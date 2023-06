新加坡媒體評論：為什麼東南亞應該關心台灣2024年的選舉？

新加坡媒體《亞洲新聞台》(Channel NewsAsia)6日刊出一篇評論《 為什麼東南亞應關心台灣2024年的選舉 》(Commentary: Why Southeast Asia should care about the 2024 elections in Taiwan),作者為 南洋理工大學公共政策和全球事務助理教授Dylan MH Loh 和 台灣青平台基金會副研究員 江懷哲。評論內容指出,東協國家將需要確定,要如何回應2024年台灣總統選舉所帶來對美中關係和地區安全的影響。

Dylan MH Loh和 江懷哲在文中寫到,東南亞在今明兩年有幾場重要的選舉即將舉行,包括 今年7月的柬埔寨大選、 9月13日舉行的新加坡總統大選,以及 印尼於2024年2月14日舉行的總統選舉。這幾場選舉對東南亞國家 意義重大,而 台灣將於2024年1月13日舉行總統選舉,也將對美中關係及兩岸和平與穩定的前景產生影響。

內容提到台灣 民進黨的賴清德、國民黨的 侯友宜 和台灣民眾黨的柯文哲這三位候選人已正式宣布投入明年總統大選,而台灣立法院也將重新選舉。根據最新民意調查,賴清德民調略高於 侯友宜 ,柯文哲則位居第三,而在立委選舉上,民進黨將可能失去在立法院的最大多數。評論指出,如果賴清德在民進黨於立院佔少數席位情況下當選總統,將可能會在兩岸緊張局勢升級情況下,對黨實施的重大改革和增加軍費開支造成挑戰,類似於民進黨從2000年到2008年陳水扁執政時期遇到的狀況。

而對於台灣大選對東南亞的影響,Dylan MH Loh 和江懷哲表示, 雖然目前東協10國成員都堅持並尊重「一個中國」政策,但台灣的任何突發事件都可能會導致人道救援事件。根據台灣勞工部2023年4月統計,台灣約有25.6萬名印尼籍、25.7萬名越南籍和15.4萬名菲律賓籍移工,而要如何安全迅速地撤離在台灣的東南亞同胞就非常重要,也會是這些東南亞國家的首要考慮對象。

Photo Credit: GettyImages

除此之外,東南亞國家也要在美國可能提出協助和中國要求保持中立之間謹慎應對。Dylan MH Loh 和江懷哲指出, 雖然東南亞國家對台灣的明年大選結果沒有發言權,但它們將不得不決定,該如何應對大選結果對美中關係和地區安全的影響,同時也必須確保該地區盡可能保持開放和包容。

新聞來源:

延伸閱讀:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