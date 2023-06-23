【小說】《樹的憂鬱》選摘：香港如此下一步必定是收復台灣的，共產黨要統一嘛

文：梁莉姿

〈樹的憂鬱〉（上）

（一）

那是一場尷尬而偶然促成的飯局，且主角缺席。但一夥人實是太久沒聚在一起，仍興致極高。因臨時起義，七、八個人浩浩蕩蕩繞著美食街走，惟已近晚上八時，想吃的日本料理、西餐、連墨西哥餐廳都滿座了，兜兜轉轉只剩下一家門外貼有立場標語如「香港加油！」、「買明信片撐手足！」，惟店內僅有一兩桌客人的台灣菜。眾人帶著嘲弄輕拍阿园的肩膀，委屈你啦，明明之後還要吃一輩子，現在還得陪我們吃。

阿园笑道，當預習唄。

噯噯噯，所以已決定好要去台灣了嗎？

他快速遞上菜單堵截對話。點套餐？主食要滷肉飯還是大腸米線？小菜的各點一個吧，烤花枝丸、鹽酥雞、米血糕——啊不，忘了誰誰誰吃素，改個燙青菜或皮蛋豆腐吧，再點個白飯。

他們本應到警局接保釋的大學學弟。學弟在唸博士，住宿舍，清晨有人敲門，睡眼惺忪就被抓了。搜查房間時收走了《香港城邦論》、《來生不做中國人》、《香港民族論》，這還可以理解，竟連學弟參考用的《平凡的邪惡》、《論暴政》、《想像的共同體》都拿去。一群人說莫不是想私藏來讀麼，另一個說，屁咧，識字的不當警察啦，怕證據不足吧。

本想著就阿园和兩個友人去接，但消息流轉間，驚動半個學系和宿舍，學弟素是人緣極好，任勞任怨又願意打抱不平，從前同學間都受過他不少恩惠，箇中有同學好幾年沒見，算是敘舊，於是一呼百應，數下來竟逾二十人去接。友人說這還真是那傻子的人品成績單。

起初說五時多獲釋，阿园開車載著幾個人去馬鞍山，到了砲台山，又跑到荃灣，資訊紛雜，城市定向似的，難以確認學弟被移送哪家警局拘留。朋友們在後座談外匯投資，要否把港幣都脫手呢。

「那存甚麼，美金，英鎊、加紙？」

「日元啦，疫情結束後怎也會去旅行吧。」

「唉，無啦無啦，以前常說香港人一年沒能去日本會暴動，都是假的，連享樂的意志都不夠堅定。多不爭氣，難怪輸得一敗塗地。」

「哇你這般說話，小心下地獄！」

「嗯？我們此刻就在啊。」

阿园對這種無限放大的自嘲不以為然，處境根本沒到這麼糟，卻要嚷得慘絕人寰。輕率表述，一團人自我抑貶，預設成受害者常為其帶來快感，卻磨光詞語本身重量。

他們在這璀燦至此的城市繞了一大圈，過隧道、山景、海景、街道、公路，在車上看著日落。友人坐在副駕，問阿园能否抽煙。他本想拒絕，妻最討厭就是煙味和老人味，但想到此車或許很快將易手予跟前友人，何不讓他提早行使他的權利呢？一起抽，沾上味道還可推個乾淨，便降下車窗。

到荃灣時已近七時，交通擠塞，天橋鄰接，從這個光鮮的購物城越到那個市井的市場，進到另一個五光十色的商場，似一條偌大迂迴的隧道，人們永遠不知道終點。阿园讓友人先到警局門口等，他找位置泊車，實則不敢靠近——署所門前裝滿閉路電視，他不能被認出。

前幾天組內有同事在另一宗案子的監視器內被認出，翌日即告停職候查。妻看新聞，說政府對公務員的要求日趨嚴苛，時時著他趕快辭職，阿园採拖字訣，裝傻忽悠。

同學們怕學弟餓，雜七雜八地買來燒味飯、雲吞麵、沙拉、飯糰，有人弱弱揪出一袋白麵包時即被譏笑：

「笑死，拜託，誰要坐牢後出來吃白麵包？」

「他可能沒胃口呢，天知道？」

「走開啦，你自己拿回去吃啦大佬。」

「哼，了不起，我還買了果醬跟花生醬！」他再掏出兩個瓶子，又是一陣大笑。

事實上誰也沒中，學弟剛出來，家人就在附近接他。他穿黯橙紅色夾克，沒帶眼鏡，牛仔褲，有點疲憊，逕自走遠。在他要上車前，有人叫住，學弟才瞇眼走來，蹙眉，竭力辨認出此端每一個：「他們說眼鏡有危險性，沒收了。我甚麼都看不清，認不到你們。」

他們本來設想了很多很多話要說，問他有沒有被怎麼樣，情況如何，害怕嗎，有甚麼證據，表達擔憂，之類之類。

但那個當下，言語竟顯那樣貧瘠嶙峋，不得不被棄置隱藏，彷彿每個人買來的豐富餐點。

學弟上車後，大夥走了一半，剩下七、八個人，進了台灣餐廳。眾人討論離開——下個月、下年；結婚、投資或專業移民、BNO、救生艇計劃、考個碩士、工作假期；加拿大、紐西蘭、英國、美國，也有新加坡、馬來西亞，泰國，儼如地球村，時間、地點、手段皆明確，部署清晰，有序可依。

席間有人把話頭轉向他：說起來，這裡好像只有阿园打算去台灣？

珍珠奶茶吮到一半，珍珠是煮得過硬了，塞在吸管不上不下，堵住在下的奶汁（太淡，他猜是奶精開的），阿园偏要賭氣，死命啜吸，終於一通，珠粒連奶噴濺而出，嗆得咳至上氣不接下氣，口鼻都難受。

這下子成了全場焦點，話題不能耍走，低聲道：「還沒定好的。但要走的話，台灣確是首選，終究想讓孩子留在中文世界，文化也較接近。」

他不知道這是陷阱。

群聊似一場捕食，總要找著甚麼話題或對象叼咬不放，異口同聲指斥它，撕扯個血肉模糊，才有貢獻、過癮、團結，達成共識，像在學時，乃至職場裡聊過的他人八卦是非，聊得越起勁譏笑得越入骨，關係就越靠攏。對這群久未重聚的舊同學如是。

「那要去馬來西亞或新加坡也行吧，還能兼修英文，多有競爭力！」

「而且要學中文也不一定要去華語地區吧，還是可以讓孩子去外國啊，你和太太身教不就成？學長你真的要弄清楚，現在是逃難，不是單純良禽擇木而棲，要安全長久先行啊！」