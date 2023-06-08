2023/06/08,
科技

蘋果WWDC沒說的事：增人機互動感軟體升級，5大重點一次看

蘋果WWDC沒說的事：增人機互動感軟體升級，5大重點一次看
蘋果WWDC全球開發者大會於美國舊金山時間5日登場，發表iOS 17作業系統，橫放時可將鎖定螢幕變成電子相框，播放喜愛的照片。中央社記者吳家豪舊金山攝 112年6月6日

我們想讓你知道的是

蘋果公司今年WWDC全球開發者大會公布iOS 17等多項軟體，由於新功能太多，蘋果來不及在2小時的keynote演講中一一詳述。《中央社》整理較受關注的幾項功能，包括打字自動修正可根據情境學習、Apple Watch史努比新錶面更具互動性。

（中央社）蘋果WWDC全球開發者大會，展示要價新台幣10萬元的MR頭盔成為市場話題，除了新產品發表之外，軟體更新增添新功能，包括打字自動修正更貼近使用者需求，Apple Watch強化人機互動感，iOS 17與watchOS更新整理一次看。

蘋果公司今年WWDC全球開發者大會公布iOS 17等多項軟體，由於新功能太多，蘋果來不及在2小時的keynote演講中一一詳述。《中央社》整理較受關注的幾項功能，包括打字自動修正可根據情境學習、Apple Watch史努比新錶面更具互動性。

  • iOS 17調整鍵盤自動修正功能，系統要怎麼學會使用者想輸入的特殊字詞？

iOS 17的鍵盤採用轉換器語言模型（transformer language model），來提升自動修正的準確度。如果用戶想輸入某些特殊字，只要連續輸入3次，系統會自動學習，也會根據使用的App做判斷，例如在「訊息」App常打的字會學起來，同樣的字在「郵件」App不常打，就不會自動修正。

新的轉換器語言模型將從英文、法文和西班牙文開始更新。中文輸入模式相較拉丁字母語言更加複雜，除了拼音之外，還有選字問題，過去幾年來蘋果持續改善中文選字預測。

  • iOS 17推出iPhone待機模式，可以呈現哪些資訊？能不能手動調整？

設計初衷是希望在iPhone充電時也可以充分利用。只要在充電狀態下把iPhone打橫，就會進入全螢幕待機模式，可以設定小工具、相框、時鐘3個頁面，透過左右滑動切換。到了晚上或光線較暗的環境，待機模式會以紅色調顯示，更容易從遠處看清楚。

在待機模式的小工具頁面上下滑動，可以切換不同工具。在相框頁面長按會進入編輯模式，選擇播放哪些相簿的照片。時鐘頁面可以上下滑動，直接切換不同風格的時鐘。

980x551_wmkn_902221300280_0
在充電狀態下把iPhone打橫，就會進入全螢幕待機模式，可設定小工具、相框、時鐘3個頁面。（圖取自蘋果網頁apple.com）
  • iOS 17的AirDrop功能加入NameDrop，如果2支Apple Watch靠近是否可以互傳？

只要2台iPhone靠近到大約2.5公分的距離，NameDrop就會自動啟用，不必額外調整設定。如果不想自動分享聯絡資訊，也可以手動關閉這項功能。

今年稍晚將透過軟體更新，讓2台Apple Watch能互傳NameDrop，收到的聯絡資訊會自動同步到iPhone。不過手錶螢幕較小，內容呈現方式會重新設計。

969x488_wmkn_973254522456_0
只要2台iPhone靠近，NameDrop會自動啟用分享聯絡人資訊。（圖取自蘋果網頁apple.com）
  • watchOS 10新增史努比錶面，跟以前的玩具總動員、米老鼠錶面有什麼不同？互動方式有更新？

新的史努比錶面有140種左右的動畫，包括史努比玩飛盤、打字、丟掉紙團與指針互動等，對於各種天氣變化也會有反應，透過點擊錶面或抬起手腕可以看到。

之前的玩具總動員和米老鼠錶面，是反覆輪放同一套動作。新的史努比錶面會根據當下情境，決定播放哪些動畫，例如使用者運動完會看到不一樣的動畫，週末顏色會更加鮮豔。

630x582_wmkn_765849249224_0
watchOS 10推出史努比錶面。（圖取自蘋果網頁apple.com）
  • 近期科技大廠常提的人工智慧（AI）關鍵字，蘋果在WWDC演講卻很少提到？

蘋果充分利用自研晶片的能力，讓所有機器學習（machine learning）技術都在裝置上發生。例如WWDC發表會提到的macOS Sonoma視訊會議功能，可以把人像與背景簡報動畫分開，就是運用大量的裝置端機器學習。

在手錶上也一樣，watchOS 10的「智慧型堆疊」功能會依照使用者狀態，顯示即時資訊，在任何錶面上只要轉動數位錶冠就能顯示。用AirPods聽不同內容時，使用者偏好的音量也不一樣，系統會學習並自動調整。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。