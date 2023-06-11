如何在異性面前更好地表現自我？避免讓約會失敗的「20＋1」個地雷區
我們想讓你知道的是
失敗的約會和關係可能是痛苦的經歷，但是它們也是成長和學習的機會。當你處理失敗的約會和關係時，請記住這些方法，讓進擊的情人的正面思維以幫助你走出失敗，找到更好的伴侶。
文：Leo老師
約會和關係是人生中非常重要的一部分，但有時候不論你怎麼努力，它們還是會失敗。在這篇文章中，我們將討論如何處理失敗的約會和關係，以及如何走出失敗並找到更好的伴侶。
檢視你自己的情感狀態
在處理失敗的約會和關係之前，首先要做的是檢視自己的情感狀態。你是否感到傷心、沮喪或生氣？這些情感都是正常的，但要確保你處理好它們，否則它們可能會影響你日後的約會和關係。
- 接受失敗
失敗是我們成長的機會。學會接受失敗，而不是感到挫敗，可以讓你更好地應對未來的挑戰。
- 為自己設定目標
在處理失敗的約會和關係時，為自己設定目標是很重要的。這些目標可以是學習新技能、開始一個新的愛好、運動或旅行等。這些目標可以幫助你保持積極的態度，並為你的未來關係做好準備。
審視關係失敗的原因
失敗的約會和關係可能有很多原因。這些原因可能是你自己的錯誤，也可能是對方的錯誤。了解失敗的原因是關鍵，這樣你就可以學習如何改進你自己的約會和關係技巧。
- 與對方坦誠交談
在試圖了解失敗的原因時，與對方坦誠交談是很重要的。問問題，詢問對方的意見，了解他們的感受和看法。這樣做可以幫助你更好地理解失敗的原因，並避免在未來犯同樣的錯誤。
- 檢視你的行為和態度
在審視失敗原因時，檢視你自己的行為和態度也是非常重要的。你是否有不良的行為或態度，導致關係失敗？如果是這樣，你需要承擔責任，並努力改進自己的行為和態度。
- 學習從失敗中成長
失敗是成長的機會。學習從失敗中成長，可以幫助你更好地應對未來的挑戰。回想一下你在關係中學到了什麼，這些學習可以幫助你在未來的關係中變得更好。
走出失敗
處理失敗的約會和關係可能需要一些時間，但是有些方法可以幫助你快速走出失敗，並開始新的關係。
- 改變你的習慣
改變你的習慣是一種積極的方式來走出失敗。這些習慣可以是在家裡做一些新的事情，加入社交團體，或者開始學習新的技能。這些都可以幫助你轉移注意力，快速走出失敗的感覺。
- 找到支持
找到支持是非常重要的。這些支持可以來自家人、朋友或專業心理諮詢師。他們可以幫助你理解自己的感受，提供建議和支持，幫助你走出失敗。
- 留下好的回憶
即使關係失敗了，你也可以留下一些好的回憶。這些回憶可以幫助你將來回憶起來時保持微笑，也可以幫助你學習如何讓自己在下一次的關係中更好地表現。
讓約會失敗的20＋1個雷區
以下是20個可能讓你約會失敗的雷區：
- 遲到：不要讓你的約會等你太久，這會讓對方覺得你不尊重他們的時間。
- 手機：不要在約會時一直玩手機或接電話，這會讓對方覺得你對他們不感興趣。
- 交談：不要一直講話，也不要一直聽對方講話，保持良好的交流平衡。
- 無禮：不要對服務員或其他人無禮，這會讓對方覺得你缺乏禮貌。
- 着裝：穿著過於隨便或過於正式都可能讓你顯得不合適。
- 沈默：不要沈默不語，這會讓對方覺得你無聊或不喜歡他們。
- 計劃：不要沒有計劃，這會讓對方覺得你不夠關心約會。
- 過度自信：不要過度自信，這會讓對方覺得你自我中心。
- 挑剔：不要對對方挑三揀四，這會讓對方覺得你不夠寬容。
- 過度熱情：不要過度表現熱情，這會讓對方覺得你不真誠。
- 過度消極：不要過度消極，這會讓對方覺得你對他們沒有興趣。
- 話題：不要談論政治、宗教或其他敏感話題，這會讓對方覺得你不夠敏感。
- 語言：不要使用過於粗俗的語言，這會讓對方覺得你不夠成熟。
- 飲食：不要在約會時大吃大喝，這會讓對方覺得你不夠有禮貌。
- 花費：不要讓對方付錢，這會讓對方覺得你不夠負責。
- 時間：不要讓約會時間過長或過短，保持合適的時間長度。
