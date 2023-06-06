台鋼捐資2.8億救高苑，未來規劃產業對接學校科系、編制「瘦身」
我們想讓你知道的是
為何高苑科大的命運與其他學校不同？受到少子化的影響，過去一年來，被列入專案輔導的學校全部都有嚴重財務問題，有的甚至積欠教職員薪水數月，但高苑科大於5月獲得台鋼集團捐資2.8億元，一次還完積欠的1.77億教職員薪資。
台鋼集團日前捐資2.8億元給遭列入專案輔導學校的高苑科技大學，教育部昨（5）日宣布解除該校專輔，即日起恢復正常辦學。校方表示未來會進行革新與瘦身，轉型為精緻型科技大學，台鋼相關企業與高苑即將進行一場「共榮會議」對接，除了做科系的調整外，高苑的教師也有機會轉往業界。
位於高雄路竹區的高苑科大在2022年3月就被列入專案輔導學校，除了學校連年虧損外，還爆發菲律賓「學工」爭議，以及校方和董事會之間長久未解的內鬨，而在《私立高級中等以上學校退場條例》通過後，高苑也是第一批進入退場程序的學校。
與高苑科大同期、在《私校退場條例》通過後被列入專輔學校的幾所大專校院之中，大同技術學院、明道大學與環球科大在昨（5）日教育部退場審議會結束後被宣告112學年度停招、學年結束後停辦，中州科技大學、台灣首府大學則是早就宣布自行停辦。
台鋼捐資2.8億元奏效，打造南台灣技術實務最強科大
為何高苑科大的命運與其他學校不同？受到少子化的影響，過去一年來，被列入專案輔導的學校全部都有嚴重財務問題，有的甚至積欠教職員薪水數月，但高苑科大於5月獲得台鋼集團捐資2.8億元，一次還完積欠的1.77億教職員薪資。教育部技職司副司長柯今尉昨日接受媒體聯訪時指出，台鋼捐資後補足財務缺口，學校也沒有其他《退場條例》規定應列為專案輔導學校的情形，因此審議會認定免除專輔，即日起恢復正常辦學。
對此，高苑科大今（6）日也召開記者會，表示在台鋼集團的全力支持下，將朝向聯手打造南台灣技術與實務能力最強的科技大學邁進。
依照《退場條例》規定，私校被列入專輔名單後需組成公益董事會，2月當選董事長的高苑科大通識中心副教授葉怡君指出，在尋找捐資者的過程中，台鋼一直是最希望可以爭取的對象，雖然過程中因業界和學界的差異性遭遇困難，但仍突破萬難完成捐資。
台鋼、高苑多數產業科系可對接
台鋼集團及高苑科大表示，台鋼的4大領域產業鋼鐵、網通、化學材料與健康運動和高苑的多數科系都可以相互對接，學校將進行革新與瘦身，轉型為精緻型的科技大學。針對未來可能進行的系所調整、組織整併，受到關注的問題就在於教職員權益的保障，而目前高苑已經公告教師的優退方案。
葉怡君接受《關鍵評論網》訪問時表示，目前學校有約140名教師，科系的調整還未底定，6月中台鋼集團所有的關係企業主管以及高苑科大各教學單位，將會舉行「共榮會議」做相關報告，除了互相瞭解外，也會考量市場與大環境的改變，雙方進行對接、決定科系的調整。如果高苑的老師有意願，或許可以藉此往業界發展，或是透過借調、深耕研究的方式提升老師的職能。
高苑科大過去以棒球、籃球等體育項目聞名，被問到爭取台鋼捐資是否與近年成立的台鋼雄鷹、台鋼獵鷹球隊有關，葉怡君表示確實算是有關，因為正好棒球、籃球是高苑的強項，台鋼的2個球隊也都有這方面的人才需求，或許接下來會往讓學生更深地紮根、培育的方向發展。
「繁鷹計畫」將支持學生實習與就業
即將成為高苑科大董事長、同時也是台鋼集團重要成員的林輝政，過去曾擔任台灣大學工程科學及海洋工程學系教授，以及國立澎湖科技大學校長。林輝政認為，教育不能只看到精英，社會上還是有很多學生需要協助，「我們要為孩子裝上翅膀，讓他們可以像老鷹一樣振翅高飛」，因此未來會推動「繁鷹計畫」，不光是學業、技能，還會全力支持學生的實習與就業。
葉怡君受訪時曾指出，辦學和商業的理念不完全一致，因此在爭取捐資中遭遇許多困難，但如今台鋼集團會長謝裕民表示：「教育不是賺錢的事業，要賺錢就不要投資教育事業」，他強調企業經營除了追求獲利外還有企業的社會責任，希望可以透過高苑科大讓教育跟企業成為夥伴關係，達到人才永續的目標。
高苑科大指出，該校成為《私校退場條例》通過以後第一間解除專輔的學校，學校的重生歷經許多艱苦與磨難，除了感謝台鋼和其團隊以外，過程中立委許智傑、邱志偉、張其祿與高雄市政府都是重要的助力，教育部相關人員和技職司司長楊玉惠給予指導，副司長柯今尉則和公益董事會密切保持聯繫，在繁瑣的行政程序上給予寶貴意見。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。