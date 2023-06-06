2023/06/06,
歐洲

反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊，瓦格納首腦指基輔收復部分失土

反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊，瓦格納首腦指基輔收復部分失土
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獨立的美國軍事分析家們同意俄方稱烏軍反攻已開始的說法，表示他們相信烏軍展開的是初期的試探性攻擊，想找出俄軍防線的弱點。紐時指出關於前線作戰動態的各種通報很難確認，也不清楚哪些是主攻、哪些是佯攻或牽制，但不斷對俄羅斯防線做試探性攻擊一直是美方訓練烏克蘭採取的傳統戰術。

反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊

（中央社）俄羅斯當局與親俄軍事部落客5日表示，烏克蘭地面部隊嘗試在過去數月戰線沒有顯著變化的烏東突破俄軍防禦，並在整個前線範圍內發起大規模攻擊。

《紐約時報》報導，在經過數月的大反攻準備後，烏克蘭仍對何時發起軍事行動三緘其口，也因此俄方5日的通報料被視為烏軍已展開行動的信號。烏克蘭方面可能已發起反攻的唯一跡像，是烏軍5日發布一則宣導影片，裡面官兵將手指比於嘴唇示意保密。

俄國國防部5日稍早表示，俄軍擊退烏軍在頓內次克（Donetsk）多個前線所發起的大型攻勢。

《塔斯社》（Tass）引述俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱烏軍在攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。

紐時稱他們無法核實俄方說法，烏方也暫未對此回應。

一個專門報導俄烏戰爭的俄羅斯Telegram社媒平台5日稍早指出，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後奪回2個村莊。有專家研判這個方向烏軍可能目標是攻往馬里烏波爾（Mariupol），從中路切斷烏東與烏南的俄佔區。

獨立的美國軍事分析家們同意俄方稱烏軍反攻已開始的說法，表示他們相信烏軍展開的是初期的試探性攻擊，想找出俄軍防線的弱點。

紐時指出關於前線作戰動態的各種通報很難確認，也不清楚哪些是主攻、哪些是佯攻或牽制，但不斷對俄羅斯防線做試探性攻擊一直是美方訓練烏克蘭採取的傳統戰術。

俄方4日晚間和5日一早的戰況報告提及更大部隊的調動，顯示烏克蘭可能已將北約組訓的部隊投入作戰。

Telegram上一個俄羅斯主要報導戰事的帳號Rybar聲稱，烏軍已對南部札波利沙（Zaporizhzhia）地區發起攻勢，由連級單位或約100名士兵組成的突擊小組在戰車支援下推進約200碼，俄軍用反戰車飛彈擊毀2輛烏軍戰車，但相關訊息也都無法獲得查證。

瓦格納首腦指基輔收復部分失土，俄軍稱烏軍反攻受挫

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）5日表示，烏克蘭軍隊已收復巴赫姆特北邊村莊別爾希夫卡部分地區。俄國國防部則聲稱烏軍在南部頓內次克州反攻受挫。

《路透社》報導，普里戈任旗下的瓦格納集團在俄烏戰爭持續最久的戰鬥之後，上月拿下了巴赫姆特（Bakhmut），把當地的陣地轉交給俄羅斯正規軍。烏克蘭軍隊則持續對巴赫姆特附近地區發動攻擊。

普里戈任的新聞處發布他的語音訊息表示：「別爾希夫卡村（Berkhivka）部分地區現在已經淪陷，軍隊正悄悄落跑。」

普里戈任敦促俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）親赴前線，激勵士氣。

「拜託，你們可以激勵士氣。你們若激勵不了士氣，戰死也是英雄。」

普里戈任和蕭依古與吉拉西莫夫公開失和多月，他頻頻指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受不必要的重大損失。

莫斯科當局5日表示，俄軍已挫敗烏軍在南部頓內次克州的重大反攻行動。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在被詢及上述攻擊是否代表烏克蘭開始反攻時告訴《路透社》：「將持續作戰至取得全面勝利為止。」

俄國國防部表示，4日上午烏軍在南部頓內次克攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。

俄國國防部於莫斯科時間凌晨1時30分在Telegram發表聲明表示：「6月4日清晨，敵軍在南頓內次克方向的前線5處發動大規模反攻。」

「敵軍的目標是突破他們認為前線最脆弱的地方。敵軍未達成任務，未獲致成功。」

烏克蘭軍方發言人在《路透社》記者尋求評論時表示：「我們沒有這類情報。我們不對任何假新聞發表評論。」

俄羅斯廣播電台被駭，播放烏克蘭軍隊入侵假消息

克里姆林宮5日表示，駭客攻擊數家俄羅斯廣播電台，並且播放俄國總統普亭（Vladimir Putin）宣布烏克蘭軍隊入侵國內的假消息。

法新社報導，這些假消息宣稱，由北大西洋公約組織（NATO）全面武裝的烏克蘭部隊，在美國政府同意及支持下，已入侵俄羅斯邊界地區庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）及布揚斯克州（Bryansk）境內。

駭客也透過普亭的假聲音宣布，將在上述3個地區實施戒嚴令、總動員和平民疏散。據報導，宣布這些假消息的聲音與普亭相似，迄今仍在社群媒體上流傳。

這次駭客事件發生的時機，適逢數家媒體報導貝爾哥羅德州遭到入侵及猛烈砲擊，基輔當局則宣告正準備展開各界期待已久的反攻。

鄰近的俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）則通知居民「發生一起無線電廣播頻率被駭事件」，並稱「不用對此感到擔心」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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