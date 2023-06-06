台積電在美國大舉招聘遇困難，當地員工怨「在辦公室睡了一個月、每天工作12小時」
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一名工程師留言：「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯，我沒辦法強調……這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」類似抱怨在Glassdoor司空見慣，但台積電員工的留言點出更大問題：這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，讓台積電在亞利桑那州招聘足夠員工的努力更形複雜。
台積電在美國大舉招聘，企業文化成絆腳石
（中央社）在美國人力資源網站Glassdoor上，全球最大半導體晶片商台積電現任和前任美國員工交換了工作辛苦的留言。
美國《財星雜誌》（Fortune）報導，其中一名工程師留言：「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯，我沒辦法強調……這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」
另一名工程師今（2023）年1月寫道：「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」
Glassdoor上關於台積電美國廠的91條留言，獲得27％支持率，意味不到1/3的留言者會鼓勵別人在那裡工作。
類似抱怨在Glassdoor司空見慣，但台積電員工的留言點出更大問題：這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，讓台積電在亞利桑那州招聘足夠員工的努力更形複雜。
台積電計劃斥資400億美元興建兩間工廠，美國總統拜登認為台積電的投資「可能改變遊戲規則」。在美國與中國進行高風險、高科技晶片軍備競賽的情況下，這將把重要的晶片供應鏈轉移回美國。
為《晶片美國製造法》（CHIPS）遊說的美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）估計，到2030年，這項倡議將增加4萬2000個新工作。
台積電表示，亞利桑那州兩個晶圓廠將僱用4500名新員工，但台積電嚴苛的企業文化，卻與美國半導體業格格不入。
在全球擁有6萬5000名員工的台積電表示，目前已為亞利桑那州工廠招聘近2000名員工，其中包括600名工程師。
但和招聘人員訪談後發現，台積電嚴格的企業文化、嚴格的標準和長達數月的海外培訓要求，在在讓現任和未來的美國員工卻步。
在台灣，台積電為招聘員工設立高標準，根據2020年公司報告，其6成台灣員工和超過8成的管理人員擁有碩士以上學歷。
美國廠趕工加班員工喊苦，台積電：提供平衡生活環境
（中央社）台積電美國亞利桑納州廠將於2024年量產4奈米，近日傳出前任、現任美國員工上網吐苦水。台積電強調，內部著重溝通管道暢通，此外，每週平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。
美國《財星雜誌》報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」
台積電另1名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」
台積電對此表示，過去2年每週平均工時都沒有超過50小時，只有少數推動新製程或趕建新廠例外，因密集拉升學習曲線，工時會超過50小時，但有週工時60小時的警戒線。
台積電表示，提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。隨著加速全球布局，跨國人才管理及文化融合是台積電當前的要務，此外，在選才、育才、留才及用才方面擬定完整配套措施，並著重內部溝通管道暢通。
因應員工人數不斷成長且結構組成廣泛，台積電秉持擁抱多元意見並營造共融工作場域的理念，在既有的13個廠區勞資會議外，以晶圓為諧音增設以組織為單位的「晶園會議」，透過調整勞資會議名稱，呈現公司與員工彼此協同合作的園地概念，提升溝通效能。
台積電同步建置專屬系統「晶園會議反映管道」，員工代表可視反映人意願以匿名或非匿名方式向業務單位傳遞意見且及時獲得回應，並於每季「晶園會議」與代表針對未決的意見進行雙向討論。
新聞來源
延伸閱讀
- 台積電人才赴美恐掏空台灣？經濟部4點駁斥半導體「去台化」，張忠謀：全球化和自由貿易幾近壽終正寢
- 《紐約時報》：台積電美國擴廠成本高，台灣員工憂文化衝突，美國員工不願為公司「賣肝」
- 先進製程都打包到美國了，台積電憑什麼信心滿滿地說沒有「掏空台灣技術」的問題？
- 台積電赴美設廠，半導體在地製造「逆全球化」成趨勢，業者：其他國家無法複製台灣3優勢
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。