馬欣《看似很美，其實是壞掉的》：台灣曾有一個「陸小芬」，她改寫了台灣女星的歷史
我們想讓你知道的是
我多年後看《本日公休》時，又重溫了她可以自行取消男人眼光的自然。她的肢體演出的一切都是鬆鬆的。在她身上的時間感，不同於實境秀的眞人，你我久違地看到一個人眞正安身立命的樣子。
文：馬欣
似妖魔也似菩薩的臉，「陸小芬」所能幻化的……
有些美得不可方物之人難以超越其外表，所以我們終需要一個看似平凡，且能超越皮相左右的人。
多數豔星一閃即逝，還要承受世人的有色眼光。但台灣曾有一個「陸小芬」，她改寫了台灣女星的歷史。當年我們並不知道這樣的非典型女主角有什麼價値。直到多年後，她是女明星之中唯一沒人能夠對她指手畫腳的人（這對女生來講有多不容易。女生無論美醜都被評比，除非她活得幾近「消失」）。
但當年陸小芬曾是「千夫所指」 的女性代表，最早既不是閨秀類型，也非賢淑小鎭女，而是以一種異樣的生命力，演出了脫離男性眼界與想像的人。
幾十年後，再度在大銀幕上看到了影星「陸小芬」 的臉。當然會想到她後期得到影后的模樣，一個在《看海的日子》、《桂花巷》裡將自己坐成了「歲月」 模樣的女人。
那時候我看到的她，是如同一白淨石膏像。一直到許鞍華執導的《客途秋恨》還是有幾分這種感覺。那白淨圓盤的臉，總是梳整好的頭髮，幾分如佛的淡定，又幾分似妖魔的隱現，在大把大把時間都花在等待的「女性角色」之中，像是要渡化什麼人，卻一不小心站起來自己就成了「泥菩薩」的女人。
彷彿一個時代的女性代表，坐成了望夫崖，或是根本沒在等什麼（甚至忘記在等什麼了的女人）。
那時候的女人角色都有一種不知何時才等到了頭的感覺。但陸小芬有種土性，且是很強大的泥土味道，像泥塑的人，還有點可以滋養萬物的土腥氣。這點感覺在台灣影壇上是少有的。台灣永遠流行纖細易碎的美。沒有像她這樣一團泥菩薩般，隨時等著孕育什麼，或重塑成什麼的可折騰。
好像突然之間有個不是「女友」 類型，也不能說是母親類型可投射的存在，這般看似眞吃過苦的女人，突然出現在銀幕上曾經那麼違和。
畢竟那時候的銀幕還是珍稀的，大家周六要去看電影是重要的事，能在銀幕上的人都不是跟你「過日子」的人，而是可望不可及之人。如中秋節時的月亮你總是要把它當成稀有，才沒事一堆人坐在那裡吃月餅。
但她東看西看，無論美貌與演技都脫不了她的「日子」 味。你幾乎可以透過銀幕聞到衣袖淡淡的肥皂味，或是日子的擦痕還在她眼角。她不是被精養過的人，也不讓你能藉由她幻想更好人生的女人。
在台灣影史上，她是獨一份例外的。楊惠姍會演過苦日子的人，但無論再會演與再增肥，她在人的觀望下，仍是一個閨秀將被獵奇的犧牲。
而陸小芬算是當時少女們都無法想像的明星類型，甚至她在《上海社會檔案》中企圖往胸部插上的那一刀，驚悚度簡直快要突破那個畫面，等於在「肉海經濟」 中做了一個把自己「身體」 奪回的宣示動作。有一個女人以蠻橫之力戳破了白領社會的羊水一般，霎時間紅遍大街小巷，且是家長想要蒙住女學生雙眼似的「火紅程度」 ，讓由「二秦二林」 打造出的幻覺世界裡，終於有了能破繭的「活物」 感。
當時打造的校園片、愛情片與民歌帶起的一派淸新，總讓人覺得女人是存在於她的身分裡，像是被栽植的，需定期培養的。
女星還是得要為她的父兄階級而標示著淸楚的樣貌。但這一切都像演的，都是群化且馴化過的。美或不美，甚至刻意的叛逆、割破牛仔褲之類的宣言，都在那方格大小的位置做有資本為後盾的小擦撞。
只有陸小芬像野生野長的，一個不屬於「美式客廳」 想像的人，讓衛道者紛紛走避，又讓羶色腥的雜誌尾隨。當時的她被媒體渲染得彷彿只有一個胸部在我們上空，人們的兩極反應，彷彿她自帶一種威脅。
因陸小芬的裸露並不像是男性雜誌中的裸體女模，必須挑逗或是咬著嘴唇做地位上的性暗示。她是大方袒露的，好像原本是天地萬物之一。
她莫名地讓當時還在念高中的我有一種懵懂的初醒，終於有女人在男人視角下卻不為取悅的裸露，她那種姿態幾分像是大地之母。
她的出現與後來的消失，都留下一個問號給我。因在她之後，女體還是「充公」 的概念，使她「空前絕後」 。包括她的後期身體演出的形貌，頗有畫家雷驤幾筆勾勒出的營生味。
也因此我多年後看《本日公休》時，又重溫了她可以自行取消男人眼光的自然。她的肢體演出的一切都是鬆鬆的。在她身上的時間感，不同於實境秀的眞人，你我久違地看到一個人眞正安身立命的樣子。
在《本日公休》中，無論所拍的產業或是陸小芬演的理髮師阿蕊，都有著黃昏之感。但其中的「黃昏」 反而是因她沒有辜負白日而顯得充實飽滿。
片名取得滿貼切，「本日公休」 中，阿蕊前往遠方為一個重病老客戶剪髮，那一天她對生命採取了主動（這也是國片中較少見到的女性特質。國片女人角色常是被墮胎、被迫等待、被犧牲等）。
她為老客戶剪髮時，也知道這些人終將消逝，而阿蕊那時將哭未哭的表情並非只是為了老客戶，而是她經年累月所習慣的「失去」 。
我想，人與物的「失去」 是年過四十五的人都得習慣的事，流淚太過驚天動地了，反而因阿蕊每一次下刀都不枉費，使得床榻上的老人的一生也不枉費一般。
國片裡終於有一個能活得不慌不忙且不委屈的女人了，而且令人慶幸的是陸小芬的回歸。
多年後她仍然能取消他者的觀看，如魔性般坦然，也有如菩薩般平靜。她讓我看到了一個「女人」 的眞正樣子，彷彿盤古開天以來就理當是如此。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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