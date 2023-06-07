印度火車事故死傷逾千人，專家對火車維護、軌道更新資金提出質疑
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印度日前發生數十年來最嚴重的火車事故，計逾1100人受傷、275人死亡。初步調查結果顯示，此事與火車信號受到干擾有關，或存在犯罪嫌疑。印度鐵路交通的安全出了什麼問題？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
印度火車事故導致近1500人傷亡，是幾十年來最嚴重的火車事故。印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）週日（6月4日）公佈初步調查結果顯示，「根本原因」出於「電子聯鎖系統」受到「干擾」。
「電子聯鎖系統」是複雜的信號系統，負責安排火車在軌道上的運作及調動，以防列車相撞。
這起火車事故發生於6月2日奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾市（Balasore）附近，3列火車相撞。當地報導稱，事發當時，高速客運列車「科羅曼德快車」（Coromandel Express）收到進入主軌道線的信號，信號隨後被撤回，列車因而轉進相鄰的環線，撞上了第2列載貨火車。
兩列火車的相撞，導致科羅曼德快車的幾節車廂翻到另一條軌道上，撞上了第3列客運火車「豪拉特快線」（Yesvantpur-Howrah Express）。
印度當局稱已完成現場救援，在進行兩次遺體清點後，死亡人數從288人下修至275人，應不會再次上調；奧里薩邦政府則稱，已有900多名傷員出院，另260人仍在接受治療，其中1名患者情況危急。印度中央調查局表示，已排除此事與列車司機的疏失有關。
《印度時報》報導，儘管初步調查結果顯示，事故存在犯罪嫌疑，但印度鐵路部長瓦伊什諾（Ashwini Vaishnaw）並未提及蓄意破壞，僅向媒體表示，鐵路安全專員已查明死亡人數及肇事原因，很快將提交詳細報告。
瓦伊什諾說，「根據初步調查，涉嫌干擾電子聯鎖系統的人就是罪犯」，但在最終調查報告出爐前，他仍不宜透露太多訊息，此事後續將移交適當的調查機構處理。
印度鐵道部5日在推特上表示，經過約51小時的救援和維修後，事故路段的往返方向均已於4日晚間復運；一名印度鐵路官員5日則向《路透社》透露，該段軌道運行幾乎正常，但當局仍要求列車控制速度、緩慢行駛，並保持一定距離。
印度約75％事故都是脫軌造成
印度擁有世界最大、最繁忙的鐵路網絡之一，悲慘事故再次引發外界關注其鐵路安全問題。
1999年，西孟加拉邦的兩列火車相撞，造成285人死亡；2010年，同一邦的一列客運列車出軌並被另一列貨運列車撞上，145人死亡；2016年，一輛客運列車滑出軌道，導致160人死亡。
儘管這次事故最終調查尚未出爐，但專家們指責，印度破碎的基礎設施導致了眾多的火車事故，並對用於火車維護和軌道更新的資金提出了質疑。
根據政府統計，2017年至2018年和2020年至2021年的217起相應的火車事故中，有163起是由脫軌引起，約佔事故的75％。
去年12月提交給議會的報告顯示，這些事故的其中一個主因是鐵路軌道缺乏維護、用於軌道更新的資金減少，或沒有得到充分利用。更重要的是，人們對人力的嚴重短缺——特別是在軌道安全方面——表示擔憂，許多部門都有職位空缺。
以安全為代價的現代化？
過去幾年，莫迪（Narendra Modi）政府一直試圖引入高速、自動化列車來刺激鐵路現代化發展，包括2024年前實現鐵路100％電氣化的計劃，以及2030年前實現鐵路網路碳中和等。
今年早些時候，德國工程巨頭西門子獲得製造1200輛電動火車的印度巨額訂單，而日本的專業技術已被委託提供技術和資金，以協助建造第一輛子彈頭列車。
經濟分析師M K Venu在接受《德國之聲》採訪時質疑：「如果莫迪政府在鐵路網絡的現代化和擴展方面實現了數量上的增長，資本支出空前增加，那麼安全方面的投資是否也成比例地增加了？」
印度前部長：事故本可避免
印度政府因這起事故，面臨反對派政黨的嚴厲批評，許多輿論呼籲鐵路部長瓦伊什諾引咎辭職。
印度前鐵路部長班納吉（Mamata Banerjee）批評，她在任期間曾提議安裝列車防撞裝置，當時該裝置若成功安裝，本可避免這起致命憾事。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這位反對派政治人物3日視察事故現場時表示，印度鐵道部沒有獨立的預算，鐵路未獲特殊關注所導致的協調問題，已因此次事故浮出水面，呼籲印度應特別關注鐵路網絡。
對此，瓦伊什諾4日回應，班納吉所提到的防撞系統與此次事故的起因「無關」，並稱這位前部長的發言是「根據她有限的知識」提出的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。