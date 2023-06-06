環團揭露2022嚴重違反環境法規企業名單，中油裁罰次數及金額皆奪冠

今（6）日，綠色公民行動聯盟（以下簡稱綠盟）召開「2022年環境金害獎」記者會，公布2022年度嚴重違反環境法規企業名單。

綠盟表示，這些因嚴重污染獲獎的事業單位，有許多都是受政府的直接管轄、或受惠於政府公共採購的事業單位，且這些違反環境法規的企業在受到政府裁罰時，污染就已經造成。因此，綠盟認為，政府各部會應將遏止污染作為施政目標、納入政策規劃，才能讓這些違法企業在造成污染前就受到嚇阻與改善，為台灣企業創造向永續競逐的制度環境。

Photo Credit: 綠色公民行動聯盟

中油連年違規

綠盟從去年空、水污的違規裁罰中，整理出違規金額最高與次數最多的違規企業名單。空污違規上榜的企業，包含石化、印刷、廢棄物處理、倉儲等業別，污染樣態以火災、排放超標、未維持防制設備運作與未取得許可證為主。

水污違規的企業則以金屬表面處理業、畜牧業、廢水及污水處理業為主。

其中值得注意的是，台灣中油股份有限公司（以下簡稱中油）已連續5年上榜，5年來共有146次空污違規，累計裁罰將近4800萬。2022年，中油空污違規31次、裁罰金額1360萬，不論在違規次數或是裁罰金額上都是所有企業中最高的。中油主管機關經濟部去年曾針對中油的嚴重污染違規做出回應，表示將「持續加強各項檢測及安全管理」，但去年中油仍有4次火災事故與3次燃燒塔排放黑煙遭開罰，年底更發生大林煉油廠大火。

且中油於其企業永續經營書中僅揭露其自行定義的「因營運缺失而造成重大罰款事件」，與環保署提供的《列管事業污染源裁處資料》不符。綠盟表示，中油在資訊揭露上明顯避重就輕，在中油認定非因營運缺失而未在經營書中說明的裁罰中，仍不乏嚴重污染事故。

綠盟認為，針對國營事業，經濟部應強化環境資訊揭露、確實撰寫永續報告書，並要求訂定淨零碳排目標，設定符合巴黎協定要求的減碳期程，以達成永續經營的目標。

Photo Credit: 綠色公民行動聯盟

經濟部工業區位居水污裁罰之冠

綠盟研究員柯乾庸表示，經濟部轄下的各工業區服務中心，2022年合計有18次水污違規，裁罰金額將近1600萬，位居水污裁罰之冠。其中中壢工業區服務中心在違規改善期間經稽查再次超標，重金屬銅、鎳、鋅皆超過排放標準，遭開罰1069萬，是2022年的裁罰金額的第2名。

經濟部於去年8月針對工業區違規污染曾表示，「工業區污水處理廠因營運多年，導致處理效能下降，已辦理功能改善工程。」但經濟部轄下各工業區服務中心在去年8月後仍有一筆超標違規。

綠盟呼籲，經濟部應依據各工業區產業特性，在2050淨零碳排原則下，訂定階段性減碳目標，更新基礎設施、規劃輔導方案。此外，經濟部也應公開工業區服務中心違規被裁罰的是哪家企業，及其違規原因，負起污染管控責任。

臺鍍廢水鋅離子濃度超標100多倍

綠盟研究員陳震遠說明，臺鍍科技股份有限公司（以下簡稱臺鍍）高雄廠於2021年11月被環保機關查獲將未處理完成的廢水繞流排放，鋅離子濃度超標100多倍。此外，該廠繞流排放的廢水PH值高達12.9呈強鹼性，且氨氮濃度超標兩倍。陳震遠表示，已有相當多研究與案例說明，強鹼性且含高濃度氨氮的廢水，可能對水生生態造成嚴重威脅。該廠於2022年1月遭裁罰550萬元，並被認定違規情節重大。

臺鍍參與眾多公共建設鋼構鍍鋅工程，綠盟認為，政府作為重要採購者，若不能對採購對象的環境表現有更嚴格的規範，將使企業永續轉型產生重大缺口。目前《水污法》與《空污法》皆規範違規情節重大企業，3年內不得享有政府任何稅務優惠與補助，綠盟認為公共工程委員會也應有效利用公共採購制度設立規範，禁止污染情節重大工廠參與投標或分包，以嚇阻污染。

雞肉製品龍頭大成頻繁發生水污染

陳震遠表示，2020年綠盟揭露雞肉製品龍頭大成長城（以下簡稱大成）頻繁發生水污染事件，大成回應表示該公司水污超標頻繁，主因是新收購的畜牧場尚未完成污染整治，承諾將設置環安專責單位進行改善。然而，2021年7月，大成旗下畜牧場又被抓到繞流偷排超標廢水，並於2022年遭裁罰106萬元，且被環保機關認定違規情節重大。

大成2020年淨利40億、2021年淨利22億，2022年淨利30億，在有獲利的情況下卻遲遲未改善污染問題，綠盟呼籲，公司商譽建立不易，大成應針對污染事件做出公開說明與承諾，包含誰決定私設管線偷排廢水，以及為何環安單位未能起到監督作用，勿再辜負消費者對公司的信任。

違規企業多與政府有關，應透過公共採購規範降低污染

由於許多嚴重違反環境法規的企業跟政府都有合作關係，民進黨立委洪申翰表示，這是沒有辦法接受的事。

洪申翰認為，政府重要的公共工程與國營企業不但應建立環境排放預處理的機制，也要開始研議如何通過公共採購的規範，嚇阻污染發生甚至是降低碳排，讓好的企業可以被獎勵，做的不好的企業得到警惕，甚至設立退場機制。

洪申翰也指出，中油除多次違反《空污法》及《水污法》外，也曾多次發生海上漏油的事故，違反《海洋污染防治法》，對此，洪申翰也與綠盟合作，以附帶決議的方式要求海委會必須公開裁罰資料，希望達到資訊揭露、嚇阻廠商再犯的目的。

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核稿編輯：楊士範