- 緊張：不要過度緊張，這會讓對方覺得你不夠自信。
- 推銷：不要在約會時推銷自己或其他產品，這會讓對方覺得你不夠誠懇。
- 過去：不要一直談論你的前對象的優缺點，這會讓對方覺得你沒有前進。
- 沒有問題：不要過於隨和，這會讓對方覺得你沒有自己的想法。
情感重要提醒：第21個雷區
- 談論舊情人
在與對方交談時，若在沒有詢問相關問題的前提下，有意或無意地一直提到前任的事情，會給對方留下不好的印象。如果是談論前任的優點，會讓對方覺得你對舊情念念不忘，讓你顯得像是一個不想成為主要選擇的備胎；如果是批評前任的缺點，則會讓對方認為你很刻薄，甚至會有一種你在背後講曾經相愛過人的壞話的感覺，這種行為會讓人感到不舒服，甚至退避三舍。
懂得建立自己的ZEC聊天話題導圖，在約會過程不斷植入屬於自己的價值才是長久的健康正向的關係。
結語
失敗的約會和關係可能是痛苦的經歷，但是它們也是成長和學習的機會。當你處理失敗的約會和關係時，請記住這些方法，讓進擊的情人的正面思維以幫助你走出失敗，找到更好的伴侶。
常見約會「11個問題」解答：
- 失敗的約會和關係會對自尊心造成影響嗎？
答：是的，失敗的約會和關係可能會對自尊心造成影響。但是，請記住這只是一個經歷，不代表你自己的價值。學習如何從失敗中成長，可以幫助你增強自尊心。
- 如何與失敗的伴侶友好地分手？
答：與失敗的伴侶友好地分手可以是一個困難的過程。首先，請確保你有時間和空間來思考。然後，與對方坦誠地談論你的感受和想法，並尊重對方的感受。最後，試著保持一種友好的態度和尊重。
- 當你懷疑你的伴侶是不是對的人時，應該怎麼做？
答：如果你懷疑你的伴侶是不是對的人，請嘗試誠實地與他們交談。試著找出問題所在，看看是否可以解決。如果無法解決問題，考慮與對方友好地分手。
- 如何避免在未來的關係中重蹈覆轍？
答：學習從失敗中成長，可以幫助你避免在未來的關係中重蹈覆轍。回想一下你在關係中學到的教訓，並將它們應用到下一個關係中。另外，保持開放和坦誠的溝通
- 為什麼我總是吸引錯誤的人？
答：這可能是因為你對自己的需求和價值觀不夠清楚，或者你尚未處理好自己的情感問題。試著自我反省，確定你在戀愛關係中真正需要什麼，並在選擇伴侶時慎重考慮。
- 我該如何處理被拒絕的感覺？
答：被拒絕可能會讓你感到受傷和沮喪，但這不應影響你的自信和價值。要記住，每個人都有自己的喜好和偏好，而拒絕不代表你沒有價值。試著將注意力轉移到自己的需求和價值觀上，尋找更適合你的人。
- 如果我很難面對失敗，該怎麼辦？
答：處理失敗可能是一個困難的過程，但這也是一個學習和成長的機會。試著將失敗看作是一個自然的部分，並學會從中獲得經驗和教訓。尋找支持和建立健康的自我價值觀也可以幫助你更好地面對失敗。
- 如果我很難原諒對方，該怎麼辦？
答：原諒是一個困難的過程，但它也是釋放自己和走向和解的關鍵。試著理解對方的觀點和感受，並尋找和解的機會。如果你真的很難原諒對方，尋求心理健康專業人員的幫助也是一個好的選擇。
- 如果我不知道我為什麼一直失敗怎麼辦？
答：建議你反思自己的行為和想法，可能有一些錯誤或有待改進的地方。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或ZEC情感導師或教練。
- 如果我感到自己不夠好怎麼辦？
答：建議你停止對自己的負面自我評價，相反要積極肯定自己的優點和成就。也可以尋求專業幫助，例如諮詢心理學家或身心健康專家。
- 如果我想重新開始但不知道如何做怎麼辦？
答：建議你先檢視自己的需求和價值觀，然後制定明確的目標和計劃。也可以尋求專業幫助，例如尋找ZEC情感導師或教練，他們可以為你提供指導和支持。
- 想要讓幸福重生或改變的人，那你更需要幸福來完整你的拼圖，我們是讓你喜歡的人喜歡你，所以才會是「幸福拼圖」。
本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此
原標題：【救命】失敗約會&關係20+1雷區，如何避免傷心落淚？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。