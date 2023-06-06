空服員外站遭性騷無法可管？王婉諭：都是台灣人，不該因在境外就不罰

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日前兩名台灣女性空服員在荷蘭外站遭受同組的本國籍男性機師言語性騷擾，此事經桃市府裁定因事件發生地不在中華民國領土內，所以不予裁罰。今立委王婉諭與桃園市空服員職業工會召開記者會，要求衛福部對此案的法律適用疑義做出明確解釋，不要讓國人在國外發生性騷擾爭議就形同落入法律灰色地帶。
去（2022）年10月21日，兩名台灣女性空服員在荷蘭外站遭受同組的本國籍男性機師言語性騷擾。受害當事人向航空公司提出申訴，並向工會求助。航空公司組成的申訴委員會經調查後認定性騷擾行為成立，隨後通報地方主管機關桃園市政府。
但桃市府以《行政罰法》第6條主張，案發地非中華民國領土內，無管轄權不能依《性騷擾防治法》裁罰當事加害人而駁回此案。爾後中央主管機關衛福部又在6月3日對此案做出回應，表示「性騷事件具延遲效應，空服員回到台灣仍因此心生恐懼，應沒有『非國土』疑慮。」
今（6）日，時代力量立委王婉諭與桃園市空服員職業工會（以下簡稱桃空工）共同召開記者會，要求衛福部對此案的法律適用疑義做出明確解釋，讓地方政府有規範可循，也讓機組人員得以了解在國外服勤時遇到困境該如何解決。
台灣人在國外遭性騷無法可管？
桃空工常務理事張書元表示，空服員受到性騷擾並不少見，但受害當事人能夠站出來，需要非常大的勇氣。此次事件因為行政機關的推拖卸責，令兩名受害空服員飽受身心壓力，加害當事人甚至在回國後還持續以訊息對話向受害空服員施壓，要求撤銷申訴。
張書元認為，此案雙方當事人都是台灣人，且國籍空服員服勤長途航班皆需留宿外站，航班結束後機組員也都會回到台灣，因此豈有在國外性騷擾，就可以不受處罰的道理。
張書元表示，這次事件全體空服員都在關注：「請政府告訴我們，空服員是否因為工作特性，到外站服勤就變為孤兒，失去中華民國法律的保障。」
王婉諭也表示，因為工作需要到國外的情況不限於機組人員，導遊、領隊與旅行團團員或是同事一起出差，都有可能發生性騷擾事件，而都是台灣人，到了國外發生性騷擾卻不受《性騷擾防治法》拘束：「是令人感到弔詭的事。」王婉諭認為，不該因地點不同，受到的約束和裁處就不一樣，政府應一併檢視，這樣的漏洞或差別是否要透過法案或其他措施來做補足。
雖然因公出差到外地發生的性騷擾事件，公司可依《性別平等工作法》來對加害人進行懲戒，但王婉諭指出，這樣的懲戒內容完全是依照公司自行規範，若公司的懲戒過輕，對加害人就無法造成實質懲處效果，因此王婉諭更認為，中央應該要有一個明確的參考標準來補足《性別平等工作法》的不足，或是直接依照《性騷擾防治法》來做裁處，讓在國外的國人也能有被保障的權益。
衛福部回應：依境外犯後的「結果」來認定
衛福部保護司副司長郭彩榕回應，《性騷擾防治法》沒有說國外不罰，但可不可以罰要回歸到《行政罰法》。郭彩榕表示，據《行政罰法》第6條第3項：「違反行政法上義務之行為或結果」，若境外犯後的「結果」認定是發生在中華民國領域內好像就有一個可以開罰的空間。
郭彩榕也表示，中央跟地方依法有不同的權限，中央會針對法律的疑義做解釋，但個案的認定部分依法是在地方政府：「那個傷害的結果是不是在中華民國領域內，必須要回歸到個案的來認定。」
郭彩榕也說，若受害當事人不服桃市府的認定結果，可以向衛福部提出訴願，循行政救濟程序，若還是不服，最後還會有一個行政法院的救濟的管道。
王婉諭表示，從上述衛福部的說法可以看到，受害當事人會非常的無助，因為中央認為地方可以認定，地方又認為中央應該有明確的解釋，造成當事人必須一直在這個程序中反覆徘徊。
桃空工副秘書長葉瑾瑜最後表示，當受害當事人在接到桃市府的函文時，幾乎是快要哭出來地和她說：「所以對方也會收到（函文）對吧？這個對方收到了之後，真的是可以被他拿到公司繼續說，就是她（受害者）小題大作，政府也不會開罰。」
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核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。