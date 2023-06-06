柯文哲訪日：拜會朝野政要獲允諾助台入CPTPP，是否「柯習會」將務實以對

柯文哲會晤日本前首相等政要，獲允諾助台入CPTPP

台灣民眾黨主席柯文哲訪日第二天行程，拜會10多位執政黨籍參議員及日本前首相野田佳彥、日華議員懇談會會長古屋圭司等人，獲對方允諾挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

台灣民眾黨2024年總統大選候選人柯文哲5日上午在早稻田大學演講，下午與日本最大在野黨立憲民主黨（前身是民主黨）籍前首相野田佳彥會談。

在會談中，野田主動表示堅定支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並歡迎台灣申請加入CPTPP。他說，雖然無法排除中國加入，但會嚴格把關，要求中國達到英國加入CPTPP的相同條件。

野田畢業於早稻田大學，曾在松下政經塾學習，這是日本實業家松下幸之助於1979年創立的私人教育機構，目標在培育日本政治及財經界的領袖人物。

野田2011年擔任首相，是松下政經塾所培養出的第一位日本首相。他主張日本自衛隊的集體自衛權、制定「安全保障基本法」、「緊急事態法」。

會談最後野田主動提到，日本加入CPTPP（前身是TPP）是民主黨執政時代、他擔任首相時做的決定，所以他非常歡迎台灣申請加入CPTPP，希望柯文哲若當選總統也能朝這個方向繼續推動。

柯文哲一行之後到眾議院第二議員會館與日華懇會長、眾議員古屋圭司、日華懇事務局長、眾議員木原稔交換意見。

會談時，柯文哲主動詢問台灣要加入CPTPP，古屋等人能否提供建議。古屋表示，日華懇已訂定基本方針，全面支持台灣加入CPTPP，且非常努力對日本各政府單位發公文。他說，一度在日本有部分食品（指福島等5縣食品）無法出口到台灣，在台灣當局努力下，終於大幅解禁，台灣要加入CPTPP的障礙算是消除了。

柯文哲一行中午拜會包括自民黨參議院幹事長世耕弘成在內的13位參議員。

柯文哲說，希望將來台日有更全面的合作，例如在政治上建立美日台三方溝通平台，共同維持印度太平洋地區的和平，也期盼日本協助台灣加入CPTPP。

柯文哲一行晚間接受日本台灣交流協會長大橋光夫設宴款待，該會理事長谷崎泰明及駐台代表泉裕泰出席。柯文哲陣營透露，東亞事務相關的日本政府部門官員也與會。

柯文哲在席間表示，前總統李登輝晚年，他常與李登輝聊天，都銘記在心。包含明德專案，將來台灣的國際問題要把日本的作法當做參考。

柯文哲說，李登輝當總統時，美日台每個月都召開國安高層會議，這個會議非常重要（明德專案）。李登輝告訴他，如果要說服美國一定要先說服日本，台灣和日本的合作對東亞和平非常重要

大橋表示，李前總統是日本人都知道的政治家，曾說如果世人將日台關係作為榜樣，世界將會和平。大橋問柯文哲已宣布參選2024年總統大選，將如何處理台灣內部問題、兩岸問題。

柯文哲回應，如果台灣是團結合作的國家，那可以派人面對美國與中國，但台灣現實上是個內部意見分岐的國家。

他認為，兩岸問題是太平洋兩岸，必須由這個觀點去處理兩岸問題。

他說，李前總統在1990年舉行國是會議把主要政黨找來，決定解散萬年國會，台灣從此走向民主之路。

但他認為，台灣現階段不可能統一或獨立，統獨現階段是個假議題。他還說，美國國防部的戰略是嚇阻，台灣不可能在軍事上與中國對抗，但台灣可以讓中國武力犯台的代價提高。

回應陸生是否想「柯習會」，柯文哲：會務實以對

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲訪日行程5日進入第2天，上午在早稻田大學演講。有中國大陸學生問，如果當選總統是否考慮進行「柯習會」？柯文哲回答，會如外科醫生，務實以對。

柯文哲5日上午9時30分（台灣時間8時30分）左右在早稻田大學以「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」為題進行演講，將近80名學生前來聆聽，長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸也到場。

在問答時間，有一名陸生問：「現階段兩岸政策是否還包括『兩岸一家親』？身為中華民國總統參選人，您是否認為中華民國包括大陸地區？」

柯文哲答：「我主張一家親比一家仇好，交流比斷交好，然後對話比吵架好。最重要的是台灣與大陸基本上還是同文同種，擁有相同的歷史、語言、宗教文化，今天只是因為政治制度和生活方式的不同，所以沒有理由不來往。」

柯文哲反問說：「你是大陸來的喔，你怎麼問我中華民國有沒有包含大陸？」該名陸生回答：「因為我認為包括。」

柯文哲笑說：「你確定回得去中國嗎？」陸生回答：「應該可以。」柯文哲用英文說：I hope so。

另有一人表示自己也是來自上海的留學生，正準備考研究所，研究計畫是關於前總統馬英九與中國國家主席習近平在新加坡的世紀會面。

該名陸生說，今（2023）年習近平已在大陸進入第3任期，並且將長期執政，習近平對台灣政策也是具有長期性的，如果柯文哲當選總統的話，會考慮和馬英九一樣，進行兩岸領導人會談嗎？

柯文哲答說：「身為一個外科醫生，強調的是務實，問說我要不要跟習近平見面，重點是見了面要談什麼？要做什麼？目的是什麼？這才是重點，不是為了見面。」

他認為，兩岸之間一定有爭執，所以常常是沒有爭執的先做，文化上的交流總是爭議最少，比如舉辦象棋、圍棋比賽等，不太有人反對。經濟上，大家一起賺錢也是可以先做，政治就要擺在後面談。