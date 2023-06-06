《我推的孩子》：21世紀殺人網絡
我們想讓你知道的是
面對因網絡欺凌而離世的名人，網友們常常表現到「與我無關」。他們大概是這樣想的吧：雖然我曾在網絡上對他說過過分的話，但即使我不說，還是會有其他人對她說出這些惡毒的話語，所以我並沒有對她造成額外的傷害。在文章裡，我想借用哲學家Derek Parfit的一個思想實驗來反駁上述觀點。
在本季熱門動畫《我推的孩子》（日語：《推しの子》，下略為「我推」）的第七至八話，劇情是關於黑川茜因為不小心弄傷了鷲見夕雪的臉，而成為網絡公審的目標。面對無止盡的辱罵，小茜產生了巨大的精神壓力，甚至一度試圖自殺。然而，重點是她是被冤枉的，電視製作組為了製造話題，故意剪掉了她向夕雪道歉的畫面，將她描繪成一個故意傷害夕雪的壞女孩。這段劇情在網上引起了廣泛討論，多數觀點認為：我們不能盲目相信媒體的報導，在了解真相之前，不應隨意攻擊他人。
大家同情小茜是因為她是無辜的，她承受了不應該承受的壓力和痛苦。對於這點我也十分同意，未弄清楚她是否有罪，就對人施加傷害，當然是不道德的事。然而，即使撇開媒體偏見的問題，網絡公審本身仍然存在諸多弊端。在此，我們不妨退一步思考：如果茜真的故意傷害了夕雪，但後來真心悔改，那麼她受到如此對待是否合理呢？
「既然做了壞事，那朝你扔石頭也是合理的吧」
這句話出自動畫角色MEM的對白。如果我們抽空語景去看，這句話其實有一定的道理。如果小茜真的犯了錯，她應該接受相應的懲罰。然而，怎樣才是合適的懲罰呢？通常，我們的道德直覺告訴我們：她應受到與其罪行相符的懲罰。
網路公審的邪惡之處在於，受審對象所遭受的傷害往往與其罪行不相稱，超出了她應承擔的程度。例如，在現實生活中，罪犯不會因同一罪行而多次受審、多次遭受懲罰。然而，在網路公審中，數之不盡的網民會不停對受審對象進行道德審判。結果是，即使她已遍體鱗傷，仍有人對她投擲石頭。
網路公審之所以會反覆審判，其中一個可能的原因是網絡上的人欠缺溝通，他們並不知道已經有其他人對她進行了懲罰[註1]。舉個例子，假設一名學生在考試中作弊，兩位監考老師都發現了他的作弊行為，但他們都認為應由自己處理而未與對方溝通。結果，該學生受到了額外的懲罰，兩位老師都從他的操行分中扣除了10分。如果在規模更少的日常生活都存在協調問題，那在規範龐大的網絡世界，這個協調問題將更加嚴重。
然而，我認為這個因素在網絡公審中並不適用。網絡世界的特點是紀錄清晰。只需查看評論區，便能立即了解其他網友對事件的看法。他們之所以繼續對她投石，並非因為他們不知道其他人也在懲罰她。而是他們看不到受審對象的反應，誤以為她還未受到足夠的懲罰，與及沒有真誠懺悔。
網絡世界真正抹去了的是她的表情與語氣。而我們正正是透過這些信息來判斷一個人是否真誠懺悔，以及是否受到了足夠的懲罰。一個人面無表情地道歉，還是淚流滿面地道歉，兩者已經在感受上有很大的差別。因此，即使小茜在網上誠懇地向眾人道歉，她也無法得到網民的理解和同情。
網絡公審與網絡欺凌
儘管網絡公審和網絡欺凌常常被人們混為一談，但就我而言，兩者有著明顯分別。網絡公審旨在讓當事人承擔責任。一旦我們認為他們已接受了懲罰，我們就會收手。然而，網絡欺凌的目的僅僅是讓當事人感受到痛苦。網絡欺凌的重心並不在於當事人犯了什麼錯，而是針對當事人的一些個人特徵，這些特徵往往與事件無關，甚至可能是虛構的。
以「我推」的內容為例，他們討論的焦點並非小茜傷害夕雪的行為，而是對小茜的外貌進行攻擊。在得知小茜自殺未遂的消息後，大部分人都會停手。但喜歡網絡欺凌的人仍會辱罵小茜，說她只是裝裝樣子，繼續向她扔石頭。他們自稱為了伸張正義，但實際上，他們只是以網絡公審的名義進行網絡欺凌。
每個人都覺得跟自己無關，卻在切實地將別人逼上絕路，害死人的正是這樣不經意的言論啊。
這是「我推」的角色有馬加奈說的話。面對因網絡欺凌而離世的名人，網友們常常表現到「與我無關」。他們大概是這樣想的吧：雖然我曾在網絡上對他說過過分的話，但即使我不說，還是會有其他人對她說出這些惡毒的話語，所以我並沒有對她造成額外的傷害。
在這裡，我想借用哲學家Derek Parfit的一個思想實驗來反駁上述觀點[註2]。假設有兩個人（X和Y）想要謀殺我，即使其中一人放棄了行動，我仍然會被另一個人殺死。如果X君和Y君同時朝我開槍，他們是否可以說他們都沒有對我造成傷害呢？ Parfit認為這樣的想法顯然是荒謬的。 X和Y是一起對我造成了傷害，如果他們都選擇不殺我，我就不會受害。
或許有網民會這樣回應：我的留言所造成的傷害根本微不足道，怎麼可以說是我導致她產生輕生念頭。的確，網絡羞辱與上述的「XY謀殺事件」有所不同，一個單獨的辱罵所造成的傷害並不明顯，很少有人會因為看到一條咒罵自己的留言就選擇輕生。
這種想法可以歸納為：如果我的行為對結果的影響微乎其微，我就不需要承擔任何責任。而Parfit亦設想了兩個不同的情景去反駁類似於上面的想法[註3]：
情景1：當你按下某個機器的按鈕，將會對你的目標對象造成微弱的傷害，微弱到那個受害者幾乎感受不到痛苦，但感受不到不代表無造成傷害，當你不斷去按那個按鈕，經過一千次之後，那個受害者已經變得遍體鱗傷。
情景2：與情景1非常相似，唯一的區別是這次並沒有特定的加害者，而是有一千人各自按下一次按鈕。雖然沒有任何一個參與者使受害者的痛苦明顯增加，但他們共同造成了與情景1一樣大的傷害。
如果我們真的認為情景2中的人因為造成的傷害微弱而毋須負責，那麼理論上我們也不應該指謫情景1中的那個人，因為他每次造成的傷害也是微不足道的。然而，當這些微弱的傷害不斷累積，最終會造成重大傷害，所以說他無罪顯然是荒謬的。
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