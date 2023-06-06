環團揭露2022嚴重違反環境法規企業名單，中油裁罰次數及金額皆奪冠
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綠色公民行動聯盟今日召開「2022年環境金害獎」記者會，公布2022年度嚴重違反環境法規企業名單。這些違規企業許多都跟政府有關，如中油、經濟部工業區、臺鍍。立委洪申翰認為，政府應研議如何通過公共採購的規範，嚇阻污染發生及降低碳排，讓好的企業可以被獎勵，做的不好的企業得到警惕甚至退場。
今（6）日，綠色公民行動聯盟（以下簡稱綠盟）召開「2022年環境金害獎」記者會，公布2022年度嚴重違反環境法規企業名單。
綠盟表示，這些因嚴重污染獲獎的事業單位，有許多都是受政府的直接管轄、或受惠於政府公共採購的事業單位，且這些違反環境法規的企業在受到政府裁罰時，污染就已經造成。因此，綠盟認為，政府各部會應將遏止污染作為施政目標、納入政策規劃，才能讓這些違法企業在造成污染前就受到嚇阻與改善，為台灣企業創造向永續競逐的制度環境。
中油連年違規
綠盟從去年空、水污的違規裁罰中，整理出違規金額最高與次數最多的違規企業名單。空污違規上榜的企業，包含石化、印刷、廢棄物處理、倉儲等業別，污染樣態以火災、排放超標、未維持防制設備運作與未取得許可證為主。
水污違規的企業則以金屬表面處理業、畜牧業、廢水及污水處理業為主。
其中值得注意的是，台灣中油股份有限公司（以下簡稱中油）已連續5年上榜，5年來共有146次空污違規，累計裁罰將近4800萬。2022年，中油空污違規31次、裁罰金額1360萬，不論在違規次數或是裁罰金額上都是所有企業中最高的。中油主管機關經濟部去年曾針對中油的嚴重污染違規做出回應，表示將「持續加強各項檢測及安全管理」，但去年中油仍有4次火災事故與3次燃燒塔排放黑煙遭開罰，年底更發生大林煉油廠大火。
且中油於其企業永續經營書中僅揭露其自行定義的「因營運缺失而造成重大罰款事件」，與環保署提供的《列管事業污染源裁處資料》不符。綠盟表示，中油在資訊揭露上明顯避重就輕，在中油認定非因營運缺失而未在經營書中說明的裁罰中，仍不乏嚴重污染事故。
綠盟認為，針對國營事業，經濟部應強化環境資訊揭露、確實撰寫永續報告書，並要求訂定淨零碳排目標，設定符合巴黎協定要求的減碳期程，以達成永續經營的目標。
經濟部工業區位居水污裁罰之冠
綠盟研究員柯乾庸表示，經濟部轄下的各工業區服務中心，2022年合計有18次水污違規，裁罰金額將近1600萬，位居水污裁罰之冠。其中中壢工業區服務中心在違規改善期間經稽查再次超標，重金屬銅、鎳、鋅皆超過排放標準，遭開罰1069萬，是2022年的裁罰金額的第2名。
經濟部於去年8月針對工業區違規污染曾表示，「工業區污水處理廠因營運多年，導致處理效能下降，已辦理功能改善工程。」但經濟部轄下各工業區服務中心在去年8月後仍有一筆超標違規。
綠盟呼籲，經濟部應依據各工業區產業特性，在2050淨零碳排原則下，訂定階段性減碳目標，更新基礎設施、規劃輔導方案。此外，經濟部也應公開工業區服務中心違規被裁罰的是哪家企業，及其違規原因，負起污染管控責任。
臺鍍廢水鋅離子濃度超標100多倍
綠盟研究員陳震遠說明，臺鍍科技股份有限公司（以下簡稱臺鍍）高雄廠於2021年11月被環保機關查獲將未處理完成的廢水繞流排放，鋅離子濃度超標100多倍。此外，該廠繞流排放的廢水PH值高達12.9呈強鹼性，且氨氮濃度超標兩倍。陳震遠表示，已有相當多研究與案例說明，強鹼性且含高濃度氨氮的廢水，可能對水生生態造成嚴重威脅。該廠於2022年1月遭裁罰550萬元，並被認定違規情節重大。
臺鍍參與眾多公共建設鋼構鍍鋅工程，綠盟認為，政府作為重要採購者，若不能對採購對象的環境表現有更嚴格的規範，將使企業永續轉型產生重大缺口。目前《水污法》與《空污法》皆規範違規情節重大企業，3年內不得享有政府任何稅務優惠與補助，綠盟認為公共工程委員會也應有效利用公共採購制度設立規範，禁止污染情節重大工廠參與投標或分包，以嚇阻污染。
雞肉製品龍頭大成頻繁發生水污染
陳震遠表示，2020年綠盟揭露雞肉製品龍頭大成長城（以下簡稱大成）頻繁發生水污染事件，大成回應表示該公司水污超標頻繁，主因是新收購的畜牧場尚未完成污染整治，承諾將設置環安專責單位進行改善。然而，2021年7月，大成旗下畜牧場又被抓到繞流偷排超標廢水，並於2022年遭裁罰106萬元，且被環保機關認定違規情節重大。
大成2020年淨利40億、2021年淨利22億，2022年淨利30億，在有獲利的情況下卻遲遲未改善污染問題，綠盟呼籲，公司商譽建立不易，大成應針對污染事件做出公開說明與承諾，包含誰決定私設管線偷排廢水，以及為何環安單位未能起到監督作用，勿再辜負消費者對公司的信任。
違規企業多與政府有關，應透過公共採購規範降低污染
由於許多嚴重違反環境法規的企業跟政府都有合作關係，民進黨立委洪申翰表示，這是沒有辦法接受的事。
洪申翰認為，政府重要的公共工程與國營企業不但應建立環境排放預處理的機制，也要開始研議如何通過公共採購的規範，嚇阻污染發生甚至是降低碳排，讓好的企業可以被獎勵，做的不好的企業得到警惕，甚至設立退場機制。
洪申翰也指出，中油除多次違反《空污法》及《水污法》外，也曾多次發生海上漏油的事故，違反《海洋污染防治法》，對此，洪申翰也與綠盟合作，以附帶決議的方式要求海委會必須公開裁罰資料，希望達到資訊揭露、嚇阻廠商再犯的目的。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。