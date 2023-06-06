香格里拉對話：批評美國「冷戰思維」，中國國防部長李尚福釋放全方位強硬信號

中國國防部長李尚福在香格里拉對話上發表上任後第一次重大演講，當中提到，中美如發生激烈衝突，將是世界「不可承受之痛」。

在這次安全防務領域峰會上，李尚福指，「一些國家」正在亞洲加劇軍備競賽。

但是他表示，世界足夠大，可以容納中美共同發展，兩個超級大國應尋求合作共贏之道。

李尚福在講話中並未直接提及美國，而是稱「有的國家肆意插手他國內政和地區事務」。

他表示，中國「決不能」讓美國在多個地區發動「顏色革命」和代理人戰爭的事情在亞太地區重演。

美國較早前曾指控中國驅逐艦在台灣海峽靠近一艘美國軍艦時有「不安全」的操作。

周六（6月3日），美國海軍指，一艘中國驅逐艦「以不安全的方式」駛近一艘美國軍艦，當時美國軍艦正和加拿大船隻一同經過台灣海峽。

中國批評美加兩國「有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定」。美加則稱自己是在國際法允許範圍內航行。

在演講中，他表示中國不會允許美國及其盟友在南海「以航行自由之名行航行霸權之實」。

上周，華盛頓公布一段影片指，中國戰機在南中國海以「非必要的挑釁性」動作靠近美國軍機。

中國在台灣問題上「不畏懼任何對手」

被問及台灣海峽問題時，李尚福表示，是「域外國家」在加劇這一地區的緊張局勢。

他重申，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，任何「虛化」一個中國原則的行徑都是「荒謬和危險的」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 台灣問題持續成為中美關係的一個矛盾點。

他批評台灣民進黨「挾洋謀獨」，外部勢力「以台制華」干涉中國內政，稱這才是台海局勢緊張的根源。

「我們願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，」李尚福說，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

批評美國「冷戰思維」

今年3月上任中國防長的李尚福指控美國採取「冷戰思維」，「導致安全風險大增」。

他提到美國提出的「印太戰略」，表示中方認為，任何戰略都不能「以意識形態劃線」，以「假想威脅」構建排他性軍事同盟。

他又指，試圖推進「亞太北約化」的本質是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會令這一地區陷入撕裂、紛爭和衝突的漩渦。

中美對話未發生

李尚福是在新加坡出席香格里拉對話時作出上述言論。這是亞太地區唯一的年度安全防務峰會。

美國在2018年就俄羅斯武器購買問題對李尚福實施制裁。為表抗議，北京最近數次拒絕兩國防長對話的請求。

在新加坡的峰會上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指責中國拒絕進行軍事討論。

奧斯汀和李尚福在周五（6月2日）的峰會開幕晚宴上曾握手並短暫交談，但是有關報道指，當中並無實質性交流。

中國一名代表團成員向法新社表示，美方解除對李尚福的制裁是進行對話的前提條件。

有專家表示，美中兩國都沒有興趣與對方真正交流。

美國防長批評中國

較早前，奧斯汀在香格里拉對話峰會上發表題為「美國在印太地區的領導力」的演講，對中國不願參與軍事危機管理「深表關切」。

Photo Credit: EPA / BBC News 美國國防部長奧斯汀表示，「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。

他強調，台海戰爭將是毀滅性的，會以「我們無法想象的方式影響全球經濟」。

他批評說，中國在國際空域「對美國和盟國飛機進行危險攔截的數量驚人」，重申美方將支持盟國和伙伴對抗「脅迫和欺凌」。

他同時指，美國堅定地致力於維護台灣的現狀，「衝突既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」，會維持美國的強大威懾力量。

儘管中美之間存在外交爭論，美國國務院一名高級官員還是抵達了北京，進行為期一周的廣泛對話。

華盛頓和北京近年在一系列問題上出現緊張關係，包括中國對台灣的主權主張，以及南中國海的領海主權爭議。

Photo Credit: BBC News 中國在南海的主權主張是亞太地區安全問題的重大議題。

與英、德防長會晤

李尚福在周末的峰會期間，分別與英國、德國防長以及歐盟代表進行雙邊會談。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稱雙方有建設性對話，德國防長皮斯托利斯（Boris Pistorius）則呼籲中國停止招募德國退役飛行員為中國戰鬥機師進行培訓。

德國防長向法新社表示，李尚福在會談中未否認這一說法，但試圖從其視角淡化這一事件的重要性。

此外，李尚福還與英國防務大臣班・華萊士（Ben Wallace）有過會談，後者向中方表明了英國對香港民主運動、國際航行自由、維吾爾族人權、台海局勢等議題的看法。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九