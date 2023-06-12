呼籲各黨提出「青年公共參與」的可行性預算，切莫重蹈「18歲公民權」覆轍

文：吳建忠（台北海洋科技大學通識教育中心助理教授）

近期，《台灣智庫》執行一份 「台灣青年政策意向調查」，對於18歲公民權修憲未過關，同時反映在民調結果中。這份「調查」訪問各項青年政策，民眾依照急迫性評分，民眾認為「青年婚生教養與長者照護相關政策的擬定」最為急迫（8.05分），排名最後的議題為評分5.83的「青年參政權，如降低被選舉年齡、鼓勵青年參政與參選相關政策」，且教育程度越高的民眾認為越不急迫。

「調查」顯示民眾對青年參政急迫性最低，可是卻有八成民眾認為總統候選人應提青年政策白皮書，該如何解釋這樣的趨勢呢？本次「調查」有高達86%的民眾同意「政府應提出專屬青年的政策」，不同意的民眾僅有8%；且越年輕的民眾，對於同意政府有責任提出專屬青年政策的比例越高，18－29歲的民眾高達91.5％同意政府應提出專屬於青年的政策。

這幾年筆者在審查許多計畫的時候發現，許多政府重點計畫一直存在刻板化的語言跟敘事邏輯。尤其是一開始就直接描述青年世代貧窮、低薪過勞、青年居住與就業、婚生教養與長輩照顧等一般性的問題觀察，然後就帶出「所以我要○○╳╳的種種說詞」。這種因果的論述架構屢見不鮮，八股老套也沒有釐清議題的新意，重點是不知覺在一開始就用套套邏輯去否定青年問題。

沒有預算落實的問題提案是假

青年問題的關鍵不是「政府應提出專屬青年的政策」，而是如何能夠讓各種「專屬青年的政策」的落實。如何落實才是重點，沒有預算如何落實？青年覺得有感才是重點，各政黨不應再視青年為「問題」來源，「專屬青年的政策」必須從項目預算走向功能預算，不能單獨走向績效預算。

功能預算將政府支出按目的或功能予以歸類，而非僅考慮機關別或支出項目。用預算帶出政策是積極性的思維，無法將預算視覺化，對於青年是無感的。

這份「調查」針對「哪一個政黨提出的青年政策比較有吸引力」的提問，17％的民眾認為民進黨提出的青年政策較有吸引力，僅有6％的民眾認為國民黨青年政策具有吸引力，其他選擇民眾黨以及時代力量的民眾分別為3％、1％。但值得注意的是，有高達70％的台灣民眾不了解台灣各政黨青年政策的內容與方向。

Photo Credit: 中央社 高雄學生民主聯盟聯合高中各校學生自治組織，22日呼籲北漂的學長姊返鄉投下18歲公民權的同意票，日前也在街頭宣講。 （高雄學生民主聯盟提供） 中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月22日

青年是隨時代演進而有其多元要求

當台灣政黨輪替數次，威權時代氛圍不再，認知作戰也錯亂了青年抗爭的威權目標，加以高等教育普及、社會競爭越趨激烈，青年的關注視野，似乎也必然移轉至個人主義的安樂或自身前程的汲汲營營。這些成為少數大人口中漫無目標、抗壓性弱、缺乏熱情、不關心公共議題的刻板印象。然而實情真是如此嗎？

現代青年冷漠，不熱衷公眾事務嗎？其實不然，青年順應時代的多元性，關注議題變廣而力量分散，卻成為政黨沒有提出青年政策的託詞。顯而易見，各黨對於如何提出「青年公共參與行動計畫」路徑付之闕如，或所需預算也束之高閣。

青年是改變社會的力量之一，但要付諸行動，才能發揮影響力。國家如何充分「賦權」（empower）予青年、匯聚青年力量是世界潮流與趨勢，促進青年公共參與，讓青年的熱情、活力與創意為國家作出貢獻。青年世代的思辨能力，能夠左右台灣未來發展主力對公共議題的洞察能力，增加社會兼容多元價值的韌性。

如何建構青年的公共參與？如何整合資源來進行青年的公共參與也一直沒有被談及，這需要跨部會的合作。國家需要青年參與，青年透過參與各類公民行動來開闊視野、發展領導能力與深化民主素養等，成為國家發展的新動力。

對於建構青年的公共參與，也就是鼓勵青年參政的議題，其中有一題呈現了共識較高的結果，甚至在政黨支持者之間沒有存在顯著的分歧。請問您是否認為2024總統候選人應關注靑年重視的議題，並提出靑年政策白皮書？有高達85％表示同意，僅7％表示不同意。若把政黨傾向進一步來分析，泛綠30.8％泛藍21.3％，民眾黨10.2％，若把民眾黨與泛藍加總，則可以呈現泛藍及泛綠差不多的樣態。

愈是大家同意的事，愈沒有人會認真規畫

這種差不多的樣態，其實就是「大家都同意的事」，其實也就是最缺乏討論、辯論，甚至不是彼此抹黑謾罵的事，從而無法激起選民關切的熱度與行動。各政黨不願在此議題多著墨，是因為這個議題缺乏對抗性，無法凸顯自己與對手的差異。

對青年選民而言，「18歲公民權」的複決案，或是青年參政並不是選民自己「切身利益」的問題，也缺乏情感和意識形態的動員力，而是「給予別人權利」的議題，自然是可以置身事外的。

「18歲公民權」最後投票結果，我們看到同意票是550多萬票，與反對的490多萬票拉出明顯的距離，這代表過程中的社會溝通是有效果的，許多朋友的努力並不是白費的。問題不是沒達到門檻，這本來就相當困難，而是竟然有將近一半的人投下不同意票。

Photo Credit: 中央社 立法院會25日將表決18歲公民權修憲案，上午有許多高中生聚集在立法院外，一同關注表決情形。 中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

有年輕人對十八歲公民權有質疑

在面對我自己的大專學生和五專學生，當有機會聊到這個議題，我都會問他們：「如果你們能決定，你們是否想要18歲有能投票的權利？」出乎意外的是，其實大多數學生的答案是「不想」，理由是就算有投票權也不會想去投票，覺得那是浪費時間的事情，還不如讀書、玩遊戲。

少數的學生則認為自己還需要更多時間了解才有資格投票，他們覺得自己18歲以前根本沒有時間好好了解政治，不應該能夠決定那些「大人」才能決定的事。當然還是有少數幾位學生認為有投票權是好事。