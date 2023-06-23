【小說】《樹的憂鬱》選摘：香港如此下一步必定是收復台灣的，共產黨要統一嘛
我們想讓你知道的是
《樹的憂鬱》寫下二○一九年後，港台兩地間，人們流離的複雜心理：留下與離去、噤聲無語與續存記憶，每個抉擇都困難。因流亡、求學、移民、或結婚落腳台灣的港人，在異地面臨的文化衝突，離開後的內在歉疚、遭遇更多元且衝突的政治分歧衝擊，格格不入或融入，夾在其間該如何調適。
文：梁莉姿
〈樹的憂鬱〉（上）
（一）
那是一場尷尬而偶然促成的飯局，且主角缺席。但一夥人實是太久沒聚在一起，仍興致極高。因臨時起義，七、八個人浩浩蕩蕩繞著美食街走，惟已近晚上八時，想吃的日本料理、西餐、連墨西哥餐廳都滿座了，兜兜轉轉只剩下一家門外貼有立場標語如「香港加油！」、「買明信片撐手足！」，惟店內僅有一兩桌客人的台灣菜。眾人帶著嘲弄輕拍阿园的肩膀，委屈你啦，明明之後還要吃一輩子，現在還得陪我們吃。
阿园笑道，當預習唄。
噯噯噯，所以已決定好要去台灣了嗎？
他快速遞上菜單堵截對話。點套餐？主食要滷肉飯還是大腸米線？小菜的各點一個吧，烤花枝丸、鹽酥雞、米血糕——啊不，忘了誰誰誰吃素，改個燙青菜或皮蛋豆腐吧，再點個白飯。
他們本應到警局接保釋的大學學弟。學弟在唸博士，住宿舍，清晨有人敲門，睡眼惺忪就被抓了。搜查房間時收走了《香港城邦論》、《來生不做中國人》、《香港民族論》，這還可以理解，竟連學弟參考用的《平凡的邪惡》、《論暴政》、《想像的共同體》都拿去。一群人說莫不是想私藏來讀麼，另一個說，屁咧，識字的不當警察啦，怕證據不足吧。
本想著就阿园和兩個友人去接，但消息流轉間，驚動半個學系和宿舍，學弟素是人緣極好，任勞任怨又願意打抱不平，從前同學間都受過他不少恩惠，箇中有同學好幾年沒見，算是敘舊，於是一呼百應，數下來竟逾二十人去接。友人說這還真是那傻子的人品成績單。
起初說五時多獲釋，阿园開車載著幾個人去馬鞍山，到了砲台山，又跑到荃灣，資訊紛雜，城市定向似的，難以確認學弟被移送哪家警局拘留。朋友們在後座談外匯投資，要否把港幣都脫手呢。
「那存甚麼，美金，英鎊、加紙？」
「日元啦，疫情結束後怎也會去旅行吧。」
「唉，無啦無啦，以前常說香港人一年沒能去日本會暴動，都是假的，連享樂的意志都不夠堅定。多不爭氣，難怪輸得一敗塗地。」
「哇你這般說話，小心下地獄！」
「嗯？我們此刻就在啊。」
阿园對這種無限放大的自嘲不以為然，處境根本沒到這麼糟，卻要嚷得慘絕人寰。輕率表述，一團人自我抑貶，預設成受害者常為其帶來快感，卻磨光詞語本身重量。
他們在這璀燦至此的城市繞了一大圈，過隧道、山景、海景、街道、公路，在車上看著日落。友人坐在副駕，問阿园能否抽煙。他本想拒絕，妻最討厭就是煙味和老人味，但想到此車或許很快將易手予跟前友人，何不讓他提早行使他的權利呢？一起抽，沾上味道還可推個乾淨，便降下車窗。
到荃灣時已近七時，交通擠塞，天橋鄰接，從這個光鮮的購物城越到那個市井的市場，進到另一個五光十色的商場，似一條偌大迂迴的隧道，人們永遠不知道終點。阿园讓友人先到警局門口等，他找位置泊車，實則不敢靠近——署所門前裝滿閉路電視，他不能被認出。
前幾天組內有同事在另一宗案子的監視器內被認出，翌日即告停職候查。妻看新聞，說政府對公務員的要求日趨嚴苛，時時著他趕快辭職，阿园採拖字訣，裝傻忽悠。
同學們怕學弟餓，雜七雜八地買來燒味飯、雲吞麵、沙拉、飯糰，有人弱弱揪出一袋白麵包時即被譏笑：
「笑死，拜託，誰要坐牢後出來吃白麵包？」
「他可能沒胃口呢，天知道？」
「走開啦，你自己拿回去吃啦大佬。」
「哼，了不起，我還買了果醬跟花生醬！」他再掏出兩個瓶子，又是一陣大笑。
事實上誰也沒中，學弟剛出來，家人就在附近接他。他穿黯橙紅色夾克，沒帶眼鏡，牛仔褲，有點疲憊，逕自走遠。在他要上車前，有人叫住，學弟才瞇眼走來，蹙眉，竭力辨認出此端每一個：「他們說眼鏡有危險性，沒收了。我甚麼都看不清，認不到你們。」
他們本來設想了很多很多話要說，問他有沒有被怎麼樣，情況如何，害怕嗎，有甚麼證據，表達擔憂，之類之類。
但那個當下，言語竟顯那樣貧瘠嶙峋，不得不被棄置隱藏，彷彿每個人買來的豐富餐點。
學弟上車後，大夥走了一半，剩下七、八個人，進了台灣餐廳。眾人討論離開——下個月、下年；結婚、投資或專業移民、BNO、救生艇計劃、考個碩士、工作假期；加拿大、紐西蘭、英國、美國，也有新加坡、馬來西亞，泰國，儼如地球村，時間、地點、手段皆明確，部署清晰，有序可依。
席間有人把話頭轉向他：說起來，這裡好像只有阿园打算去台灣？
珍珠奶茶吮到一半，珍珠是煮得過硬了，塞在吸管不上不下，堵住在下的奶汁（太淡，他猜是奶精開的），阿园偏要賭氣，死命啜吸，終於一通，珠粒連奶噴濺而出，嗆得咳至上氣不接下氣，口鼻都難受。
這下子成了全場焦點，話題不能耍走，低聲道：「還沒定好的。但要走的話，台灣確是首選，終究想讓孩子留在中文世界，文化也較接近。」
他不知道這是陷阱。
群聊似一場捕食，總要找著甚麼話題或對象叼咬不放，異口同聲指斥它，撕扯個血肉模糊，才有貢獻、過癮、團結，達成共識，像在學時，乃至職場裡聊過的他人八卦是非，聊得越起勁譏笑得越入骨，關係就越靠攏。對這群久未重聚的舊同學如是。
「那要去馬來西亞或新加坡也行吧，還能兼修英文，多有競爭力！」
「而且要學中文也不一定要去華語地區吧，還是可以讓孩子去外國啊，你和太太身教不就成？學長你真的要弄清楚，現在是逃難，不是單純良禽擇木而棲，要安全長久先行啊！」
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
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雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
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AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網