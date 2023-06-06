六四、港獨、台獨，李怡與我們共同的《失敗者回憶錄》

文：黃澎孝

李怡的《失敗者回憶錄》，在連載多時後，終於在他死後半年正式出版了。李怡何許人也？或許，香港的《大公文匯》對李怡的蓋棺定論最具代表性：

李怡從早年的左傾到中年的反共，亦曾到台灣成為台獨分子李登輝的座上賓，香港回歸後他和亂港黑手黎智英交往甚密，經常在《蘋果日報》發表反中亂港的文章，為黑暴和港獨張目。

但是，40幾年前，我在國防部「心廬」的「匪情資料室」裡，透過李怡在香港主編的統戰刊物《七十年代》，所認識的「李匪怡」，則是一位文筆極佳，「檔次」極高的統戰高手。後來也成為我在劉少康辦公室「寫作組」的筆戰對手。

或許是命運的神奇安排，40年後，在曾主編黨外刊物《八十年代》的司馬文武安排下，我和李怡先生終於在台北正式見面了。誠宛若「漁樵相逢江渚上」，一個共產黨「前打手」，和一個國民黨「前打手」，在民進黨前「台獨打手」聯繫下，在台灣留下了「三位一體」的珍貴合影。

Photo Credit: 黃澎孝

夙有「香江才子」之稱的陶傑先生，在為李怡遺作寫序時分析：影響李怡從左到右，從「統」至「獨」的轉變，其中最關鍵的就是1989年的天安門事件。陶傑指出：八九民運失敗後，李怡所認識的中國知識分子流亡海外、中國大學生一代遭到鎮壓，「令他對鄧小平的期望幻滅，而與中國決裂，決定帶著刊物出走，探索華人民主自由之路。」

就我個人而言，多年前，我曾經發表過一篇流傳甚廣，題為：「好佳在，我們失敗了！」的文章，那是我第一次對「六四」和八九民運的「真情告白」。雖然看在民運同情者眼中，或許並不政治正確。

但是，作為一個親歷者和近距離的「旁觀者」，我很遺憾的發現，八九民運的諸多參與者，即便是方勵之、胡平這些「導師級」的民運領袖，他們對於所謂的民主，僅只是「一知半解」而已。大家僅憑著滿腔熱血就一擁而上了天安門廣場。

事實上，「八九民運」參加的人數雖多，但是缺乏基本的組職與領導。因此，當中共決定「六四」武力鎮壓後，幾十萬人的群眾，很快就被驅散一空了。

八九迄今30幾年來，十幾億中國人，竟然也就再也沒能出現稍具規模的民主運動或反抗運動。反而在中共操弄下，陷入了「愛國主義」的迷思，並且把所有不接受中共統治的香港人或台灣人，都視為「港獨」或「台獨」。

於是，當年的香港左派第一健筆李怡，被扣上了「港獨」的帽子。而一度在「國特」大本營的國民黨「大陸工作會」為「三民主義統一中國」而打拼的我，居然也被視為「台獨名嘴」⋯⋯。

李怡說得好，他說：

由於傳統中國「大一統」的觀念根深柢固，「在這種觀念支配下，統一是天經地義，獨立則大逆不道。」 不僅港獨不能提，連台獨、藏獨、疆獨都提不得。提倡獨立，不是被懷疑背後有外國勢力支撐，就是民族罪人。這種觀念，連大陸和香港的民主人士都無法擺脫。

其實，在台灣我們所面臨的也是一樣的難題。你很難切割「反共」和「反中」之間的模糊界線。以致於，「抗中保台」就很難與台獨主張劃清界線。

然而，在中共的認知作戰中，他們本來就有意將一切反對「統一」的人，都歸類為「台獨」，而打入中華民族的對立面。讓我們都被扣上「民族罪人」的大帽子，成為所謂「反獨促統」的共同敵人。

所幸，台灣不是香港。兩岸分治70幾年來，由於海峽天險的阻隔，讓我們能夠與中國保持相對安全的距離，並隨著台灣民主化以後成長的年輕世代「天然獨」日益增多。

以致於，即便中共滲透了諸多台媒，天天充當中共的傳聲筒，但是，「民主」的意識型態具有一種天然的「反共」免疫力，讓中共的陰謀無法得逞，兩岸的心靈距離也越來越遠了。

相對的，台灣人對於「六四」也越來越無感，甚至於，過去多年來都會「紀念六四」的馬英九，也礙於中共的反對，而在「六四」噤聲了好幾年。

其實，相對於台灣，中國的體量太大了，特別是在中共幾十年的洗腦下，無知無識卻又頑固自信的不得了的中國人太多了。以致於，連美國苦心經營幾十年的「和平演變」或「顏色革命」都破功了，我們台灣又何能為力呢？

事實上，雖然我和李怡一樣，對於推動中國的民主運動頗有失敗感。但是，幸虧有台灣，幸虧台灣的民主化成功了。更好佳在的是，過去我們的「大陸工作」，不論是蔣介石的「反攻大陸」或是蔣經國的「三民主義統一中國」都失敗了。

這才讓我們認清兩岸分裂、分治的現實，「獨善其身」的把我們台灣自己的事搞好。至於，我們台灣的「獨善其身」是不是「台獨」？由於兩岸互不隸屬已70幾年了，這個問題也就輪不到中國來操心了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：「六四」、「港獨」、「台獨」，與我們共同的《失敗者回憶錄》

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航