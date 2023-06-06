蘋果WWDC 2023懶人包：Vision Pro要價3499美元，15吋MacBook Air、AirPods Pro、iOS 17、macOS 14更新

2023年WWDC蘋果發表了頭戴裝置Vision Pro，採用創新的空間操作系統VisionOS，用AR的方式讓使用者能夠以現實為基礎，進行例如操作應用程式、與虛擬人物互動等身歷其境的效果。

此外，本次WWDC蘋果也發表了多項硬體與軟體更新，包括15吋MacBook Air、AirPods Pro、Mac Pro、Mac Studio等，以及iOS 17、macOS 14新功能。蘋果頭戴裝置Vision Pro售價為3499美元，預計明年初陸續發售。

蘋果空間電腦裝置Vision Pro、搭M2+R1雙晶片可投射30公尺大螢幕、售價3499美元

傳聞已久的蘋果AR頭戴裝置Vision Pro在WWDC尾聲的One More Thing推出。蘋果定位Vision Pro是款空間電腦（Spatial Computer）而非單純的一體式頭戴顯示器，採用M2+R1雙Apple Silicon晶片與大量感測器，並藉由將電池分離減輕裝置重量。

在功能上，則可提供畫面投射與AR增強應用，同時還為此打造VisionOS系統，針對AR裝置所需的即時性自底層加入感知處理子系統，內容則除了可承襲許多來自iOS的資源，也透過專屬開發工具使開發者能針對VisionOS開發專屬的增強體驗。

Vision Pro將率先於北美上市，建議售價3499美元，2024年再陸續於北美以外上市。

可以是頭戴電影院、也可以是AR擴增實境顯示器

Vision Pro定位在全新的空間電腦裝置，利用AR的原理與強大Apple Silicon、蘋果作業系統、開發資源三者合一，改變娛樂、工作的型態。Vison Pro可透過增強實境的方式讓視覺空間顯示多個工作視窗，也可搭配巧控鍵盤、巧控觸控板作為不受打擾的個人工作環境，或是提供高達100吋的沉浸式電影院使用，亦或作為AR擴增實境的應用。使用者可利用手勢進行互動，亦可在擴增空間決定視窗與使用者眼睛的相對位置。

同時蘋果也考量實際使用情境，除了可檢視周遭環境單方向的透視模式以外，透過EyeSight可在表面的玻璃顯示出使用者的眼睛（註：但並非真實的眼部區塊），若使用者處於沉浸模式則會顯示另一種看不到眼睛的視覺效果。在使用中若有人走進顯示的視窗，也會透過AR的方式顯示出對方，使用戶能感知到有人可能在真實環境找他。

另外，亦可利用頂部的數位錶冠快速的控制環境與虛擬世界的比重，如在飛機上則可將環境顯示降到最低沉浸在個人空間。

Photo Credit: Apple 作為頭戴顯示應用時，還可決定畫面顯示的距離

強調易拆裝且將電池自主機分離的模組化設計

Vision Pro的外型有許多來自AirPods Max與Apple Watch的特徵，包括渾圓的金屬外觀與錶冠轉盤，機構則將主機、遮光罩、後方的頭帶分為3個容易拆卸與替換的模組，便於用戶替換合適的尺寸，頭帶模組稱為Light Seal，為單一3D編織彈性帶，具備透氣與彈性特質，並利用磁吸方式便於拆卸，也預計支援更多尺寸與形式的頭帶。

另外在左側的線為連接到分離式電池的磁吸線，單次電力約2小時。

Photo Credit: Apple 細節有著AirPods Max與 Apple Watch特色，後方的線為連接到電池的磁吸線

達2300萬畫素的microOLED顯示器，支援蔡司光學校正鏡片

Vision Pro搭載2個microOLED顯示器，可達2300萬畫素，每個microOLED顯示器約僅有郵票大小，搭配3片式的光學折射鏡片，另外若有視力校正需求則可搭配蔡司的光學鏡片模組。同時做為數位顯示器時，可投射出最大100吋寬的畫面，作為觀看影片、電視、3D電影與遊戲的大螢幕。

Photo Credit: Apple 雙microOLED顯示器達2300萬畫素

M2+R1雙處理器與大量感測器的結合

為了打造能呈現栩栩如生的AR體驗的空間電腦願景，Vison Pro不僅搭載大量的感測器，包括外部的相機、光達、深度相機與內側用於追蹤眼球的IR相機、LED投射器以外，還使用雙處理器兼顧內容處理與感測器資訊處理。Vision Pro配有M2處理器負責包括影像與基本運算，搭配專門處理即時感測器資訊的R1處理器，R1處理器將處理來自12個攝影機、5個感測器與6個麥克風的訊號，可在12ms的時間將新的即時影像傳遞到顯示器。

也由於Vision Pro擁有豐富的相機模組，也能透過Spatial Audio拍攝沉浸式照片與影片。值得注意的是Vision Pro能借助正面的感測模組記錄整個頭部的資訊，作為輔助內容空間運算的參考資料，一開始提到在Vison Pro的玻璃外顯示的臉部也是從這些資訊建構而來。

另外，Vision Pro也搭載名為Optic ID的身分辨識，利用內側的LED不可視光驗證用戶的虹膜作為個人身分，同時所有的視線追蹤資料都在主機上處理，不會上傳到蘋果或第三方應用程式。

Photo Credit: Apple 搭載處理基本運算的M2處理器，與專用於處理即時感測器資訊的R1處理器

內建3D沉浸式喇叭

Vision Pro內建的喇叭與一般XR頭戴裝置的運作模式略有不同，除了針對當前的內容提供空間音訊以外，Vision Pro會如同HomePods一樣掃描使用者周遭的環境，在AR體驗時務求與環境空間的最佳話聽感。

為空間電腦打造的VisionOS

蘋果為Vision Pro開發名為Vision OS的系統，與其它蘋果OS最大的差異是為了空間電腦的體驗最佳化，特別加入Real-Time Subsystem即時子系統，特別著重感測器資訊處理的即時性，解決當前VR裝置體驗延遲嚴重的問題，當然這部分自然也是針對發揮R1處理器的最大功能而來。

另外Vision Pro雖然會搭載全新的Apple Store也將可使用來自蘋果其它OS的資源，例如可在Vision Pro直接遊玩Apple Arcade的遊戲內容，迪士尼則在發表會宣布於產品上市提供原生的應用程式，蘋果也宣布與Unity合作，為開發者提供針對Vision OS最佳化的3D引擎。

Photo Credit: Apple 可遊玩Apple Arcade的遊戲

15吋MacBook Air：僅11.5公釐厚、搭載M2、售價1299美元