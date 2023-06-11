如何在異性面前更好地表現自我？避免讓約會失敗的「20＋1」個地雷區

文：Leo老師

約會和關係是人生中非常重要的一部分，但有時候不論你怎麼努力，它們還是會失敗。在這篇文章中，我們將討論如何處理失敗的約會和關係，以及如何走出失敗並找到更好的伴侶。

檢視你自己的情感狀態

在處理失敗的約會和關係之前，首先要做的是檢視自己的情感狀態。你是否感到傷心、沮喪或生氣？這些情感都是正常的，但要確保你處理好它們，否則它們可能會影響你日後的約會和關係。

接受失敗

失敗是我們成長的機會。學會接受失敗，而不是感到挫敗，可以讓你更好地應對未來的挑戰。

為自己設定目標

在處理失敗的約會和關係時，為自己設定目標是很重要的。這些目標可以是學習新技能、開始一個新的愛好、運動或旅行等。這些目標可以幫助你保持積極的態度，並為你的未來關係做好準備。

審視關係失敗的原因

失敗的約會和關係可能有很多原因。這些原因可能是你自己的錯誤，也可能是對方的錯誤。了解失敗的原因是關鍵，這樣你就可以學習如何改進你自己的約會和關係技巧。

與對方坦誠交談

在試圖了解失敗的原因時，與對方坦誠交談是很重要的。問問題，詢問對方的意見，了解他們的感受和看法。這樣做可以幫助你更好地理解失敗的原因，並避免在未來犯同樣的錯誤。

檢視你的行為和態度

在審視失敗原因時，檢視你自己的行為和態度也是非常重要的。你是否有不良的行為或態度，導致關係失敗？如果是這樣，你需要承擔責任，並努力改進自己的行為和態度。

學習從失敗中成長

失敗是成長的機會。學習從失敗中成長，可以幫助你更好地應對未來的挑戰。回想一下你在關係中學到了什麼，這些學習可以幫助你在未來的關係中變得更好。

走出失敗

處理失敗的約會和關係可能需要一些時間，但是有些方法可以幫助你快速走出失敗，並開始新的關係。

改變你的習慣

改變你的習慣是一種積極的方式來走出失敗。這些習慣可以是在家裡做一些新的事情，加入社交團體，或者開始學習新的技能。這些都可以幫助你轉移注意力，快速走出失敗的感覺。

找到支持

找到支持是非常重要的。這些支持可以來自家人、朋友或專業心理諮詢師。他們可以幫助你理解自己的感受，提供建議和支持，幫助你走出失敗。

留下好的回憶

即使關係失敗了，你也可以留下一些好的回憶。這些回憶可以幫助你將來回憶起來時保持微笑，也可以幫助你學習如何讓自己在下一次的關係中更好地表現。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

讓約會失敗的20＋1個雷區

以下是20個可能讓你約會失敗的雷區：

遲到：不要讓你的約會等你太久，這會讓對方覺得你不尊重他們的時間。 手機：不要在約會時一直玩手機或接電話，這會讓對方覺得你對他們不感興趣。 交談：不要一直講話，也不要一直聽對方講話，保持良好的交流平衡。 無禮：不要對服務員或其他人無禮，這會讓對方覺得你缺乏禮貌。 着裝：穿著過於隨便或過於正式都可能讓你顯得不合適。 沈默：不要沈默不語，這會讓對方覺得你無聊或不喜歡他們。 計劃：不要沒有計劃，這會讓對方覺得你不夠關心約會。 過度自信：不要過度自信，這會讓對方覺得你自我中心。 挑剔：不要對對方挑三揀四，這會讓對方覺得你不夠寬容。 過度熱情：不要過度表現熱情，這會讓對方覺得你不真誠。 過度消極：不要過度消極，這會讓對方覺得你對他們沒有興趣。 話題：不要談論政治、宗教或其他敏感話題，這會讓對方覺得你不夠敏感。 語言：不要使用過於粗俗的語言，這會讓對方覺得你不夠成熟。 飲食：不要在約會時大吃大喝，這會讓對方覺得你不夠有禮貌。 花費：不要讓對方付錢，這會讓對方覺得你不夠負責。 時間：不要讓約會時間過長或過短，保持合適的時間長度。 緊張：不要過度緊張，這會讓對方覺得你不夠自信。 推銷：不要在約會時推銷自己或其他產品，這會讓對方覺得你不夠誠懇。 過去：不要一直談論你的前對象的優缺點，這會讓對方覺得你沒有前進。 沒有問題：不要過於隨和，這會讓對方覺得你沒有自己的想法。

