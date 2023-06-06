台鋼捐資2.8億救高苑，未來規劃產業對接學校科系、編制「瘦身」

台鋼集團日前捐資2.8億元給遭列入專案輔導學校的高苑科技大學，教育部昨（5）日宣布解除該校專輔，即日起恢復正常辦學。校方表示未來會進行革新與瘦身，轉型為精緻型科技大學，台鋼相關企業與高苑即將進行一場「共榮會議」對接，除了做科系的調整外，高苑的教師也有機會轉往業界。

位於高雄路竹區的高苑科大在2022年3月就被列入專案輔導學校，除了學校連年虧損外，還爆發菲律賓「學工」爭議，以及校方和董事會之間長久未解的內鬨，而在《私立高級中等以上學校退場條例》通過後，高苑也是第一批進入退場程序的學校。

與高苑科大同期、在《私校退場條例》通過後被列入專輔學校的幾所大專校院之中，大同技術學院、明道大學與環球科大在昨（5）日教育部退場審議會結束後被宣告112學年度停招、學年結束後停辦，中州科技大學、台灣首府大學則是早就宣布自行停辦。

台鋼捐資2.8億元奏效，打造南台灣技術實務最強科大

為何高苑科大的命運與其他學校不同？受到少子化的影響，過去一年來，被列入專案輔導的學校全部都有嚴重財務問題，有的甚至積欠教職員薪水數月，但高苑科大於5月獲得台鋼集團捐資2.8億元，一次還完積欠的1.77億教職員薪資。教育部技職司副司長柯今尉昨日接受媒體聯訪時指出，台鋼捐資後補足財務缺口，學校也沒有其他《退場條例》規定應列為專案輔導學校的情形，因此審議會認定免除專輔，即日起恢復正常辦學。

Photo Credit: 中央社

對此，高苑科大今（6）日也召開記者會，表示在台鋼集團的全力支持下，將朝向聯手打造南台灣技術與實務能力最強的科技大學邁進。

依照《退場條例》規定，私校被列入專輔名單後需組成公益董事會，2月當選董事長的高苑科大通識中心副教授葉怡君指出，在尋找捐資者的過程中，台鋼一直是最希望可以爭取的對象，雖然過程中因業界和學界的差異性遭遇困難，但仍突破萬難完成捐資。

台鋼、高苑多數產業科系可對接

台鋼集團及高苑科大表示，台鋼的4大領域產業鋼鐵、網通、化學材料與健康運動和高苑的多數科系都可以相互對接，學校將進行革新與瘦身，轉型為精緻型的科技大學。針對未來可能進行的系所調整、組織整併，受到關注的問題就在於教職員權益的保障，而目前高苑已經公告教師的優退方案。

葉怡君接受《關鍵評論網》訪問時表示，目前學校有約140名教師，科系的調整還未底定，6月中台鋼集團所有的關係企業主管以及高苑科大各教學單位，將會舉行「共榮會議」做相關報告，除了互相瞭解外，也會考量市場與大環境的改變，雙方進行對接、決定科系的調整。如果高苑的老師有意願，或許可以藉此往業界發展，或是透過借調、深耕研究的方式提升老師的職能。

高苑科大過去以棒球、籃球等體育項目聞名，被問到爭取台鋼捐資是否與近年成立的台鋼雄鷹、台鋼獵鷹球隊有關，葉怡君表示確實算是有關，因為正好棒球、籃球是高苑的強項，台鋼的2個球隊也都有這方面的人才需求，或許接下來會往讓學生更深地紮根、培育的方向發展。

「繁鷹計畫」將支持學生實習與就業

即將成為高苑科大董事長、同時也是台鋼集團重要成員的林輝政，過去曾擔任台灣大學工程科學及海洋工程學系教授，以及國立澎湖科技大學校長。林輝政認為，教育不能只看到精英，社會上還是有很多學生需要協助，「我們要為孩子裝上翅膀，讓他們可以像老鷹一樣振翅高飛」，因此未來會推動「繁鷹計畫」，不光是學業、技能，還會全力支持學生的實習與就業。

葉怡君受訪時曾指出，辦學和商業的理念不完全一致，因此在爭取捐資中遭遇許多困難，但如今台鋼集團會長謝裕民表示：「教育不是賺錢的事業，要賺錢就不要投資教育事業」，他強調企業經營除了追求獲利外還有企業的社會責任，希望可以透過高苑科大讓教育跟企業成為夥伴關係，達到人才永續的目標。

高苑科大指出，該校成為《私校退場條例》通過以後第一間解除專輔的學校，學校的重生歷經許多艱苦與磨難，除了感謝台鋼和其團隊以外，過程中立委許智傑、邱志偉、張其祿與高雄市政府都是重要的助力，教育部相關人員和技職司司長楊玉惠給予指導，副司長柯今尉則和公益董事會密切保持聯繫，在繁瑣的行政程序上給予寶貴意見。

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核稿編輯：楊士範