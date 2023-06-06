蘋果全球開發者大會：迎戰AR推出Vision Pro定價破10萬，2024上半年開賣
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最引人注目的硬體新品，是發表會第80分鐘亮相、以經典台詞「還有一件事」（One more thing）登場的Vision Pro，這是蘋果第一台空間運算設備，可以擺脫顯示器的限制，讓周圍空間變成無邊際畫布。Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。
蘋果Vision Pro迎戰AR，2024年開賣定價破10萬元
（中央社）蘋果公司今（6）日在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，於明（2024）年上半開賣。
Vision Pro售價為3499美元（約新台幣10萬7000元），是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro目前價格999美元的3倍以上。Vision Pro將於明年上半年在蘋果公司（Apple）官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。
蘋果今天舉辦WWDC，全球開發者可免費線上參與。部分開發者和媒體參加在蘋果加州總部Apple Park舉辦的實體活動，蘋果執行長庫克（Tim Cook）驚喜現身，並於發表會預錄影片播放前預告，今天將是蘋果「歷史性的一天」。
WWDC的keynote發表會從硬體先開始，包括螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦、搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片的Mac Studio桌上型電腦、配備M2 Ultra晶片的Mac Pro電腦，至此Mac系列全面導入蘋果自研晶片。
其中，MacBook Air新品配備15.3吋Liquid Retina顯示器、M2晶片、長達18小時的電池續航力和6揚聲器音響系統，售價新台幣4萬2900元起，將於日後在蘋果官網開放訂購。
最引人注目的硬體新品，是發表會第80分鐘亮相、以經典台詞「還有一件事」（One more thing）登場的Vision Pro，這是蘋果第一台空間運算設備，可以擺脫顯示器的限制，讓周圍空間變成無邊際畫布。
Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲。每個圖形元素都會回應目光，例如注視搜尋列用語音輸入文字，或者用語音助理Siri快速打開播放媒體檔案。
Vision Pro也搭載EyeSight技術，幫助使用者與周圍的人保持連結。有人靠近配戴Vision Pro的使用者時，使用者會感覺眼前變透明，能看到靠近的人，同時顯示使用者的眼睛。
此外，Vision Pro搭載Optic ID技術，透過眼球虹膜辨識可瞬間解鎖。眼睛注視點的數據會被隔絕，並單獨處理，蘋果強調不會有外洩風險。
除了100多款Apple Arcade串流遊戲會在Vision Pro發售當天準備好，跨國媒體集團迪士尼公司（Walt Disney）執行長艾格（Bob Iger）今天在發表會影片提到，Vision Pro將是革命性平台。
艾格還說，Vision Pro有助打造深度個人體驗，讓粉絲更貼近喜歡的角色、更沉浸在故事裡，他也宣布迪士尼影音內容將在Vision Pro發售當天準備就緒。
蘋果發AR新品股價轉跌，法人：留意台股漲多整理
（中央社）蘋果在美國時間5日發表全新AR頭戴裝置Vision Pro，股價創高後收跌，美股4大指數收挫。台股昨天小漲7.52點，收在16714.43點，法人指出，留意台股指數漲多整理，去年波段高點16800點附近為頸線反壓區。
蘋果公司（Apple）在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，於明年上半開賣，售價為3499美元，約新台幣10萬7000元。
WWDC的keynote發表會還推出包括螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦、搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片的Mac Studio桌上型電腦、配備M2 Ultra晶片的Mac Pro電腦。
蘋果股價5日一度上漲2.2％，創盤中歷史新高，但新品發表後反應冷淡，收跌0.76％。
美國科技類股和能源類股5日交投清淡，雖然盤中走揚，但尾盤漲幅收斂轉而下跌，美股4大指數終場全都收挫。道瓊工業指數下跌0.59％；標準普爾指數小跌0.2％；那斯達克指數小挫0.09％；費城半導體指數下挫1.64％。
台股5日盤中再創1年來波段高點，終場收在16714.43點，上漲7.52點，量能續放大超過新台幣3000億元。
展望台股後市，法人分析指出，留意台股指數漲多整理，去年波段高點約16800點附近有頸線反壓區，加上上市櫃5月營收陸續公布，持續觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向，以及投信和集團等作帳行情。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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