空服員外站遭性騷無法可管？王婉諭：都是台灣人，不該因在境外就不罰

去（2022）年10月21日，兩名台灣女性空服員在荷蘭外站遭受同組的本國籍男性機師言語性騷擾。受害當事人向航空公司提出申訴，並向工會求助。航空公司組成的申訴委員會經調查後認定性騷擾行為成立，隨後通報地方主管機關桃園市政府。

但桃市府以《行政罰法》第6條主張，案發地非中華民國領土內，無管轄權不能依《性騷擾防治法》裁罰當事加害人而駁回此案。爾後中央主管機關衛福部又在6月3日對此案做出回應，表示「性騷事件具延遲效應，空服員回到台灣仍因此心生恐懼，應沒有『非國土』疑慮。」

今（6）日，時代力量立委王婉諭與桃園市空服員職業工會（以下簡稱桃空工）共同召開記者會，要求衛福部對此案的法律適用疑義做出明確解釋，讓地方政府有規範可循，也讓機組人員得以了解在國外服勤時遇到困境該如何解決。

台灣人在國外遭性騷無法可管？

桃空工常務理事張書元表示，空服員受到性騷擾並不少見，但受害當事人能夠站出來，需要非常大的勇氣。此次事件因為行政機關的推拖卸責，令兩名受害空服員飽受身心壓力，加害當事人甚至在回國後還持續以訊息對話向受害空服員施壓，要求撤銷申訴。

張書元認為，此案雙方當事人都是台灣人，且國籍空服員服勤長途航班皆需留宿外站，航班結束後機組員也都會回到台灣，因此豈有在國外性騷擾，就可以不受處罰的道理。

張書元表示，這次事件全體空服員都在關注：「請政府告訴我們，空服員是否因為工作特性，到外站服勤就變為孤兒，失去中華民國法律的保障。」

王婉諭也表示，因為工作需要到國外的情況不限於機組人員，導遊、領隊與旅行團團員或是同事一起出差，都有可能發生性騷擾事件，而都是台灣人，到了國外發生性騷擾卻不受《性騷擾防治法》拘束：「是令人感到弔詭的事。」王婉諭認為，不該因地點不同，受到的約束和裁處就不一樣，政府應一併檢視，這樣的漏洞或差別是否要透過法案或其他措施來做補足。

雖然因公出差到外地發生的性騷擾事件，公司可依《性別平等工作法》來對加害人進行懲戒，但王婉諭指出，這樣的懲戒內容完全是依照公司自行規範，若公司的懲戒過輕，對加害人就無法造成實質懲處效果，因此王婉諭更認為，中央應該要有一個明確的參考標準來補足《性別平等工作法》的不足，或是直接依照《性騷擾防治法》來做裁處，讓在國外的國人也能有被保障的權益。

衛福部回應：依境外犯後的「結果」來認定

衛福部保護司副司長郭彩榕回應，《性騷擾防治法》沒有說國外不罰，但可不可以罰要回歸到《行政罰法》。郭彩榕表示，據《行政罰法》第6條第3項：「違反行政法上義務之行為或結果」，若境外犯後的「結果」認定是發生在中華民國領域內好像就有一個可以開罰的空間。

郭彩榕也表示，中央跟地方依法有不同的權限，中央會針對法律的疑義做解釋，但個案的認定部分依法是在地方政府：「那個傷害的結果是不是在中華民國領域內，必須要回歸到個案的來認定。」

郭彩榕也說，若受害當事人不服桃市府的認定結果，可以向衛福部提出訴願，循行政救濟程序，若還是不服，最後還會有一個行政法院的救濟的管道。

王婉諭表示，從上述衛福部的說法可以看到，受害當事人會非常的無助，因為中央認為地方可以認定，地方又認為中央應該有明確的解釋，造成當事人必須一直在這個程序中反覆徘徊。

桃空工副秘書長葉瑾瑜最後表示，當受害當事人在接到桃市府的函文時，幾乎是快要哭出來地和她說：「所以對方也會收到（函文）對吧？這個對方收到了之後，真的是可以被他拿到公司繼續說，就是她（受害者）小題大作，政府也不會開罰。」

Photo Credit: 桃園市空服員職業工會 桃市府裁定因性騷擾發生地點非為中華民國領域內，無法依《性騷擾防治法》開罰。

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核稿編輯：楊士範