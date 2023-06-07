美中軍艦險於台海相撞，白宮：這樣下去「用不了多久就會有人受傷」
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美中軍艦週末險些在台海相撞，美國白宮週一（6月5日）表示，中國解放軍越來越具侵略性，恐將導致「有人受傷」。不過專家告訴DW，中國對此事的反應也許暗示著中美開啟討論的前奏。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
美中軍艦週末在台海險些相撞後，美國白宮週一（6月5日）表示，中國與他國最近在台海和南海的一連串危險摩擦，反映出中國解放軍的侵略性越來越強，增加了「有人受傷」的風險。
白宮發言人柯比（John Kirby）表示：「很遺憾地，我們正在應對中國日益咄咄逼人的情況，而這只是其中的一部分，我們也準備好談論這個問題了。」柯比說，這樣下去「用不了多久就會有人受傷」，不專業、不安全的攔截行為可能導致「誤判或犯錯」。
柯比說，中國若想傳達美國在該地區不受歡迎，或希望美國飛機和船隻在該區域停止航行，那是不會成功的。
中國外交部發言人汪文斌5日表示，「中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利」並強調此事的「真相」是「美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後。」他還反問，為什麼美方口中的「不安全」事件，都發生在中國的領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？
專家：台海緊張局勢可能是「討論的前奏」
美國季辛吉中美研究所所長戴利（Robert Daly）分析，此次事件顯示美國在該地區的存在，讓中國認為是一種「挑釁」。
他說，中國的聲明並未提及此事發生於國際水域，根據《聯合國海洋法公約》及常設仲裁法院2016年的裁決，中國在該地區的領土主張並無法律依據。因此到頭來，此事最後將成為「國際法」和「不一定受國際法支持的大國主權主張」何者佔上風的爭論。
然而，戴利也表示，中國之所以有此行為，也許是「希望更明確地表明自己的立場」，作為中美開啟「討論的前奏」。他建議，美國若希望促進雙方對話，或許可考慮「取消對中國國防部長李尚福的制裁」。
中美軍艦險於台海相撞
美國印太司令部週六（3日）發表聲明稱，美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）和加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）當日正聯合通過台灣海峽，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」（PRC LY 132）卻以「不安全方式」，突然切入美國鍾雲號的航道，迫使鍾雲號減速以避免碰撞。
聲明稱，兩艦最接近時距離僅150碼（137公尺），中國軍方的行為違反國際水域安全通行的海上「道路規則」。
加拿大蒙特婁號指揮官蒙特福德上校（Paul Mountford）告訴最先報導此事的加拿大《環球新聞》（Global News），中國蘇州號改變航向時，曾以無線電通知美艦「轉向，否則將相撞」，美艦人員則回應要求中國軍艦遠離。
他說，中國軍隊行動前還先以無線電通知，顯然是故意穿越挑釁；且美加軍艦是在國際水域航行，中國軍艦仍不斷警告稱他們正駛入中國領海。他希望這只是個案，未來不會發生於加拿大軍艦，「因為我們有國際法為依據，這裡是國際水域。」
中國國防部長李尚福4日在新加坡的香格里拉對話上，不點名批評稱：「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制。」他說，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）4日也喊話北京：「做正確的事、控制其部隊的行為。」
台灣國防部3日則表示，全程掌握相關情勢，為保台海安全穩定，已檢派適切海空兵力監控。台方呼籲中國當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。
《路透社》報導，此次海上相遇是中美軍方最新一次的近距離接觸。不到一週之前，美國印太司令部才表示，一架中國戰鬥機5月26日曾在南海的國際領空逼近美國軍機，並進行「不必要的攻擊」。
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇當時並未對軍機事件置評，僅表示美國「頻繁出動飛機和船隻，對中國進行抵近偵察」，嚴重威脅中國的國家安全。
白宮：維持台海穩定動態
美中關係遭遇歷史低谷，自2月「間諜氣球」事件以來衝突不斷，近日又險些與中國軍方在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。對此，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日在美國《有線電視新聞網》（CNN）節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）預錄的採訪表示，美國正在尋求維持「穩定的海峽兩岸動態」。
蘇利文表示，拜登政府已多次表明其兩岸關係政策沒有改變，仍基於「一中政策」與《台灣關係法》等，美方支持確保「台灣或中國都不會單方面改變現狀」。
蘇利文也在訪問中稱，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登（Joe Biden）或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首。」
他補充，美國與中國「一方面在經濟和技術等重要領域激烈競爭」，同時又要「確保這種競爭不會演化為衝突或對抗」，拜登堅信這兩件事互不衝突。
中國外交部長秦剛曾在5月表示，美國的「一系列錯誤言行」使中美關係陷入冰凍狀態，但穩定兩國關係是「重中之重」。中國國防部長李尚福4日亦在新加坡的香格里拉對話上表示，中美衝突將是一場「世界不可承受之痛」，面對兩國關係，中國尋求的是對話而非對抗。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。