情感重要提醒：第21個雷區

談論舊情人

在與對方交談時，若在沒有詢問相關問題的前提下，有意或無意地一直提到前任的事情，會給對方留下不好的印象。如果是談論前任的優點，會讓對方覺得你對舊情念念不忘，讓你顯得像是一個不想成為主要選擇的備胎；如果是批評前任的缺點，則會讓對方認為你很刻薄，甚至會有一種你在背後講曾經相愛過人的壞話的感覺，這種行為會讓人感到不舒服，甚至退避三舍。

懂得建立自己的ZEC聊天話題導圖，在約會過程不斷植入屬於自己的價值才是長久的健康正向的關係。

結語

失敗的約會和關係可能是痛苦的經歷，但是它們也是成長和學習的機會。當你處理失敗的約會和關係時，請記住這些方法，讓進擊的情人的正面思維以幫助你走出失敗，找到更好的伴侶。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

常見約會「11個問題」解答：

失敗的約會和關係會對自尊心造成影響嗎？

答：是的，失敗的約會和關係可能會對自尊心造成影響。但是，請記住這只是一個經歷，不代表你自己的價值。學習如何從失敗中成長，可以幫助你增強自尊心。

如何與失敗的伴侶友好地分手？

答：與失敗的伴侶友好地分手可以是一個困難的過程。首先，請確保你有時間和空間來思考。然後，與對方坦誠地談論你的感受和想法，並尊重對方的感受。最後，試著保持一種友好的態度和尊重。

當你懷疑你的伴侶是不是對的人時，應該怎麼做？

答：如果你懷疑你的伴侶是不是對的人，請嘗試誠實地與他們交談。試著找出問題所在，看看是否可以解決。如果無法解決問題，考慮與對方友好地分手。

如何避免在未來的關係中重蹈覆轍？

答：學習從失敗中成長，可以幫助你避免在未來的關係中重蹈覆轍。回想一下你在關係中學到的教訓，並將它們應用到下一個關係中。另外，保持開放和坦誠的溝通

為什麼我總是吸引錯誤的人？

答：這可能是因為你對自己的需求和價值觀不夠清楚，或者你尚未處理好自己的情感問題。試著自我反省，確定你在戀愛關係中真正需要什麼，並在選擇伴侶時慎重考慮。

我該如何處理被拒絕的感覺？

答：被拒絕可能會讓你感到受傷和沮喪，但這不應影響你的自信和價值。要記住，每個人都有自己的喜好和偏好，而拒絕不代表你沒有價值。試著將注意力轉移到自己的需求和價值觀上，尋找更適合你的人。

如果我很難面對失敗，該怎麼辦？

答：處理失敗可能是一個困難的過程，但這也是一個學習和成長的機會。試著將失敗看作是一個自然的部分，並學會從中獲得經驗和教訓。尋找支持和建立健康的自我價值觀也可以幫助你更好地面對失敗。

如果我很難原諒對方，該怎麼辦？

答：原諒是一個困難的過程，但它也是釋放自己和走向和解的關鍵。試著理解對方的觀點和感受，並尋找和解的機會。如果你真的很難原諒對方，尋求心理健康專業人員的幫助也是一個好的選擇。

如果我不知道我為什麼一直失敗怎麼辦？

答：建議你反思自己的行為和想法，可能有一些錯誤或有待改進的地方。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或ZEC情感導師或教練。

如果我感到自己不夠好怎麼辦？

答：建議你停止對自己的負面自我評價，相反要積極肯定自己的優點和成就。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或身心健康專家。

如果我想重新開始但不知道如何做怎麼辦？

答：建議你先檢視自己的需求和價值觀，然後制定明確的目標和計劃。也可以尋求專業幫助，例如尋找ZEC情感導師或教練，他們可以為你提供指導和支持。

想要讓幸福重生或改變的人，那你更需要幸福來完整你的拼圖，我們是讓你喜歡的人喜歡你，所以才會是「幸福拼圖」。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

原標題：【救命】失敗約會&關係20+1雷區，如何避免傷心落淚？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航