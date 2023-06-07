2023/06/07,
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這兩位來自英國威爾斯的過客，竟在離家6000多英里外的柬埔寨開了三間威爾斯酒吧

這兩位來自英國威爾斯的過客，竟在離家6000多英里外的柬埔寨開了三間威爾斯酒吧
Photo Credit：Welsh Embassy

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來自北威爾士的羅斯和南威爾斯的路克，因著在柬埔寨酒吧看橄欖球比賽而結識，更決定在柬埔寨金邊開了一間名為「威爾斯大使館」的酒吧。近期一位來自威爾斯的背包客造訪「威爾斯大使館」，驚喜之餘在個人TikTok帳戶上分享了在酒吧的經歷，特別是她旅行了七個月，沒想到能在離家6000多英里外的金邊酒吧內講威爾斯語。

一位來自英國威爾斯登比郡（Denbighshire）的背包客Kara Wildbur，在離家6000多英里外的柬埔寨首都金邊發現一間威爾斯酒吧「威爾斯大使館」（The Welsh Embassy，驚喜之餘她在個人TikTok帳戶上分享了在酒吧的經歷，特別是她旅行了七個月，很高興能在酒吧內講威爾斯語。

Kara Wildbur在接受《Newyddion S4C》採訪時表示：「這是一條佈滿酒吧的狹窄街道，你沿著小巷走下去，然後你會看到紅龍和寫著『Croeso』（意思是『歡迎』）的標誌。」

這間隨處可見紅龍圖案的酒吧，售有來自威爾斯的Conwy啤酒和Penderyn威士忌店內有威爾斯國旗、地圖、照片等裝飾，電視上播放著介紹威爾斯城市和山脈的影片，酒吧的大螢幕也不時會播放威爾斯的橄欖球和足球比賽。

Kara Wildbur介紹：「當我們進去時，吧台後面的女人馬上就跟我們說威爾斯語。他們（酒吧店員）嘗試學習了一點威爾斯語，店裡也有寫著『iechyd da』（乾杯）和『ty bach』（廁所）之類的（威爾斯）標語。」

@okay.kara.travels ♬ Yma o Hyd Cwpan y Byd - Dafydd Iwan ac Ar Log

這間位於金邊的「威爾斯大使館」，老闆是當地的威爾斯僑民羅斯（Ross Clarke）和路克（Luke Jones），酒吧是於2021年新冠肺炎疫情爆發期間開幕。在「威爾斯大使館」官網上，是如此描述酒吧的開業經過：

「我們一直好奇，為什麼世界各地的不同城市有這麼多來自不同國家的不同場所。我們這個相對小的國家（指威爾斯）在這些地方很少被代表或提及。我們為了冒險來到柬埔寨，也正是在那裡我們找到了答案。

作為一個在世界各地居住過的人，羅斯一直夢想著開一家威爾斯酒吧。因一場橄欖球比賽中結識了路克後，他們展開了討論；我們必須在這裡代表我們的小國家。金邊的『威爾斯大使館』是他們的第一間酒吧，我們的想法是把一點點的威爾斯帶給那些與我們隔海相望的人，並歡迎來自四面八方的人們體驗我們的文化。我們目前還處於初期階段，並計劃擴展到全球各個角落，傳播威爾斯的酒吧文化。」

就這樣，來自北威爾士的羅斯和南威爾斯的路克，因著在酒吧看威爾斯橄欖球比賽而認識，並在柬埔寨開始了他們的商業夥伴關係，並隨威爾斯啤酒的穩定進口讓酒吧事業順利走到今天。如今他們在柬埔寨已開了三間威爾斯酒吧，除了「威爾斯大使館」，還有「威爾斯領事館 TTP」（Welsh Consulate TTP）和「威爾斯領事館 暹粒市」（Welsh Consulate Siem Reap）。

威爾斯領事館 TTP店內吧台

談到剛創立「威爾斯大使館」時的挑戰，創辦人羅斯接受《關鍵評論網》遠端採訪時表示：「 做任何生意的初期，都有障礙需要克服。」羅斯說到，酒吧剛開幕階段時，最大的挑戰是語言，不過在招募了會講高棉語的員工後，營業就漸上軌道，加上柬埔寨人普遍都很容易相處，因而讓一切都變得更加上手且愉快。

羅斯也提到，這間威爾斯酒吧吸引不少本地人前來消費， 有些人甚至很願意嘗試和柬埔寨啤酒截然不同的威爾斯啤酒，另外他也非常驚喜，在酒吧開始營業後見到不少威爾斯人和英國人到店內消費。

對於在柬埔寨實踐他的酒吧夢，羅斯分享住在柬埔寨能體驗到城市的發展與彈性，當地民眾大多非常友好、隨和，不管是當地外國人或本地人都非常放鬆，而每當來到這自己一手創立的酒吧，羅斯都會想著：「這裡擁有我們家鄉所有的：溫暖、友好、一個聊天的所在。」

(「威爾斯大使館」酒吧創辦人羅斯和路克參加柬埔寨當地舉辦英王查爾斯三世加冕典禮慶祝會)

新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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