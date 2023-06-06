【專訪】富邦悍將退役洋投羅力：取得台灣球員身分很榮耀，棒球哲學是「誠實面對自己」
我們想讓你知道的是
媒體們開始用「本土羅力」稱呼他，被問起喜歡「洋將羅力」還是「本土羅力」（Local Loree），羅力沒有遲疑地選擇了後者，「台灣成為我生命中很大的一部分，可以取得本土球員身分，很榮耀也充滿感激。」
（中央社）當熟悉的「哩賀」再次響徹新莊棒球場，誰也沒想過一切都從短短約2週的合約開始，近10年旅台生涯換得令羅力自豪的「本土羅力」封號，台灣已成為羅力生命中很重要的部分。
2012年羅力（Mike Loree）一度以為自己的棒球生涯將要結束，當時一張來自中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）保障期限2個多星期的洋將合約，替他開了一扇窗，坐在飛向台灣的飛機上，羅力想著：「不論接下來發生什麼事，在接下來的兩個星期我要全力以赴、享受一切，即使結果可能不如預期，至少我知道我已經竭盡所能了。」
誰也沒想到這份一開始只有約2週期限的合約，開啟羅力近10年的旅台生涯，2012年8月18日羅力中職生涯初登板，2022年9月5日富邦悍將替羅力辦了盛大的引退儀式，當年9月11日為「洋投羅力」最後一次在中職登板。
2023年5月27日羅力以「本土羅力」身分回歸，對味全龍隊投0.1局無失分、無關勝敗，中職生涯留下241場出賽（236場先發），戰績102勝72敗，防禦率3.31。
羅力成為首名有盛大引退儀式、39號背號引退的外籍球員，也是首名取得本土身分出賽資格的外籍選手，看不懂中文的他甚至還出了中文自傳，成為中文暢銷作家。
是否復出？羅力秀中文：沒有
現任富邦悍將隊國際球探的羅力5月27日重新以球員身分回到新莊棒球場，大聲用招牌的「哩賀」跟球迷打招呼，現場響起歡呼聲。
媒體們開始用「本土羅力」稱呼他，被問起喜歡「洋將羅力」還是「本土羅力」（Local Loree），羅力沒有遲疑地選擇了後者，「台灣成為我生命中很大的一部分，可以取得本土球員身分，很榮耀也充滿感激。」
羅力在中職累積一軍資歷滿9年，可以不受外籍球員名額限制、以本土身分出賽，對他來說「羅力條款」的存在別具意義，「很榮幸我的名字可以被記錄在歷史上，成為第1個達成的人」。他也得意地笑說，如果未來有更多人達成，自己的名字就會一直被提起。
5月27日登板雖然只投1人次，但大家對羅力的招牌指叉球仍有高評價，從去年離開台灣之後就沒再踏上投手丘，只靠其他方式維持體態和體能，回憶當日出賽，羅力仍很有自信：「當我站上投手丘，我了解自己的身體，知道我還是很有競爭力，這不是表演性質。」
投完5球、最快球速136公里，羅力笑說，之後幾天身體真的蠻痠痛的，也覺得很累，那是一個很精彩的打席，但被問起有沒有一絲想要再回到投手丘的想法，他用中文俏皮地回答「沒有」。
對羅力來說，做出退休的決定是困難的，但做了決定後他的心情很平靜，也不曾後悔過，不會再回頭做太多假設性的回顧，「生命自有安排」。
羅力的棒球哲學：誠實面對自己
羅力出版中文自傳《完美落幕》，共同作者江奕昌用「變與不變」形容羅力，生涯中不斷地為了求生存做出改變，也不排斥改變，但維持著對棒球不變的愛。
羅力認同江奕昌的形容，「誠實面對自己」是羅力替自己棒球生涯下的註腳，羅力不是固執的人，隨著棒球生涯、身體的變化和年齡增長，需要誠實面對自己，知道哪邊需要進步、需要改變，才可以變更好。
羅力的招牌指叉球也不是生涯的開端就有，是他在2010年效力美國獨立聯盟時期，自覺沒有一顆好的變化球可以誘使打者揮空，反覆摸索練成招牌指叉球，如果沒有這個指叉球，或許就無法讓棒球生涯繼續走下去。
羅力的棒球生涯有傷勢、有失速危機，也有苦等不到合約的瓶頸，被問起在遇到挫折時，是否有哪個片刻曾經絕望的想問：「為什麼棒球之神沒有眷顧我？」
羅力直言「棒球是很困難的運動」，做好一切的準備、做到所有能做的事，結果不一定是好的，但這就是棒球生涯的一部分。
羅力相信，只要盡可能做到所有可以做到的事，做好一切的準備，面對結果無論是好是壞，都不會再有遺憾、也不會感到後悔。
從27歲來台一直打拚到37歲，羅力明白很多人等著要搶他的位置，他時刻保持警覺、戰戰兢兢就是要對得起自己工作，「我不想要讓人說，有其他人會比羅力好，我想要讓人評價，羅力就是最適合這個位置的人。」
沒有布萊恩就沒有羅力，下一步是傳承
教練、家人、隊友都在羅力的棒球生涯扮演重要的角色，被問起是否有一個人的存在，是「沒有他就沒有現在羅力」，羅力回想，生命中有很多的榜樣（Role Model），其中影響他最深的是高中棒球教練布萊恩（Brian Fleury）。
布萊恩曾經告訴他：「每個選手都有1個計時器，你不知道你的時間什麼時候會結束，但是它有一天一定會用完，所以你必須感激並利用你所擁有的每一天，把每件事做到最好。」
布萊恩會在帽簷寫著「我排第3」，代表著上帝排第1、家庭排第2，這些價值觀影響著羅力，對他之後的棒球生涯，作為人、身為球員都有很大的指引，「他（布萊恩）的信念一直影響著我。」
羅力感謝爸媽的家庭教育，從小教他待人處事的道理，塑造他的人格特質，他也將這樣的人格特質運用在整個職業生涯中。
事實上羅力曾猶豫過要不要出書，但決心寫下自傳的原因，是因為這些年來的經歷和故事很特別，希望將自己的故事流傳給小孩和家族，包括從布萊恩、爸媽身上學到的東西與信念，下一步，羅力希望可以傳承給小孩和後輩。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」