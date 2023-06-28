航空測量技術進步，日本島嶼數量增加一倍達1萬4125座

日本列島，顧名思義，日本是由眾多島嶼構成的國家。過去，日本的島嶼數量一直以海上保安廳1987年公佈的「6852」為准，但國土地理院時隔36年再次進行統計後發現，其數量達到「1萬4125」個，增加了一倍以上。

國土地理院此次使用作為1:250000地形圖基礎的電子國土基本圖，統計了除填海造地等建設的人工島外，自然形成的島嶼中周邊海岸線長度在100公尺以上的島嶼。

得益於航空攝影測量技術的進步，如今已經可以掌握錯綜複雜的海岸線情況，於是就發現了過去或是作為陸地延伸部分而沒有計數的島嶼，或是作為一個島嶼計數，但實際上是兩個島嶼的情況，最終島嶼數量一舉翻倍。

雖然島嶼數量增加了不少，但由於它們已經算入日本的土地，所以對國土面積沒有影響。

從各個都道府縣來看，島嶼數量最多的是長崎縣，包括壱岐島、對馬島、五島列島等，共有1479個。北海道（1473個）以微弱差距緊隨其後，鹿兒島縣（1256個）排在第三位。從行政區劃來看，包含有伊豆群島和小笠原群島的東京共有635個，排在第八位。

Photo Credit: nippon.com

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