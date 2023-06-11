2023/06/11,
生活

如何在異性面前更好地表現自我？避免讓約會失敗的「20＋1」個地雷區

如何在異性面前更好地表現自我？避免讓約會失敗的「20＋1」個地雷區
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

失敗的約會和關係可能是痛苦的經歷，但是它們也是成長和學習的機會。當你處理失敗的約會和關係時，請記住這些方法，讓進擊的情人的正面思維以幫助你走出失敗，找到更好的伴侶。

文：Leo老師

約會和關係是人生中非常重要的一部分，但有時候不論你怎麼努力，它們還是會失敗。在這篇文章中，我們將討論如何處理失敗的約會和關係，以及如何走出失敗並找到更好的伴侶。

檢視你自己的情感狀態

在處理失敗的約會和關係之前，首先要做的是檢視自己的情感狀態。你是否感到傷心、沮喪或生氣？這些情感都是正常的，但要確保你處理好它們，否則它們可能會影響你日後的約會和關係。

  • 接受失敗

失敗是我們成長的機會。學會接受失敗，而不是感到挫敗，可以讓你更好地應對未來的挑戰。

  • 為自己設定目標

在處理失敗的約會和關係時，為自己設定目標是很重要的。這些目標可以是學習新技能、開始一個新的愛好、運動或旅行等。這些目標可以幫助你保持積極的態度，並為你的未來關係做好準備。

審視關係失敗的原因

失敗的約會和關係可能有很多原因。這些原因可能是你自己的錯誤，也可能是對方的錯誤。了解失敗的原因是關鍵，這樣你就可以學習如何改進你自己的約會和關係技巧。

  • 與對方坦誠交談

在試圖了解失敗的原因時，與對方坦誠交談是很重要的。問問題，詢問對方的意見，了解他們的感受和看法。這樣做可以幫助你更好地理解失敗的原因，並避免在未來犯同樣的錯誤。

  • 檢視你的行為和態度

在審視失敗原因時，檢視你自己的行為和態度也是非常重要的。你是否有不良的行為或態度，導致關係失敗？如果是這樣，你需要承擔責任，並努力改進自己的行為和態度。

  • 學習從失敗中成長

失敗是成長的機會。學習從失敗中成長，可以幫助你更好地應對未來的挑戰。回想一下你在關係中學到了什麼，這些學習可以幫助你在未來的關係中變得更好。

走出失敗

處理失敗的約會和關係可能需要一些時間，但是有些方法可以幫助你快速走出失敗，並開始新的關係。

  • 改變你的習慣

改變你的習慣是一種積極的方式來走出失敗。這些習慣可以是在家裡做一些新的事情，加入社交團體，或者開始學習新的技能。這些都可以幫助你轉移注意力，快速走出失敗的感覺。

  • 找到支持

找到支持是非常重要的。這些支持可以來自家人、朋友或專業心理諮詢師。他們可以幫助你理解自己的感受，提供建議和支持，幫助你走出失敗。

  • 留下好的回憶

即使關係失敗了，你也可以留下一些好的回憶。這些回憶可以幫助你將來回憶起來時保持微笑，也可以幫助你學習如何讓自己在下一次的關係中更好地表現。

shutterstock_2093808475
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

讓約會失敗的20＋1個雷區

以下是20個可能讓你約會失敗的雷區：

  1. 遲到：不要讓你的約會等你太久，這會讓對方覺得你不尊重他們的時間。
  2. 手機：不要在約會時一直玩手機或接電話，這會讓對方覺得你對他們不感興趣。
  3. 交談：不要一直講話，也不要一直聽對方講話，保持良好的交流平衡。
  4. 無禮：不要對服務員或其他人無禮，這會讓對方覺得你缺乏禮貌。
  5. 着裝：穿著過於隨便或過於正式都可能讓你顯得不合適。
  6. 沈默：不要沈默不語，這會讓對方覺得你無聊或不喜歡他們。
  7. 計劃：不要沒有計劃，這會讓對方覺得你不夠關心約會。
  8. 過度自信：不要過度自信，這會讓對方覺得你自我中心。
  9. 挑剔：不要對對方挑三揀四，這會讓對方覺得你不夠寬容。
  10. 過度熱情：不要過度表現熱情，這會讓對方覺得你不真誠。
  11. 過度消極：不要過度消極，這會讓對方覺得你對他們沒有興趣。
  12. 話題：不要談論政治、宗教或其他敏感話題，這會讓對方覺得你不夠敏感。
  13. 語言：不要使用過於粗俗的語言，這會讓對方覺得你不夠成熟。
  14. 飲食：不要在約會時大吃大喝，這會讓對方覺得你不夠有禮貌。
  15. 花費：不要讓對方付錢，這會讓對方覺得你不夠負責。
  16. 時間：不要讓約會時間過長或過短，保持合適的時間長度。
  17. 緊張：不要過度緊張，這會讓對方覺得你不夠自信。
  18. 推銷：不要在約會時推銷自己或其他產品，這會讓對方覺得你不夠誠懇。
  19. 過去：不要一直談論你的前對象的優缺點，這會讓對方覺得你沒有前進。
  20. 沒有問題：不要過於隨和，這會讓對方覺得你沒有自己的想法。

