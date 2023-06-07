這兩位來自英國威爾斯的過客，竟在離家6000多英里外的柬埔寨開了三間威爾斯酒吧

一位來自英國威爾斯登比郡（Denbighshire）的背包客 Kara Wildbur，在離家6000多英里外的柬埔寨首都金邊發現一間威爾斯酒吧「威爾斯大使館」（The Welsh Embassy ），驚喜之餘她在個人TikTok帳戶上分享了在酒吧的經歷，特別是她旅行了七個月，很高興能在酒吧內講威爾斯語。

Kara Wildbur在接受《Newyddion S4C》採訪時表示：「 這是一條佈滿酒吧的狹窄街道，你沿著小巷走下去，然後你會看到紅龍和寫著『Croeso』（意思是『歡迎』）的標誌。」

這間隨處可見 紅龍圖案的 酒吧，售有來自威爾斯的 Conwy啤酒和Penderyn威士忌 ， 店內有 威爾斯國旗、地圖、照片等裝飾， 電視上播放著介紹威爾斯城市和山脈的影片，酒吧 的大螢幕也不時會播放威爾斯的橄欖球和足球比賽。