【專訪】富邦悍將退役洋投羅力：轉換身分當國際球探，想替鼎泰豐在鳳凰城開店

（中央社）羅力從球員身分退下後改任中職富邦悍將隊國際球探，退休生活也很精彩，球探工作外，羅力持續投入房地產事業，甚至想幫鼎泰豐在鳳凰城開店，「我會做得很好，更會是忠實顧客」。

原本夢想投到40歲，羅力接受生命的安排

羅力（Mike Loree）從2012年開始到中職打拚，中間雖一度到韓職效力，但之後又回到中職球隊，直到去年季中決定退休，當時他在宣布引退記者會上提到，做出這個決定主要原因是想要陪伴家人，希望接下來的時間，可以當個能隨時陪伴、在家人需要時都會在的父親和老公。

羅力出版中文自傳《完美落幕》中寫到，2022年球季羅力的心境轉折，季初與球團議約遇到瓶頸，促使他第1次與老婆討論到退休的可能性。

再者，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，需長期與家人分隔兩地，生活受到疫情影響劇烈，「心裡因為孤單所受的折磨已經接近臨界點」。他提到棒球在他心中有很重要的地位，但疫情讓他思考如何在棒球與家庭中取得平衡，「如果疫情沒有發生，我絕對不會在2022年球季選擇退休。」

羅力在接受專訪時提到退休的決定，也直言如果沒有疫情，或許還會繼續在球場上投1至2年，「以前我的夢想是可以投到40歲，但生命自有它的安排，很多事情沒辦法掌握。」

棒球和家人是羅力生命中兩個摯愛，棒球是他生命的一部分，甚至可以說是整個人生，「我愛棒球、也愛我的家人，要在這兩者中取捨，確實是很大的掙扎」，但做出退休決定後，心情就很平和、不再去想任何的「如果」。

羅力自製「洋投量表」，轉換身分仍渴望總冠軍

羅力去年卸下球員身分後，接任悍將國際球探職務，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力，今年悍將找來左投肯特，當時富邦育樂總經理陳昭如透露，球隊看了很多左投，最後選擇肯特，羅力給了很多意見。

羅力直言，球探和球員是很不一樣的工作，但他很有自信地表示「我認為我是最適合的人選」，旅台資歷將近10年，看過許多洋將來來去去，也有許多與中職打者的對戰經驗，「我知道怎麼樣的表現、人格特質比較可以在台灣待得長久。」

羅力透露有一個自製「洋投評價量表」，量表上的評估條件來自多年的中職經驗，評估洋將的過程，從影片或現場觀察，或者與一些球員有私交能進一步了解，綜合評估後，會在量表上「打勾」，獲得的「勾勾」越多，代表越有機會在台灣職棒環境生存。

對於國際球探工作，羅力自認為適合，也希望可以長期做下去，「我愛棒球、也愛富邦，在球員時期不能幫球隊拿下總冠軍，現在轉換身分，用不同的角度也希望可以協助球隊、拿下總冠軍。」

Photo Credit: 中央社 中職富邦悍將隊27日在新莊棒球場舉行L39end主題日，讓投手羅力以本土球員資格一軍先發，睽違258天再踏上中職投手丘，象徵性的投1人次後退場。中央社記者王騰毅攝 112年5月27日

羅力的斜槓事業房地產，許願鼎泰豐開到鳳凰城

羅力的退休生活除了國際球探外，房地產也是他持續經營的事業。羅力解釋，在2017年來台春訓時受傷，開季必須從傷兵名單出發，當時有認真思考過，如果之後因為表現不好被釋出，要怎麼養活家庭，因為他的爸爸是建築承包商，從小耳濡目染也有一些相關的知識，所以開始研究房地產。

羅力表示，當時隨機的閱讀看到「被動式收入」概念，加上本來對房地產就有基礎的認識，慢慢產生興趣，透過閱讀、學習、實際操作後，很享受房地產的事業。

羅力解釋他的房地產事業並非房屋買賣仲介，算是「包租公」，主要是找到自己喜歡的物件，整理好租給別人，希望房客住的舒服，幫助房客有好的生活環境，也藉此獲得被動式收入。

提到離開台灣後最懷念的食物，羅力沒有猶豫直喊「小籠包」，還不忘順帶「招商」，他透露，如果鼎泰豐願意到美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）開分店，「我很樂意幫忙找店址，我會做得很好，我也會成為最忠實的顧客。」

從Mike Loree、雷力、羅力，到成為「本土羅力」，將近10年的旅台生涯，羅力很融入台灣文化，也深愛台灣這片土地。

未來回憶起這段時光，要如何向小孩形容這個他打拚將近10年的土地，羅力說：「這是個很美的城市，有很多美好的人們，很好客也很支持我，有一家人生活過的回憶，都會成為我們生命中重要的部分。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