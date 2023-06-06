阿富汗女性憂鬱、自殺人數增加，首都近八成女性有抑鬱症狀

在塔利班掌權近2年的現在，阿富汗女性的受教權、工作權與人身自由等權利，受到了一定程度的限縮。《BBC》報導指出，阿富汗女性的心理健康狀態惡化，有不少年輕女性懷有輕生的念頭。

阿富汗的塔利班政府在去（2022）年12月，頒布禁止女性上大學，以及在非政府組織工作的限制，許多年輕女性的生涯規劃被打亂，被迫離開學校、工作場所等公領域，退回政府希望她們待的地方—家庭。

《BBC》透過去識別化與匿名的方式，訪談了十幾位阿富汗女性，了解她們在自由被限縮後的生活與心理健康狀態。心理學家阿瑪爾（Amal）博士表示，「我們在阿富汗普遍存在自殺念頭」，在政府宣佈禁止女性上大學後2天，她接到了170通求助電話，直到現在，阿瑪爾博士每天大約會接到7至10通新的求助電話，而她的患者大多數為年輕女性。

那迪爾（Nadir，化名）先生告訴《BBC》，他的女兒在今（2023）年3月、開學的第1天自殺了。因為她發現學校最終並沒有同意讓女學生重返校園，而自己將被迫中斷學業；另一名父親也表示，他20歲出頭的女兒，因為被禁止參加大學入學考試、須放棄當醫生的夢想，因此選擇結束自己的生命。

1名女教師梅赫（Meher，化名）告訴《BBC》，她曾經2度試圖自殺，因為塔利班政府關閉了女子大學，而她因此失去了工作。過去梅赫是家中的經濟支柱，但她現在被迫待在家中，並且結婚。「我對未來的所有計畫都破滅了，沒有目標或希望，而這大概就是我想要結束生命的原因。」

阿富汗媒體《TOLO News》追蹤了該國34個省份中，9個省份的自殺報導紀錄。數據顯示，這9個省份在2022年中，有347人試圖自殺，其中60人死亡。由於自殺在伊斯蘭教教義中是被禁止的，且精神疾病污名化情形嚴重，因此自殺黑數應比報導來得多許多。

阿富汗的1間公立醫院表示，阿富汗的心理健康問題是「災難性且危急的，幾乎找不到沒有精神疾病的人」，但醫院不被允許紀錄自殺相關的統計數據。塔利班政府也表示，他們沒有紀錄阿富汗的自殺人數，並且拒絕回答國內自殺人數增加的問題。

阿富汗流行病學研究中心（Afghanistan Center for Epidemiological Studies）於今年3月公布的1項調查報告顯示，有大約5分之4（79.1%）的阿富汗婦女有抑鬱症狀。這項研究報告共有664名、平均年齡為28.85歲的女性受試者參與，目的在研究2021年7月14日至2021年8月15日間，塔利班重回執政一事，對阿富汗馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）、艾巴克（Samangan）與首都喀布爾（Kabul）3個城市女性心理健康的影響。

研究結果發現，在這3個城市中，女性有憂鬱症狀的比例相當高，有79.1%的女性有抑鬱症狀。而其中以30歲以上、生活在農村地區且收入低的女性，憂鬱的情形最為普遍。

這份報告指出，阿富汗持續不斷的武裝衝突、婦女遭受的創傷經歷與人際暴力，以及短缺的精神醫療服務，都對阿富汗女性的心理健康造成了負面的影響。

《BBC》報導指出，根據聯合國的估計，早在2021年，塔利班接管之前，阿富汗就有2分之1的民眾有心理疾病的困擾，其中大多數為女性。而在塔利班政府打壓女性自由、阿富汗經歷經濟危機的現在，女性的心理健康比以往任何時候都更糟糕。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範