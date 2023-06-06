迦納護理師出走英國：脫歐、新冠疫情使英國向非洲招聘人力

《BBC》的報導指出，高收入國家從較貧窮國家招募護理人員的情況逐漸「失控」。如非洲國家迦納在去（2022）年，有超過千名護理師加入英國的醫療體系。而這並非單一國家的個案，而是一個結構性的醫療體系人才外流現象，背後原因包含英國脫歐、Covid-19疫情所造成的英國護理人員人才短缺，以及貧窮國家與英國間高達數倍的收入差距。

迦納的情況

綜合《BBC》與迦納媒體《Graphic Online》的報導，Covid-19疫情的爆發，使英國與美國的護理人員陷入嚴重的短缺，且英國的國家醫療服務體系（NHS）在英國脫歐後，有逐漸依賴來自非歐盟國家人力的趨勢。

儘管英國表示不允許在迦納主動進行招聘，但迦納的護理人員，可以輕易地在社交媒體上，查詢到英國國家醫療服務體系的職缺，並應徵這些工作。在2022年，迦納有1200名護理人員，離開原有的工作崗位，前往英國，尋找更高的薪資報酬。

國際護理師理事會（International Council of Nurses）的卡頓（Howard Catton）對離開迦納的護理人員規模感到擔憂。並向《BBC》表示，「我覺得目前的情況已經失控，有6、7個高收入國家在主導這些跨國人才的招聘，而那些醫療體系本來就不健全、人力不足的低收入國家，則蒙受護理人才外流所造成的損失。」

迦納大阿克拉（Greater Accra）地區醫院的護理長表示，過去6個月中，醫院重症病房就有20名護理人員前往英國與美國就業。導致醫院人員短缺，重症病患需要在急診室停留更長的時間，才能夠接受安排入院。「由於無法接收更多患者，因此我們的照護工作受到影響，有延誤診治、患者死亡率提高的情形。」護理長表示。

大阿克拉地區醫院的1名護理師表示，與她一起從學校畢業的同學當中，有近一半的人已經離開迦納，到其他國家工作，而她預計會跟隨同學的腳步，到海外求職。

迦納城市海岸角（Cape Coast）的市立醫院也發生了同樣的情況，護理副主任表示，去年醫院有22名護理人員前往英國。「有經驗的護理師都走了，即便迦納政府招聘，我們也必須重新培訓新人。」副主任表示。

《BBC》指出，護理人員在英國可以獲得比在迦納高7倍的收入。而除了來自高收入國家提供的拉力外，迦納日益惡化的經濟情況，也是護理人員想到國外就業的原因之一。

迦納護理師與助產士協會（Ghana's Nurses and Midwives Association）表示，無法阻止護理師離開，因為移民是受保護的人權，但迦納政府需要採取更多措施來說服人才留下。

《BBC》表示，迦納首都阿克拉的衛生部拒絕對此發表評論。

英國的護理師短缺

國際護理師理事會的報告指出，2021年9月至2022年9月，約有2萬5000名來自其他國家的護理人員，加入英國的醫療體系當中。其中約有20％的護理師來自迦納與奈及利亞，這2個國家本身都面臨了醫療體系人才外流的情形。

國際護理師理事會也指出，英國用簽訂雙邊條約的方式，與肯亞、尼泊爾達成協議，提供對方政府經費，換取來自這些國家的護理人員挹注。不過這些條約未能有效地達到「公平互惠」，英國提供的資金，並無法填補肯亞、尼泊爾護理人員出走後，醫療體系的空缺。

《BBC》報導指出，英國政府最近向迦納、奈及利亞與肯亞提供了1860萬美元的資金，以協助這些國家增加醫療體系人員。但與此同時，英國與迦納政府也正在協議1項條約，該條約的簽訂，將使英國能夠更積極地在迦納招募護理人員。而作為回報，英國會為每位出走的迦納護理師，向迦納政府支付費用。

世界衛生組織的醫事人力資源（Health Workforce）主任坎貝爾（Jim Campbell）表示，脫歐是英國轉向非洲國家招聘護理人員，以填補英國國家醫療服務體系人力短缺的原因之一。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範