郭台銘邁向總統之路的唯一選擇就是扮演政治渣男，利用柯文哲來激起國民黨的不安

文：林艾德

未能獲得國民黨總統候選人提名的鴻海創辦人郭台銘，日前在金門接連與賴清德、柯文哲同台。相較於在各家民調屢創新低，部分民調甚至排到第三名的侯友宜，郭台銘在金門的這場大戲讓他的聲量來到高峰，侯友宜甫獲國民黨提名短短不到半個月，基層竟已開始傳出「換侯」的聲浪。

郭台銘掌握主導權

郭台銘這趟金門之旅的「前菜」，是與賴清德在城隍廟外握手寒暄，遞交他的「金門和平宣言」。

即使他明知道賴清德與民進黨不可能接受宣言中「九二共識、一中各表」的概念，但比起始終迴避兩岸政策，面對賴清德逼問也不敢提九二共識的侯友宜，郭台銘當著賴清德的面，端出了和平宣言這個包裝九二共識舊酒的新瓶。一方面緩解九二共識在中間選民中的爭議形象，另一方面仍高舉著九二共識這面神主牌，格局儼然更像是正牌的國民黨總統候選人。

會完賴清德後，郭台銘與柯文哲一左一右抬轎迎城隍，但重頭戲還是晚上，郭台銘對柯文哲「奪命連環扣」，逼出了一幕肩並肩看海，據稱還有人聽到「海誓山盟」的畫面。雖然隔天郭台銘笑說昨晚喝茫說什麼都忘記了，但兩人合體的這一幕已經掀起軒然大波。

如果這一幕發生在年初侯友宜民調領先時，國民黨、特別是親侯陣營內部必然會暗自竊喜，因為這已經不是第一次郭台銘「背叛」國民黨支持者了。

四年前初選敗給韓國瑜後，郭台銘憤然退黨，「分贓」、「腐朽」等醜話盡出，沒想到四年後，才剛為退黨道歉，並在未獲提名後承諾會盡最大努力支持侯友宜的郭董，竟轉頭又與他黨總統候選人互相拉抬聲勢。這種反覆背骨的行徑一向是台灣人最難以忍受的，原本傾向郭台銘的藍營群眾，也會為了下架民進黨而萬眾一心地聚集到侯友宜身邊。

擷取自郭台銘Facebook

在侯的民調下降時丟石頭

但此一時彼一時，藍營始終忽略侯友宜過去的高民調，是建立在他「侯侯做代誌」的執行者形象上，但人民對總統的要求並不是一名執行者，而是一名決策者與領導者。在這個前提之下，侯友宜不僅政治高度或口才都無法與賴清德相提並論，警界出身的他，領袖氣質也遠遠落後於創立鴻海的郭台銘以及創立民眾黨的柯文哲。

如果沒有別出心裁的表現，侯友宜的高滿意度，註定會隨著與總統大選日的接近而逐步下跌。無論是總統民調或是國民黨內提名前的民調，都能看出相同趨勢。

比起輸給民進黨與賴清德，國民黨內部更擔心的始終是輸給民眾黨與柯文哲。雖然在2016年，隨著太陽花起義的青年們曾大言不慚地喊著國民黨已經被打趴，接著要發展第三勢力來監督民進黨，但經過2018及2022年兩次地方大選後，事實已經證明了民進黨完全沒有消滅國民黨的能力。

短期內用一個比民進黨更進步（Progressive）的政黨取代保守（Conservative）的國民黨是不切實際的幻想，能消滅國民黨的，只能是跟國民黨意識形態類似，但形象更親民、清新的政黨。過去新黨與親民黨都曾試圖搶佔這個位置，但在黨國強大的經濟、意識形態與地方實力面前，此前的泛藍小黨的宿命，只能是隨著明星過氣而逐步走向泡沫化。

Photo Credit: 中央社 鴻海集團創辦人郭台銘（前左3）30日上午前往金門縣參香迎城隍，並和副總統賴清德（前左2）同框。 中央社記者洪學廣攝 112年5月30日

柯背叛綠轉而想吞噬藍營

而新的政治明星柯文哲，與他新的泛藍小黨民眾黨，面對的處境比過去的前輩們好得多。

首先是國民黨黨國體制逐漸走向歷史，如今被國民黨意識形態綁架的群眾已經少了許多；其二是在蔡英文執政期間，光是黨產會處分應歸還國庫的不當黨產就超過830億，雖然目前實際執行有限，但從2016年國民黨政黨財報總支出超過20億，到2021年的支出5億，另有11億收入遭黨產會凍結，國民黨的經濟實力已經大打折扣。

最後，民眾黨並非從國民黨內分裂出來，柯文哲沒有「背叛」過國民黨支持者。甚至正好相反，柯文哲背叛的是2014年扶植他登上政治舞台的民進黨支持者。

自從拋出「兩岸一家親」議題後，柯文哲的意識形態已經與國民黨越來越接近。為了總統高位，過去曾說「九二共識就是下跪投降」的他，如今也改口說他對九二共識「了解且尊重」，加上他偏向保守派的政治風格，現在真正帶給國民黨威脅、可能取代國民黨的，已經不是民進黨而是民眾黨。

輸給民進黨大不了下次再來，只要討厭民進黨的人還在，國民黨就不會消失。但若是輸給民眾黨、若討厭民進黨的共主變成了柯文哲，那國民黨的下場可能是一蹶不振，這種亡黨之君的歷史地位是朱立倫萬萬不敢承擔的。

郭台銘與柯文哲同框抬轎｜Photo Credit: 中央社 民眾黨總統參選人柯文哲（前右抬轎者）與鴻海集團創辦人郭台銘（前左抬轎者）30日出席金門浯島城隍遶境活動，2人一起抬轎，席間簡短交談，互動熱絡。 中央社記者洪學廣攝 112年5月30日

郭寧當渣男，也要讓國民黨重視他

因此當侯友宜民調已經與柯文哲在伯仲之間，而郭台銘又在金門牽起柯文哲的手時，國民黨內必然是動盪不安的，而這種不安情緒正是郭台銘想要的。縱橫商場多年，郭台銘比誰都清楚，留在國民黨內支持侯友宜，那他就沒有好處、只有被利用的份。

而他也知道民眾黨不會推出郭柯配，至於柯郭配？如果能接受當副手，那他也不用一直躲著侯友宜。因此，他邁向總統之路的唯一選擇就是扮演政治上的渣男，利用民眾黨跟柯文哲來激起國民黨的不安，才有可能讓國民黨回過頭來好好珍惜他。

郭台銘、侯友宜與柯文哲三人，在爭取總統大位之前，先要爭取的都是在野大聯盟共主的位置。郭台銘與柯文哲肯定會持續若即若離、既互相拉抬又不搭配參選的關係，柯文哲期待的是挺郭立委、甚至所有看衰侯友宜選情的國民黨立委們倒戈，藉此擴大民眾黨在國會的勢力。

而郭台銘則想利用整體泛藍群眾的首要目標是下架民進黨的情勢。如果侯友宜作為母雞的民調始終未見起色，地方的立委小雞們為了自保，黨中央高層為了被柯文哲奪走共主位置產生棄保甚至滅黨危機。屆時，也許郭台銘夢寐以求的「換侯」，也不是不可能的選項。