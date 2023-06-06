【專訪】富邦悍將退役洋投羅力：轉換身分當國際球探，想替鼎泰豐在鳳凰城開店
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羅力直言，球探和球員是很不一樣的工作，但他很有自信地表示「我認為我是最適合的人選」，旅台資歷將近10年，看過許多洋將來來去去，也有許多與中職打者的對戰經驗，「我知道怎麼樣的表現、人格特質比較可以在台灣待得長久。」
（中央社）羅力從球員身分退下後改任中職富邦悍將隊國際球探，退休生活也很精彩，球探工作外，羅力持續投入房地產事業，甚至想幫鼎泰豐在鳳凰城開店，「我會做得很好，更會是忠實顧客」。
原本夢想投到40歲，羅力接受生命的安排
羅力（Mike Loree）從2012年開始到中職打拚，中間雖一度到韓職效力，但之後又回到中職球隊，直到去年季中決定退休，當時他在宣布引退記者會上提到，做出這個決定主要原因是想要陪伴家人，希望接下來的時間，可以當個能隨時陪伴、在家人需要時都會在的父親和老公。
羅力出版中文自傳《完美落幕》中寫到，2022年球季羅力的心境轉折，季初與球團議約遇到瓶頸，促使他第1次與老婆討論到退休的可能性。
再者，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，需長期與家人分隔兩地，生活受到疫情影響劇烈，「心裡因為孤單所受的折磨已經接近臨界點」。他提到棒球在他心中有很重要的地位，但疫情讓他思考如何在棒球與家庭中取得平衡，「如果疫情沒有發生，我絕對不會在2022年球季選擇退休。」
羅力在接受專訪時提到退休的決定，也直言如果沒有疫情，或許還會繼續在球場上投1至2年，「以前我的夢想是可以投到40歲，但生命自有它的安排，很多事情沒辦法掌握。」
棒球和家人是羅力生命中兩個摯愛，棒球是他生命的一部分，甚至可以說是整個人生，「我愛棒球、也愛我的家人，要在這兩者中取捨，確實是很大的掙扎」，但做出退休決定後，心情就很平和、不再去想任何的「如果」。
羅力自製「洋投量表」，轉換身分仍渴望總冠軍
羅力去年卸下球員身分後，接任悍將國際球探職務，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力，今年悍將找來左投肯特，當時富邦育樂總經理陳昭如透露，球隊看了很多左投，最後選擇肯特，羅力給了很多意見。
羅力直言，球探和球員是很不一樣的工作，但他很有自信地表示「我認為我是最適合的人選」，旅台資歷將近10年，看過許多洋將來來去去，也有許多與中職打者的對戰經驗，「我知道怎麼樣的表現、人格特質比較可以在台灣待得長久。」
羅力透露有一個自製「洋投評價量表」，量表上的評估條件來自多年的中職經驗，評估洋將的過程，從影片或現場觀察，或者與一些球員有私交能進一步了解，綜合評估後，會在量表上「打勾」，獲得的「勾勾」越多，代表越有機會在台灣職棒環境生存。
對於國際球探工作，羅力自認為適合，也希望可以長期做下去，「我愛棒球、也愛富邦，在球員時期不能幫球隊拿下總冠軍，現在轉換身分，用不同的角度也希望可以協助球隊、拿下總冠軍。」
羅力的斜槓事業房地產，許願鼎泰豐開到鳳凰城
羅力的退休生活除了國際球探外，房地產也是他持續經營的事業。羅力解釋，在2017年來台春訓時受傷，開季必須從傷兵名單出發，當時有認真思考過，如果之後因為表現不好被釋出，要怎麼養活家庭，因為他的爸爸是建築承包商，從小耳濡目染也有一些相關的知識，所以開始研究房地產。
羅力表示，當時隨機的閱讀看到「被動式收入」概念，加上本來對房地產就有基礎的認識，慢慢產生興趣，透過閱讀、學習、實際操作後，很享受房地產的事業。
羅力解釋他的房地產事業並非房屋買賣仲介，算是「包租公」，主要是找到自己喜歡的物件，整理好租給別人，希望房客住的舒服，幫助房客有好的生活環境，也藉此獲得被動式收入。
提到離開台灣後最懷念的食物，羅力沒有猶豫直喊「小籠包」，還不忘順帶「招商」，他透露，如果鼎泰豐願意到美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）開分店，「我很樂意幫忙找店址，我會做得很好，我也會成為最忠實的顧客。」
從Mike Loree、雷力、羅力，到成為「本土羅力」，將近10年的旅台生涯，羅力很融入台灣文化，也深愛台灣這片土地。
未來回憶起這段時光，要如何向小孩形容這個他打拚將近10年的土地，羅力說：「這是個很美的城市，有很多美好的人們，很好客也很支持我，有一家人生活過的回憶，都會成為我們生命中重要的部分。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。