蔡英文：2025非核家園政策還在，卸任前盼有核四廠轉型規劃
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副總統賴清德5月底出席一項校園座談拋出將停機的核能機組，在緊急時刻重啟，外界質疑民進黨2025非核家園目標出現鬆動。總統表示，賴副總統當日被問及的是，假若台灣面臨「被封鎖」的極端情形，影響外部能源沒有辦法進來時的因應方式。
（中央社）總統蔡英文5日接見環保團體回答非核家園政策方向是否還在表示，非核家園政策還在，不必擔心；並希望在卸任之前，政府能有一個核四廠轉型的基本規劃，而這項規劃也會跟在地的居民共同討論。
總統5日下午在總統府接見「2023年全國NGOs環境會議環保團體代表」，並舉行座談討論相關議題，總統府發言人林聿禪晚間表示，5日會議12位環團代表及3位今年度「台灣環境保護終生成就獎」得主分別發言後，共有14個部會依序回應相關議題。
總統針對5項重點議題做了總結：一、針對友善畜禽生產議題，總統表示，這個議題涉及飼養型態的產業轉型，確實有現實與人道的考量，但請農委會盡其所能加速轉型，後續若有資源投入的需求，將再與行政院研商。
二、針對增設動保警察議題，總統說，雖然目前沒有正式成立「動保警察」，不過政府也投入了一定人力在進行動物保護的工作，例如警政署的保七總隊，以及農委會也執行山林巡查的工作。這個議題將在財務規劃可行性的範圍下，與行政院評估是否有一步步開始的可行性。
另外，環團代表提及保二增設2000名警察一事，總統說，這項設置是為保護關鍵基礎設施的維安工作，以避免關鍵基礎設施遭受破壞、產生安全疑慮，或影響國內供電等問題，因此，在優先順序上還是要考量。
三、環團提問「非核家園」政策方向是否還存在，總統表示，非核家園政策還在，不必擔心。
副總統賴清德5月底出席一項校園座談拋出將停機的核能機組，在緊急時刻重啟，外界質疑民進黨2025非核家園目標出現鬆動。總統表示，賴副總統當日被問及的是，假若台灣面臨「被封鎖」的極端情形，影響外部能源沒有辦法進來時的因應方式，因此賴副總統所陳述的，是針對一個極端的緊急狀態做的回應。
總統也表示，因為台海的情勢，目前不能說有立即性的衝突，但仍不能排除有人冒進或是誤判的情形，而有可能的衝突產生。總統強調，以一個國家來講，政府要盡所有力量把各種情況都思考透澈，想盡所有的方法來面對，因此若面臨極端想像的情形，國家安全是不可以妥協的，政府也必須以極端的想像來思考這件事情。
總統並強調，如果在非常困難的緊急狀態狀況下，也已窮盡了其他能源選項的時候，再進行這項考慮，並在總統的緊急命令權力範圍處理。總統並表示，「沒有說非核家園不見了，非核家園還在。」
四、核四廠後續的處理，總統表示，在大家的共同努力下，2021年公投後，核四便已定案，意即不會再出現重啟核四這個選項。既然核四廠不是未來選項，接下來必須面對後續因應方式，因此總統也希望在卸任之前，政府能有一個核四廠轉型的基本規劃，而這項規劃也會跟在地的居民共同討論。
五、關於福隆鹽寮沙灘流失的問題，總統回應，經濟部次長曾文生已經約好貢寮自救會和台灣環保聯盟的代表，將於6月14日前往現場會勘，期盼可以把現在面臨沙灘流失等緊急情形，先做初步評估處理，至少不讓情況繼續惡化，而總統也表示將持續追蹤此事。
最後，總統再次對環團朋友們表達感謝，讓雙方有機會針對環保議題進行討論，環團朋友或許仍對議題的處理範圍跟進程有不滿意之處，但相信基本的處理方向跟基本價值，都沒有太大的差異。總統表示，政府希望能夠持續處理問題、解決問題，讓國家持續地往前走。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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