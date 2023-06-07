郭柯合體郭粉嗨翻？數據顯示柯文哲好感度狂飆，「郭柯配」呼聲大

近期政壇熱議大事之一，莫過於鴻海集團創辦人郭台銘角逐國民黨總統提名失利後，找上已宣布競選總統的民眾黨主席柯文哲在金門海邊肩並著肩看夜景、聊天，遠眺對岸廈門燈火，兩人更在眾人面前十指緊扣合影，一度傳出郭對柯笑喊「海誓山盟」，雖然隔天郭立刻改口已忘記談了些什麼，但政壇議論紛紛，「郭柯配」、「柯郭配」的揣測風聲四起。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集藍綠白三位總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲自5月15日至5月30日之間的網路聲量表現，總體而言，柯文哲的負面聲量最少，在調查期間半個月內僅7.8萬多則，比較起來，賴清德負面聲量超過8.1萬則、侯友宜超過12.6萬則，而柯文哲的好感度0.37也是三人中最高，侯友宜0.36居次，賴清德0.28最糟。

從趨勢圖觀察，柯文哲首個好感度高峰出現在5月20日遠赴淡水、在滂沱大雨中宣布參選（好感度0.64）；5月23日宣布開通「政治獻金專戶」，專戶開通3小時就湧進988萬元，引發熱議並再度創下好感度高峰（好感度0.57），此外，月底與郭台銘一天數度合體，也出現好感度高峰（好感度0.39）。

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此外，蒐集臉書上「郭粉」相關的粉絲專頁及社團，並觀察「郭粉」針對柯文哲的留言內容，進行留言內容風向分析發現，在調查期間內半個月以來，高達41％言論表態支持「郭柯配」居冠，37％言論表示會改成支持柯文哲選總統，另有7％言論明確喊出「郭柯配加油」等口號，8％言論以「下架民進黨」作為主要訴求，以此表態力挺「郭柯配」，7％言論提出建議，指郭台銘應該與柯文哲合作。

值得注意的是，除了力主「郭柯配」的言論外，表態轉向、改成支持柯文哲的相關言論衝上第二名，再搭配前述柯文哲的網路好感度超越侯友宜、賴清德，以及5月20日、5月23日連續刷新好感度高峰的態勢，證明「柯粉」本來的動能就沒有問題，5月30日柯文哲好感度狂飆，進一步凸顯一個耐人尋味的現象：柯文哲已經成功吸納、集結了部分「郭粉」勢力。

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最後，透過觀察藍綠白陣營側翼的臉書粉專數據，發現了一個令人驚訝的結果：相較綠營側翼粉專在2022九合一選戰後沈寂，從今年5月1日至5月28日發文數只有133篇墊底，藍營側翼在區間內共發出406篇居次。

而白營側翼粉專「動得很厲害」，調查期間內發出高達808篇貼文，平均互動數143則，領先藍營平均互動數89則（但綠營側翼成效更好，平均互動數達226則），這也顯示當民進黨、國民黨側翼還在「暖身」階段，民眾黨的側翼彷彿已經提前正式進入「選戰模式」，無論是發文數量或者粉絲互動成效都相當優異。

其中一個觀察重點是：長年被批評「藍皮綠骨」、不被深藍族群認同的侯友宜，儘管正式獲得國民黨提名，逐漸修正過去的言論及立場，但藍營側翼的4百多篇貼文，依舊無法激發基層支持者的熱情，貼文平均互動數成效差，難以與白營側翼的成效匹敵。

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2024總統選戰三腳督，藍白陣營相繼挑戰民進黨繼續執政，作為第二大黨的國民黨，是否可能在選戰中被民眾黨瓜分票源、甚至吞噬，是政壇觀戰的一大重點。

從網路數據調查結果發現，本來就擁有年輕族群支持優勢的柯文哲，在網路空戰上的能量更是不容小覷，甚至有一部分政黨屬性泛藍的「郭粉」已經跳船、轉投柯陣營懷抱。

反觀同樣身為挑戰者的侯友宜，近日啟動下鄉行程希望整合地方，但其與深藍族群的矛盾情緒未解，也不積極花力氣安撫「郭粉」的情緒，甚至當柯文哲、賴清德紛紛親自校園與大學生面對面座談，侯友宜卻以「已經規劃其他行程」為由，缺席校園座談會，縱使之後「補參加」，也錯失了先發制人的機會。

種種跡象均顯示：侯友宜的選戰策略恐怕需要重新盤整，否則藍營支持者逐漸被柯文哲陣營蠶食鯨吞，似乎也不是不可能的事情。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：郭柯合體郭粉嗨翻？數據揭柯文哲好感度狂飆 「郭柯配」呼聲大

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航