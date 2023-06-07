這兩位來自英國威爾斯的過客，竟在離家6000多英里外的柬埔寨開了三間威爾斯酒吧
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來自北威爾士的羅斯和南威爾斯的路克，因著在柬埔寨酒吧看橄欖球比賽而結識，更決定在柬埔寨金邊開了一間名為「威爾斯大使館」的酒吧。近期一位來自威爾斯的背包客造訪「威爾斯大使館」，驚喜之餘在個人TikTok帳戶上分享了在酒吧的經歷，特別是她旅行了七個月，沒想到能在離家6000多英里外的金邊酒吧內講威爾斯語。
一位來自英國威爾斯登比郡（Denbighshire）的背包客Kara Wildbur，在離家6000多英里外的柬埔寨首都金邊發現一間威爾斯酒吧「威爾斯大使館」（The Welsh Embassy），驚喜之餘她在個人TikTok帳戶上分享了在酒吧的經歷，特別是她旅行了七個月，很高興能在酒吧內講威爾斯語。
Kara Wildbur在接受《Newyddion S4C》採訪時表示：「這是一條佈滿酒吧的狹窄街道，你沿著小巷走下去，然後你會看到紅龍和寫著『Croeso』（意思是『歡迎』）的標誌。」
這間隨處可見紅龍圖案的酒吧，售有來自威爾斯的Conwy啤酒和Penderyn威士忌，店內有威爾斯國旗、地圖、照片等裝飾，電視上播放著介紹威爾斯城市和山脈的影片，酒吧的大螢幕也不時會播放威爾斯的橄欖球和足球比賽。
Kara Wildbur介紹：「當我們進去時，吧台後面的女人馬上就跟我們說威爾斯語。他們（酒吧店員）嘗試學習了一點威爾斯語，店裡也有寫著『iechyd da』（乾杯）和『ty bach』（廁所）之類的（威爾斯）標語。」
這間位於金邊的「威爾斯大使館」，老闆是當地的威爾斯僑民羅斯（Ross Clarke）和路克（Luke Jones），酒吧是於2021年新冠肺炎疫情爆發期間開幕。在「威爾斯大使館」官網上，是如此描述酒吧的開業經過：
「我們一直好奇，為什麼世界各地的不同城市有這麼多來自不同國家的不同場所。我們這個相對小的國家（指威爾斯）在這些地方很少被代表或提及。我們為了冒險來到柬埔寨，也正是在那裡我們找到了答案。
作為一個在世界各地居住過的人，羅斯一直夢想著開一家威爾斯酒吧。因一場橄欖球比賽中結識了路克後，他們展開了討論；我們必須在這裡代表我們的小國家。金邊的『威爾斯大使館』是他們的第一間酒吧，我們的想法是把一點點的威爾斯帶給那些與我們隔海相望的人，並歡迎來自四面八方的人們體驗我們的文化。我們目前還處於初期階段，並計劃擴展到全球各個角落，傳播威爾斯的酒吧文化。」
就這樣，來自北威爾士的羅斯和南威爾斯的路克，因著在酒吧看威爾斯橄欖球比賽而認識，並在柬埔寨開始了他們的商業夥伴關係，並隨威爾斯啤酒的穩定進口讓酒吧事業順利走到今天。如今他們在柬埔寨已開了三間威爾斯酒吧，除了「威爾斯大使館」，還有「威爾斯領事館 TTP」（Welsh Consulate TTP）和「威爾斯領事館 暹粒市」（Welsh Consulate Siem Reap）。
（威爾斯領事館 TTP店內吧台）
談到剛創立「威爾斯大使館」時的挑戰，創辦人羅斯接受《關鍵評論網》遠端採訪時表示：「 做任何生意的初期，都有障礙需要克服。」羅斯說到，酒吧剛開幕階段時，最大的挑戰是語言，不過在招募了會講高棉語的員工後，營業就漸上軌道，加上柬埔寨人普遍都很容易相處，因而讓一切都變得更加上手且愉快。
羅斯也提到，這間威爾斯酒吧吸引不少本地人前來消費， 有些人甚至很願意嘗試和柬埔寨啤酒截然不同的威爾斯啤酒，另外他也非常驚喜，在酒吧開始營業後見到不少威爾斯人和英國人到店內消費。
對於在柬埔寨實踐他的酒吧夢，羅斯分享住在柬埔寨能體驗到城市的發展與彈性，當地民眾大多非常友好、隨和，不管是當地外國人或本地人都非常放鬆，而每當來到這自己一手創立的酒吧，羅斯都會想著：「這裡擁有我們家鄉所有的：溫暖、友好、一個聊天的所在。」
(「威爾斯大使館」酒吧創辦人羅斯和路克參加柬埔寨當地舉辦英王查爾斯三世加冕典禮慶祝會)
新聞來源
- The Welsh bars which have found home and hiraeth in Cambodia（Nation CYMRU）
- Cornel fach o Gymru mewn bar yn Cambodia（Newyddion S4C）
- OUR STORY（Welsh Embassy）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
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◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
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7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
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◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。