郭柯合體郭粉嗨翻？數據顯示柯文哲好感度狂飆，「郭柯配」呼聲大
我們想讓你知道的是
蒐集臉書上「郭粉」相關的粉絲專頁及社團，並觀察「郭粉」針對柯文哲的留言內容，除了力主「郭柯配」的言論外，表態轉向、改成支持柯文哲的相關言論衝上第二名。這凸顯一個耐人尋味的現象：柯文哲已經成功吸納、集結了部分「郭粉」勢力。
近期政壇熱議大事之一，莫過於鴻海集團創辦人郭台銘角逐國民黨總統提名失利後，找上已宣布競選總統的民眾黨主席柯文哲在金門海邊肩並著肩看夜景、聊天，遠眺對岸廈門燈火，兩人更在眾人面前十指緊扣合影，一度傳出郭對柯笑喊「海誓山盟」，雖然隔天郭立刻改口已忘記談了些什麼，但政壇議論紛紛，「郭柯配」、「柯郭配」的揣測風聲四起。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集藍綠白三位總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲自5月15日至5月30日之間的網路聲量表現，總體而言，柯文哲的負面聲量最少，在調查期間半個月內僅7.8萬多則，比較起來，賴清德負面聲量超過8.1萬則、侯友宜超過12.6萬則，而柯文哲的好感度0.37也是三人中最高，侯友宜0.36居次，賴清德0.28最糟。
從趨勢圖觀察，柯文哲首個好感度高峰出現在5月20日遠赴淡水、在滂沱大雨中宣布參選（好感度0.64）；5月23日宣布開通「政治獻金專戶」，專戶開通3小時就湧進988萬元，引發熱議並再度創下好感度高峰（好感度0.57），此外，月底與郭台銘一天數度合體，也出現好感度高峰（好感度0.39）。
此外，蒐集臉書上「郭粉」相關的粉絲專頁及社團，並觀察「郭粉」針對柯文哲的留言內容，進行留言內容風向分析發現，在調查期間內半個月以來，高達41％言論表態支持「郭柯配」居冠，37％言論表示會改成支持柯文哲選總統，另有7％言論明確喊出「郭柯配加油」等口號，8％言論以「下架民進黨」作為主要訴求，以此表態力挺「郭柯配」，7％言論提出建議，指郭台銘應該與柯文哲合作。
值得注意的是，除了力主「郭柯配」的言論外，表態轉向、改成支持柯文哲的相關言論衝上第二名，再搭配前述柯文哲的網路好感度超越侯友宜、賴清德，以及5月20日、5月23日連續刷新好感度高峰的態勢，證明「柯粉」本來的動能就沒有問題，5月30日柯文哲好感度狂飆，進一步凸顯一個耐人尋味的現象：柯文哲已經成功吸納、集結了部分「郭粉」勢力。
最後，透過觀察藍綠白陣營側翼的臉書粉專數據，發現了一個令人驚訝的結果：相較綠營側翼粉專在2022九合一選戰後沈寂，從今年5月1日至5月28日發文數只有133篇墊底，藍營側翼在區間內共發出406篇居次。
而白營側翼粉專「動得很厲害」，調查期間內發出高達808篇貼文，平均互動數143則，領先藍營平均互動數89則（但綠營側翼成效更好，平均互動數達226則），這也顯示當民進黨、國民黨側翼還在「暖身」階段，民眾黨的側翼彷彿已經提前正式進入「選戰模式」，無論是發文數量或者粉絲互動成效都相當優異。
其中一個觀察重點是：長年被批評「藍皮綠骨」、不被深藍族群認同的侯友宜，儘管正式獲得國民黨提名，逐漸修正過去的言論及立場，但藍營側翼的4百多篇貼文，依舊無法激發基層支持者的熱情，貼文平均互動數成效差，難以與白營側翼的成效匹敵。
2024總統選戰三腳督，藍白陣營相繼挑戰民進黨繼續執政，作為第二大黨的國民黨，是否可能在選戰中被民眾黨瓜分票源、甚至吞噬，是政壇觀戰的一大重點。
從網路數據調查結果發現，本來就擁有年輕族群支持優勢的柯文哲，在網路空戰上的能量更是不容小覷，甚至有一部分政黨屬性泛藍的「郭粉」已經跳船、轉投柯陣營懷抱。
反觀同樣身為挑戰者的侯友宜，近日啟動下鄉行程希望整合地方，但其與深藍族群的矛盾情緒未解，也不積極花力氣安撫「郭粉」的情緒，甚至當柯文哲、賴清德紛紛親自校園與大學生面對面座談，侯友宜卻以「已經規劃其他行程」為由，缺席校園座談會，縱使之後「補參加」，也錯失了先發制人的機會。
種種跡象均顯示：侯友宜的選戰策略恐怕需要重新盤整，否則藍營支持者逐漸被柯文哲陣營蠶食鯨吞，似乎也不是不可能的事情。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：郭柯合體郭粉嗨翻？數據揭柯文哲好感度狂飆 「郭柯配」呼聲大
延伸閱讀
- 【小笠原欣幸觀點】2024台灣總統大選展望：三位參選人的民調變化與競爭走向
- 侯友宜剛徵召就跛腳？數據揭藍營挺侯貼文不到三成，網友留言宛如後院失火
- 喵女皇 vs 賴金孫：相較蔡英文的傳奇逆襲色彩，賴清德順遂的從政之路顯得平淡乏味
- 藍綠副手該選誰：「侯管配」破壞黨內團結？賴清德會打「美麗牌」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。