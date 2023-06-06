反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊，瓦格納首腦指基輔收復部分失土
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獨立的美國軍事分析家們同意俄方稱烏軍反攻已開始的說法，表示他們相信烏軍展開的是初期的試探性攻擊，想找出俄軍防線的弱點。紐時指出關於前線作戰動態的各種通報很難確認，也不清楚哪些是主攻、哪些是佯攻或牽制，但不斷對俄羅斯防線做試探性攻擊一直是美方訓練烏克蘭採取的傳統戰術。
反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊
（中央社）俄羅斯當局與親俄軍事部落客5日表示，烏克蘭地面部隊嘗試在過去數月戰線沒有顯著變化的烏東突破俄軍防禦，並在整個前線範圍內發起大規模攻擊。
《紐約時報》報導，在經過數月的大反攻準備後，烏克蘭仍對何時發起軍事行動三緘其口，也因此俄方5日的通報料被視為烏軍已展開行動的信號。烏克蘭方面可能已發起反攻的唯一跡像，是烏軍5日發布一則宣導影片，裡面官兵將手指比於嘴唇示意保密。
俄國國防部5日稍早表示，俄軍擊退烏軍在頓內次克（Donetsk）多個前線所發起的大型攻勢。
《塔斯社》（Tass）引述俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱烏軍在攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。
紐時稱他們無法核實俄方說法，烏方也暫未對此回應。
一個專門報導俄烏戰爭的俄羅斯Telegram社媒平台5日稍早指出，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後奪回2個村莊。有專家研判這個方向烏軍可能目標是攻往馬里烏波爾（Mariupol），從中路切斷烏東與烏南的俄佔區。
獨立的美國軍事分析家們同意俄方稱烏軍反攻已開始的說法，表示他們相信烏軍展開的是初期的試探性攻擊，想找出俄軍防線的弱點。
紐時指出關於前線作戰動態的各種通報很難確認，也不清楚哪些是主攻、哪些是佯攻或牽制，但不斷對俄羅斯防線做試探性攻擊一直是美方訓練烏克蘭採取的傳統戰術。
俄方4日晚間和5日一早的戰況報告提及更大部隊的調動，顯示烏克蘭可能已將北約組訓的部隊投入作戰。
Telegram上一個俄羅斯主要報導戰事的帳號Rybar聲稱，烏軍已對南部札波利沙（Zaporizhzhia）地區發起攻勢，由連級單位或約100名士兵組成的突擊小組在戰車支援下推進約200碼，俄軍用反戰車飛彈擊毀2輛烏軍戰車，但相關訊息也都無法獲得查證。
瓦格納首腦指基輔收復部分失土，俄軍稱烏軍反攻受挫
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）5日表示，烏克蘭軍隊已收復巴赫姆特北邊村莊別爾希夫卡部分地區。俄國國防部則聲稱烏軍在南部頓內次克州反攻受挫。
《路透社》報導，普里戈任旗下的瓦格納集團在俄烏戰爭持續最久的戰鬥之後，上月拿下了巴赫姆特（Bakhmut），把當地的陣地轉交給俄羅斯正規軍。烏克蘭軍隊則持續對巴赫姆特附近地區發動攻擊。
普里戈任的新聞處發布他的語音訊息表示：「別爾希夫卡村（Berkhivka）部分地區現在已經淪陷，軍隊正悄悄落跑。」
普里戈任敦促俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）親赴前線，激勵士氣。
「拜託，你們可以激勵士氣。你們若激勵不了士氣，戰死也是英雄。」
普里戈任和蕭依古與吉拉西莫夫公開失和多月，他頻頻指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受不必要的重大損失。
莫斯科當局5日表示，俄軍已挫敗烏軍在南部頓內次克州的重大反攻行動。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在被詢及上述攻擊是否代表烏克蘭開始反攻時告訴《路透社》：「將持續作戰至取得全面勝利為止。」
俄國國防部表示，4日上午烏軍在南部頓內次克攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。
俄國國防部於莫斯科時間凌晨1時30分在Telegram發表聲明表示：「6月4日清晨，敵軍在南頓內次克方向的前線5處發動大規模反攻。」
「敵軍的目標是突破他們認為前線最脆弱的地方。敵軍未達成任務，未獲致成功。」
烏克蘭軍方發言人在《路透社》記者尋求評論時表示：「我們沒有這類情報。我們不對任何假新聞發表評論。」
俄羅斯廣播電台被駭，播放烏克蘭軍隊入侵假消息
克里姆林宮5日表示，駭客攻擊數家俄羅斯廣播電台，並且播放俄國總統普亭（Vladimir Putin）宣布烏克蘭軍隊入侵國內的假消息。
法新社報導，這些假消息宣稱，由北大西洋公約組織（NATO）全面武裝的烏克蘭部隊，在美國政府同意及支持下，已入侵俄羅斯邊界地區庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）及布揚斯克州（Bryansk）境內。
駭客也透過普亭的假聲音宣布，將在上述3個地區實施戒嚴令、總動員和平民疏散。據報導，宣布這些假消息的聲音與普亭相似，迄今仍在社群媒體上流傳。
這次駭客事件發生的時機，適逢數家媒體報導貝爾哥羅德州遭到入侵及猛烈砲擊，基輔當局則宣告正準備展開各界期待已久的反攻。
鄰近的俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）則通知居民「發生一起無線電廣播頻率被駭事件」，並稱「不用對此感到擔心」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。