情感重要提醒：第21個雷區

  • 談論舊情人

在與對方交談時，若在沒有詢問相關問題的前提下，有意或無意地一直提到前任的事情，會給對方留下不好的印象。如果是談論前任的優點，會讓對方覺得你對舊情念念不忘，讓你顯得像是一個不想成為主要選擇的備胎；如果是批評前任的缺點，則會讓對方認為你很刻薄，甚至會有一種你在背後講曾經相愛過人的壞話的感覺，這種行為會讓人感到不舒服，甚至退避三舍。

懂得建立自己的ZEC聊天話題導圖，在約會過程不斷植入屬於自己的價值才是長久的健康正向的關係。

結語

失敗的約會和關係可能是痛苦的經歷，但是它們也是成長和學習的機會。當你處理失敗的約會和關係時，請記住這些方法，讓進擊的情人的正面思維以幫助你走出失敗，找到更好的伴侶。

shutterstock_1364479952
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

常見約會「11個問題」解答：

  • 失敗的約會和關係會對自尊心造成影響嗎？

答：是的，失敗的約會和關係可能會對自尊心造成影響。但是，請記住這只是一個經歷，不代表你自己的價值。學習如何從失敗中成長，可以幫助你增強自尊心。

  • 如何與失敗的伴侶友好地分手？

答：與失敗的伴侶友好地分手可以是一個困難的過程。首先，請確保你有時間和空間來思考。然後，與對方坦誠地談論你的感受和想法，並尊重對方的感受。最後，試著保持一種友好的態度和尊重。

  • 當你懷疑你的伴侶是不是對的人時，應該怎麼做？

答：如果你懷疑你的伴侶是不是對的人，請嘗試誠實地與他們交談。試著找出問題所在，看看是否可以解決。如果無法解決問題，考慮與對方友好地分手。

  • 如何避免在未來的關係中重蹈覆轍？

答：學習從失敗中成長，可以幫助你避免在未來的關係中重蹈覆轍。回想一下你在關係中學到的教訓，並將它們應用到下一個關係中。另外，保持開放和坦誠的溝通

  • 為什麼我總是吸引錯誤的人？

答：這可能是因為你對自己的需求和價值觀不夠清楚，或者你尚未處理好自己的情感問題。試著自我反省，確定你在戀愛關係中真正需要什麼，並在選擇伴侶時慎重考慮。

  • 我該如何處理被拒絕的感覺？

答：被拒絕可能會讓你感到受傷和沮喪，但這不應影響你的自信和價值。要記住，每個人都有自己的喜好和偏好，而拒絕不代表你沒有價值。試著將注意力轉移到自己的需求和價值觀上，尋找更適合你的人。

  • 如果我很難面對失敗，該怎麼辦？

答：處理失敗可能是一個困難的過程，但這也是一個學習和成長的機會。試著將失敗看作是一個自然的部分，並學會從中獲得經驗和教訓。尋找支持和建立健康的自我價值觀也可以幫助你更好地面對失敗。

  • 如果我很難原諒對方，該怎麼辦？

答：原諒是一個困難的過程，但它也是釋放自己和走向和解的關鍵。試著理解對方的觀點和感受，並尋找和解的機會。如果你真的很難原諒對方，尋求心理健康專業人員的幫助也是一個好的選擇。

  • 如果我不知道我為什麼一直失敗怎麼辦？

答：建議你反思自己的行為和想法，可能有一些錯誤或有待改進的地方。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或ZEC情感導師或教練。

  • 如果我感到自己不夠好怎麼辦？

答：建議你停止對自己的負面自我評價，相反要積極肯定自己的優點和成就。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或身心健康專家。

  • 如果我想重新開始但不知道如何做怎麼辦？

答：建議你先檢視自己的需求和價值觀，然後制定明確的目標和計劃。也可以尋求專業幫助，例如尋找ZEC情感導師或教練，他們可以為你提供指導和支持。

  • 想要讓幸福重生或改變的人，那你更需要幸福來完整你的拼圖，我們是讓你喜歡的人喜歡你，所以才會是「幸福拼圖」。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此
原標題：【救命】失敗約會&關係20+1雷區，如何避免傷心落淚？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。