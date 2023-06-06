阿富汗女性憂鬱、自殺人數增加，首都近八成女性有抑鬱症狀
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阿富汗的醫院表示，阿富汗的心理健康問題是「災難性且危急的，幾乎找不到沒有精神疾病的人」，但醫院不被允許紀錄自殺相關的統計數據。塔利班政府也表示，他們沒有紀錄阿富汗的自殺人數，並且拒絕回答國內自殺人數增加的問題。
在塔利班掌權近2年的現在，阿富汗女性的受教權、工作權與人身自由等權利，受到了一定程度的限縮。《BBC》報導指出，阿富汗女性的心理健康狀態惡化，有不少年輕女性懷有輕生的念頭。
阿富汗的塔利班政府在去（2022）年12月，頒布禁止女性上大學，以及在非政府組織工作的限制，許多年輕女性的生涯規劃被打亂，被迫離開學校、工作場所等公領域，退回政府希望她們待的地方—家庭。
《BBC》透過去識別化與匿名的方式，訪談了十幾位阿富汗女性，了解她們在自由被限縮後的生活與心理健康狀態。心理學家阿瑪爾（Amal）博士表示，「我們在阿富汗普遍存在自殺念頭」，在政府宣佈禁止女性上大學後2天，她接到了170通求助電話，直到現在，阿瑪爾博士每天大約會接到7至10通新的求助電話，而她的患者大多數為年輕女性。
那迪爾（Nadir，化名）先生告訴《BBC》，他的女兒在今（2023）年3月、開學的第1天自殺了。因為她發現學校最終並沒有同意讓女學生重返校園，而自己將被迫中斷學業；另一名父親也表示，他20歲出頭的女兒，因為被禁止參加大學入學考試、須放棄當醫生的夢想，因此選擇結束自己的生命。
1名女教師梅赫（Meher，化名）告訴《BBC》，她曾經2度試圖自殺，因為塔利班政府關閉了女子大學，而她因此失去了工作。過去梅赫是家中的經濟支柱，但她現在被迫待在家中，並且結婚。「我對未來的所有計畫都破滅了，沒有目標或希望，而這大概就是我想要結束生命的原因。」
阿富汗媒體《TOLO News》追蹤了該國34個省份中，9個省份的自殺報導紀錄。數據顯示，這9個省份在2022年中，有347人試圖自殺，其中60人死亡。由於自殺在伊斯蘭教教義中是被禁止的，且精神疾病污名化情形嚴重，因此自殺黑數應比報導來得多許多。
阿富汗的1間公立醫院表示，阿富汗的心理健康問題是「災難性且危急的，幾乎找不到沒有精神疾病的人」，但醫院不被允許紀錄自殺相關的統計數據。塔利班政府也表示，他們沒有紀錄阿富汗的自殺人數，並且拒絕回答國內自殺人數增加的問題。
阿富汗流行病學研究中心（Afghanistan Center for Epidemiological Studies）於今年3月公布的1項調查報告顯示，有大約5分之4（79.1%）的阿富汗婦女有抑鬱症狀。這項研究報告共有664名、平均年齡為28.85歲的女性受試者參與，目的在研究2021年7月14日至2021年8月15日間，塔利班重回執政一事，對阿富汗馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）、艾巴克（Samangan）與首都喀布爾（Kabul）3個城市女性心理健康的影響。
研究結果發現，在這3個城市中，女性有憂鬱症狀的比例相當高，有79.1%的女性有抑鬱症狀。而其中以30歲以上、生活在農村地區且收入低的女性，憂鬱的情形最為普遍。
這份報告指出，阿富汗持續不斷的武裝衝突、婦女遭受的創傷經歷與人際暴力，以及短缺的精神醫療服務，都對阿富汗女性的心理健康造成了負面的影響。
《BBC》報導指出，根據聯合國的估計，早在2021年，塔利班接管之前，阿富汗就有2分之1的民眾有心理疾病的困擾，其中大多數為女性。而在塔利班政府打壓女性自由、阿富汗經歷經濟危機的現在，女性的心理健康比以往任何時候都更糟糕。
新聞來源
- Afghan women in mental health crisis over bleak future（BBC）
- Prevalence and predictors of depression among women in Afghanistan: a cross-sectional study（Springer Link）
- TOLOnews Findings: 347 People Attempted Suicide in Past Year in Afghanistan（Tolo News）
延伸閱讀
- 塔利班重掌阿富汗週年：女權遭嚴重剝奪、絕望家庭販賣子女，西方制裁卻加劇人道危機
- 塔利班重掌阿富汗週年：塔利班的掌權之路、領導架構，以及與基地組織的關聯
- 【圖輯】塔利班奪權後，「地下學校」成為阿富汗女孩延續學業的生命線
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。