蘋果WWDC沒說的事：增人機互動感軟體升級，5大重點一次看
我們想讓你知道的是
蘋果公司今年WWDC全球開發者大會公布iOS 17等多項軟體，由於新功能太多，蘋果來不及在2小時的keynote演講中一一詳述。《中央社》整理較受關注的幾項功能，包括打字自動修正可根據情境學習、Apple Watch史努比新錶面更具互動性。
（中央社）蘋果WWDC全球開發者大會，展示要價新台幣10萬元的MR頭盔成為市場話題，除了新產品發表之外，軟體更新增添新功能，包括打字自動修正更貼近使用者需求，Apple Watch強化人機互動感，iOS 17與watchOS更新整理一次看。
蘋果公司今年WWDC全球開發者大會公布iOS 17等多項軟體，由於新功能太多，蘋果來不及在2小時的keynote演講中一一詳述。《中央社》整理較受關注的幾項功能，包括打字自動修正可根據情境學習、Apple Watch史努比新錶面更具互動性。
- iOS 17調整鍵盤自動修正功能，系統要怎麼學會使用者想輸入的特殊字詞？
iOS 17的鍵盤採用轉換器語言模型（transformer language model），來提升自動修正的準確度。如果用戶想輸入某些特殊字，只要連續輸入3次，系統會自動學習，也會根據使用的App做判斷，例如在「訊息」App常打的字會學起來，同樣的字在「郵件」App不常打，就不會自動修正。
新的轉換器語言模型將從英文、法文和西班牙文開始更新。中文輸入模式相較拉丁字母語言更加複雜，除了拼音之外，還有選字問題，過去幾年來蘋果持續改善中文選字預測。
- iOS 17推出iPhone待機模式，可以呈現哪些資訊？能不能手動調整？
設計初衷是希望在iPhone充電時也可以充分利用。只要在充電狀態下把iPhone打橫，就會進入全螢幕待機模式，可以設定小工具、相框、時鐘3個頁面，透過左右滑動切換。到了晚上或光線較暗的環境，待機模式會以紅色調顯示，更容易從遠處看清楚。
在待機模式的小工具頁面上下滑動，可以切換不同工具。在相框頁面長按會進入編輯模式，選擇播放哪些相簿的照片。時鐘頁面可以上下滑動，直接切換不同風格的時鐘。
- iOS 17的AirDrop功能加入NameDrop，如果2支Apple Watch靠近是否可以互傳？
只要2台iPhone靠近到大約2.5公分的距離，NameDrop就會自動啟用，不必額外調整設定。如果不想自動分享聯絡資訊，也可以手動關閉這項功能。
今年稍晚將透過軟體更新，讓2台Apple Watch能互傳NameDrop，收到的聯絡資訊會自動同步到iPhone。不過手錶螢幕較小，內容呈現方式會重新設計。
- watchOS 10新增史努比錶面，跟以前的玩具總動員、米老鼠錶面有什麼不同？互動方式有更新？
新的史努比錶面有140種左右的動畫，包括史努比玩飛盤、打字、丟掉紙團與指針互動等，對於各種天氣變化也會有反應，透過點擊錶面或抬起手腕可以看到。
之前的玩具總動員和米老鼠錶面，是反覆輪放同一套動作。新的史努比錶面會根據當下情境，決定播放哪些動畫，例如使用者運動完會看到不一樣的動畫，週末顏色會更加鮮豔。
- 近期科技大廠常提的人工智慧（AI）關鍵字，蘋果在WWDC演講卻很少提到？
蘋果充分利用自研晶片的能力，讓所有機器學習（machine learning）技術都在裝置上發生。例如WWDC發表會提到的macOS Sonoma視訊會議功能，可以把人像與背景簡報動畫分開，就是運用大量的裝置端機器學習。
在手錶上也一樣，watchOS 10的「智慧型堆疊」功能會依照使用者狀態，顯示即時資訊，在任何錶面上只要轉動數位錶冠就能顯示。用AirPods聽不同內容時，使用者偏好的音量也不一樣，系統會學習並自動調整。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選