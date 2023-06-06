台積電在美國大舉招聘遇困難，當地員工怨「在辦公室睡了一個月、每天工作12小時」

台積電在美國大舉招聘，企業文化成絆腳石

（中央社）在美國人力資源網站Glassdoor上，全球最大半導體晶片商台積電現任和前任美國員工交換了工作辛苦的留言。

美國《財星雜誌》（Fortune）報導，其中一名工程師留言：「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯，我沒辦法強調……這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

另一名工程師今（2023）年1月寫道：「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

Glassdoor上關於台積電美國廠的91條留言，獲得27％支持率，意味不到1/3的留言者會鼓勵別人在那裡工作。

類似抱怨在Glassdoor司空見慣，但台積電員工的留言點出更大問題：這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，讓台積電在亞利桑那州招聘足夠員工的努力更形複雜。

台積電計劃斥資400億美元興建兩間工廠，美國總統拜登認為台積電的投資「可能改變遊戲規則」。在美國與中國進行高風險、高科技晶片軍備競賽的情況下，這將把重要的晶片供應鏈轉移回美國。

為《晶片美國製造法》（CHIPS）遊說的美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）估計，到2030年，這項倡議將增加4萬2000個新工作。

台積電表示，亞利桑那州兩個晶圓廠將僱用4500名新員工，但台積電嚴苛的企業文化，卻與美國半導體業格格不入。

在全球擁有6萬5000名員工的台積電表示，目前已為亞利桑那州工廠招聘近2000名員工，其中包括600名工程師。

但和招聘人員訪談後發現，台積電嚴格的企業文化、嚴格的標準和長達數月的海外培訓要求，在在讓現任和未來的美國員工卻步。

在台灣，台積電為招聘員工設立高標準，根據2020年公司報告，其6成台灣員工和超過8成的管理人員擁有碩士以上學歷。

Photo Credit: 中央社 2022年12月，台積電創辦人張忠謀（圖）在亞利桑那州鳳凰城的移機典禮上台致詞。

美國廠趕工加班員工喊苦，台積電：提供平衡生活環境

（中央社）台積電美國亞利桑納州廠將於2024年量產4奈米，近日傳出前任、現任美國員工上網吐苦水。台積電強調，內部著重溝通管道暢通，此外，每週平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。

美國《財星雜誌》報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

台積電另1名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

台積電對此表示，過去2年每週平均工時都沒有超過50小時，只有少數推動新製程或趕建新廠例外，因密集拉升學習曲線，工時會超過50小時，但有週工時60小時的警戒線。

台積電表示，提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。隨著加速全球布局，跨國人才管理及文化融合是台積電當前的要務，此外，在選才、育才、留才及用才方面擬定完整配套措施，並著重內部溝通管道暢通。

因應員工人數不斷成長且結構組成廣泛，台積電秉持擁抱多元意見並營造共融工作場域的理念，在既有的13個廠區勞資會議外，以晶圓為諧音增設以組織為單位的「晶園會議」，透過調整勞資會議名稱，呈現公司與員工彼此協同合作的園地概念，提升溝通效能。

台積電同步建置專屬系統「晶園會議反映管道」，員工代表可視反映人意願以匿名或非匿名方式向業務單位傳遞意見且及時獲得回應，並於每季「晶園會議」與代表針對未決的意見進行雙向討論。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航