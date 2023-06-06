六四、港獨、台獨，李怡與我們共同的《失敗者回憶錄》
我們想讓你知道的是
雖然我和李怡一樣，對推動中國民主頗有失敗感。但幸虧台灣的民主化成功了。更好佳在的是，過去我們的「大陸工作」，不論是蔣介石的「反攻大陸」或是蔣經國的「三民主義統一中國」都失敗了。這才讓我們認清兩岸分裂、分治的現實。
文：黃澎孝
李怡的《失敗者回憶錄》，在連載多時後，終於在他死後半年正式出版了。李怡何許人也？或許，香港的《大公文匯》對李怡的蓋棺定論最具代表性：
李怡從早年的左傾到中年的反共，亦曾到台灣成為台獨分子李登輝的座上賓，香港回歸後他和亂港黑手黎智英交往甚密，經常在《蘋果日報》發表反中亂港的文章，為黑暴和港獨張目。
但是，40幾年前，我在國防部「心廬」的「匪情資料室」裡，透過李怡在香港主編的統戰刊物《七十年代》，所認識的「李匪怡」，則是一位文筆極佳，「檔次」極高的統戰高手。後來也成為我在劉少康辦公室「寫作組」的筆戰對手。
或許是命運的神奇安排，40年後，在曾主編黨外刊物《八十年代》的司馬文武安排下，我和李怡先生終於在台北正式見面了。誠宛若「漁樵相逢江渚上」，一個共產黨「前打手」，和一個國民黨「前打手」，在民進黨前「台獨打手」聯繫下，在台灣留下了「三位一體」的珍貴合影。
夙有「香江才子」之稱的陶傑先生，在為李怡遺作寫序時分析：影響李怡從左到右，從「統」至「獨」的轉變，其中最關鍵的就是1989年的天安門事件。陶傑指出：八九民運失敗後，李怡所認識的中國知識分子流亡海外、中國大學生一代遭到鎮壓，「令他對鄧小平的期望幻滅，而與中國決裂，決定帶著刊物出走，探索華人民主自由之路。」
就我個人而言，多年前，我曾經發表過一篇流傳甚廣，題為：「好佳在，我們失敗了！」的文章，那是我第一次對「六四」和八九民運的「真情告白」。雖然看在民運同情者眼中，或許並不政治正確。
但是，作為一個親歷者和近距離的「旁觀者」，我很遺憾的發現，八九民運的諸多參與者，即便是方勵之、胡平這些「導師級」的民運領袖，他們對於所謂的民主，僅只是「一知半解」而已。大家僅憑著滿腔熱血就一擁而上了天安門廣場。
事實上，「八九民運」參加的人數雖多，但是缺乏基本的組職與領導。因此，當中共決定「六四」武力鎮壓後，幾十萬人的群眾，很快就被驅散一空了。
八九迄今30幾年來，十幾億中國人，竟然也就再也沒能出現稍具規模的民主運動或反抗運動。反而在中共操弄下，陷入了「愛國主義」的迷思，並且把所有不接受中共統治的香港人或台灣人，都視為「港獨」或「台獨」。
於是，當年的香港左派第一健筆李怡，被扣上了「港獨」的帽子。而一度在「國特」大本營的國民黨「大陸工作會」為「三民主義統一中國」而打拼的我，居然也被視為「台獨名嘴」⋯⋯。
李怡說得好，他說：
由於傳統中國「大一統」的觀念根深柢固，「在這種觀念支配下，統一是天經地義，獨立則大逆不道。」
不僅港獨不能提，連台獨、藏獨、疆獨都提不得。提倡獨立，不是被懷疑背後有外國勢力支撐，就是民族罪人。這種觀念，連大陸和香港的民主人士都無法擺脫。
其實，在台灣我們所面臨的也是一樣的難題。你很難切割「反共」和「反中」之間的模糊界線。以致於，「抗中保台」就很難與台獨主張劃清界線。
然而，在中共的認知作戰中，他們本來就有意將一切反對「統一」的人，都歸類為「台獨」，而打入中華民族的對立面。讓我們都被扣上「民族罪人」的大帽子，成為所謂「反獨促統」的共同敵人。
所幸，台灣不是香港。兩岸分治70幾年來，由於海峽天險的阻隔，讓我們能夠與中國保持相對安全的距離，並隨著台灣民主化以後成長的年輕世代「天然獨」日益增多。
以致於，即便中共滲透了諸多台媒，天天充當中共的傳聲筒，但是，「民主」的意識型態具有一種天然的「反共」免疫力，讓中共的陰謀無法得逞，兩岸的心靈距離也越來越遠了。
相對的，台灣人對於「六四」也越來越無感，甚至於，過去多年來都會「紀念六四」的馬英九，也礙於中共的反對，而在「六四」噤聲了好幾年。
其實，相對於台灣，中國的體量太大了，特別是在中共幾十年的洗腦下，無知無識卻又頑固自信的不得了的中國人太多了。以致於，連美國苦心經營幾十年的「和平演變」或「顏色革命」都破功了，我們台灣又何能為力呢？
事實上，雖然我和李怡一樣，對於推動中國的民主運動頗有失敗感。但是，幸虧有台灣，幸虧台灣的民主化成功了。更好佳在的是，過去我們的「大陸工作」，不論是蔣介石的「反攻大陸」或是蔣經國的「三民主義統一中國」都失敗了。
這才讓我們認清兩岸分裂、分治的現實，「獨善其身」的把我們台灣自己的事搞好。至於，我們台灣的「獨善其身」是不是「台獨」？由於兩岸互不隸屬已70幾年了，這個問題也就輪不到中國來操心了。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：「六四」、「港獨」、「台獨」，與我們共同的《失敗者回憶錄》
延伸閱讀
- 香港六四紀念館被迫熄燈後於紐約重生，王丹：首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為
- 「從六四到A4」後繼無力，海外中國民主派嘆抗爭空間越來越小
- 「六四」34周年在香港：六千警防街頭悼念，多人被帶走
- 普亭與習近平重判異見人士，不再配合西方上演「人權秀」
- 法國專家：「廢死」會讓民主台灣更不像專制中國
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。