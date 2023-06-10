夏天的記憶回來了！7-11聖品「思樂冰」正式回歸，為什麼它曾經一度消失？

文字整理：古家萱

現在的超商功能越來越多，提供的食物及飲料也較以往有著更多選擇，但說到只有小時候的7-11才有的品項，「思樂冰」（Slurpee）應該是不少人共有的回憶之一。在炎夏午後走進超商，一邊吹著超涼冷氣，一邊試著把思樂冰裝到最滿，再用帶有湯匙的特殊造型吸管大口吸，冰到頭痛的爽感，絕對不是冰箱裡的可樂可以取代的。

而最近，不知道是否是聽到眾多顧客的心聲，7-11官方終於在日前證實，思樂冰將在今年夏天正式回歸。

世界上第一杯思樂冰

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在成為超商的熱民消暑選項前，最初的思樂冰，其實是美國知名速食餐廳Dairy Queen的老闆奧瑪肯迪克（Omar Knedlik）在無意間發明的一項飲品。他將冷凍過的汽水賣給顧客，帶有碎冰的口感獲得了廣大好評，因而決定與廠商共同開發可以將碳酸飲料冷凍成冰沙的機器。

後來，這種飲料變得越來越受歡迎，為了讓產品更具辨識度，奧瑪肯迪克聘請了一位名叫Ruth E. Taylor的藝術家，為他的發明設計了名字「Icee」和標誌（至今仍在使用）。

1965年時，美國7-11嗅到了汽水冰沙的商機，決定買下這種機器。而為避免新產品與舊有的「Icee」混淆，7-11答應了兩項授權條件，一是只能在自家門市販售，二是必須更改商品名稱。於是，7-11決定模擬用吸管喝這種飲料發出的聲音，將產品取名為「Slurpee」。

一度消失的台灣思樂冰

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台灣的7-11在1986年開始販售思樂冰，自推出以來一直受到廣大消費者的喜愛，但在後來，由於坊間手搖飲料店不斷推陳出新，導致銷量下滑（特別是冬季銷量不佳），再加上機體逐漸老舊等因素，基於坪效考慮，台灣的門市店曾經一度取消這個販售項目。

2023年5月，思樂冰正式於台灣回歸販售，回歸後的第一台機器，在台北市信義區東興路的道生門市重新啟用，不僅帶回經典「可口可樂口」味，更推出清爽的「芬達綠茶風味」的思樂冰。雖然目前仍處於測試階段，每日僅限量販售30杯，但也讓人不禁期待，今年夏天能有思樂冰的陪伴。

挑戰思樂冰的容量極限

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說到兒時的思樂冰回憶，除了不斷旋轉的製冰機、有著特殊湯匙設計的吸管，最令人印象深刻的，莫過於那半圓形的透明上蓋。曾喝過這款飲料的人都知道，除了讓整杯飲料的造型更可愛之外，這個杯蓋還有著另一項重要的功能——增加思樂冰的容量。

為了把杯子裝滿、用少少的銅板買到最大限度的快樂，許多人會在盛裝思樂冰時會不斷用杯身輕敲桌面，以消除杯中的氣泡與空隙，讓杯中的冰沙能變得為更紮實。但對許多顧客來說，更進階的做法其實是把杯蓋倒置在杯子上方，使其呈現為碗狀，至於能疊多高，可能就要看你的技巧和運氣。

一杯才19元的重量杯可樂

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而除了思樂冰外，你是否記得7-11還曾推出過另一款飲料商品——「重量杯」？當年，許多7-11店面都會設置有汽水機，讓顧客可以自行盛裝冰涼的汽水，當年一杯售價約15到25元左右，購買的效費者還可以參加抽獎，有機會能以1元銅板價將超大杯汽水帶回家。

最近，隨著思樂冰回歸，重量杯也在網路上勾起了不少七年級生的回憶，其中有曾在超商打工、擔任店員的網友表示，「以前上班都可以免費喝，喝到離職後再也不想喝可樂」，也有人苦惱於顧客不小心打翻搞砸的現場，但現在回頭看來總歸一句，都是時代的眼淚了。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：夏日聖品正式回歸：關於小時候愛喝的7-11思樂冰，你不知道的發明軼事

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九