北京宣布展開「投資中國年」招商引資，《華爾街日報》：外資轉向「中國+N」戰略分散風險
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中國國新辦昨天舉行記者會，周強在會中宣示，中國將繼續推進「高水準的對外開放」，並依靠中國超大規模的市場優勢，不僅要把「優質存量外資留下來」，還要把更多「高品質外資吸引過來」，提升貿易投資合作的品質和水準。
挽留外資，中國宣布展開「投資中國年」招商引資
（中央社）在經濟表現欠佳及外資撤離下，中國商務部市場體系建設司長周強昨（5）日宣布，中國今（2023）年將持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單及放寬准入限制，今年並將展開「投資中國年」招商引資活動。
綜合中國媒體報導，中國國新辦昨天舉行記者會，周強在會中宣示，中國將繼續推進「高水準的對外開放」，並依靠中國超大規模的市場優勢，不僅要把「優質存量外資留下來」，還要把更多「高品質外資吸引過來」，提升貿易投資合作的品質和水準。
周強指出，除上述措施外，中國商務部下一步將積極推動「全國統一大市場建設」，更大力度地吸引和利用外資，為此將執行3項重點工作。
一是持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制；二是加大投資促進工作力度。展開「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。
三是持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流。
周強提到，中國將完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流；並深入實施外商投資法及其實施條例，「高標準」落實好「外資企業國民待遇」；建立健全各級跨部門投訴協調機制，提高投訴處理工作水準等。
《華爾街日報》：外資轉向「中國+N」戰略分散營運風險
（中央社）《華爾街日報》昨天報導，外資企業因應在中國營商的風險增加，如美中貿易戰加劇及中國工資水漲船高等，紛紛分散投資，將生產業務從一度是世界工廠的中國轉移到多個國家，實施「中國+N」戰略。
報導提到，過去10年外資都在尋找替代中國的其他生產基地。最初要將生產基地遷離中國，因為中國的工資日益水漲船高，外資需尋找勞工成本更低的地方。
2018年美中貿易戰加劇後，加速外資尋找中國以外的生產基地。
近年的不穩定因素，如地緣政治動盪、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創不同地方的供應鏈、美中之間的大國競爭升級為激烈對抗、中國政府對外企的立場愈發不可預測、俄羅斯對烏克蘭的戰爭提醒大家，重大衝突仍有可能發生，使外資紛紛轉向「中國+N」戰略。
「中國+N」戰略是指外資要在中國以外建立多於一個的生產基地，因為沒有一個國家可以容納所有從中國遷出的生產。
如越南對商業友好，但沒有足夠的技術熟練工；印度有大量勞動力，但基礎設施參差不齊；墨西哥靠近美國市場，但與中國的零部件供應商距離遙遠。
這種多元化策略也被稱為「多岸外包」（multishoring）。
實施「中國+N」戰略的外資不乏國際知名品牌生產商，如在中國擁有龐大生產基地的科技巨頭蘋果公司（Apple Inc.），在印度的供應商數量從2018年的7家增至2022年的14家。摩根大通（J.P. Morgan）估計，到2025年全球1/4的iPhone將在印度生產。
同樣由2018至2022年，蘋果公司在越南生產耳機和其他設備的供應商，由14家增至25家。自2018年以來，蘋果公司在歐洲供應商方面的支出增加了50％以上。
生產感測器和遙控器的環球電子（Universal Electronics），計劃關閉旗下2家中國工廠的其中一家，同時擴大在墨西哥的工廠，並在離越南首都河內不遠的地方建立新生產設施。
在納斯達克上市的美國軟體家具製造商Lovesac，也示範了在中國以外不同國家設立生產基地的好處。
川普政府在2018年對中國進口商品徵收關稅後，Lovesac開始將生產從中國南部的工業中心遷往越南。
2020年COVID-19疫情導致各國政府關閉邊境，Lovesac在馬來西亞和印尼的新生產基地仍能繼續生產，並在印度生產某些縫製產品，使公司未曾缺貨。
Lovesac正與合作夥伴在墨西哥和美國建立高度自動化的工廠，目的是在西半球建立一個據點。如果亞洲爆發危機，公司也有能力在西半球提高產量。
全球一些製鞋巨頭多年前已將生產分散於中國、越南和印尼3國，現在更進一步另闢天地。越南一家工廠的經理說，從他們公司採購的主要西方運動鞋品牌，已敦促其公司在孟加拉和印度設立工廠。
不過，報導指出，分散生產要付出很大代價，如企業必須物色新地點、投資培訓人員、還要與當地政府搞好關係。新供應商還要經過培訓才能達到可接受的質量標準，而且在當地採購零部件也可能有困難。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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