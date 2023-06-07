傳媒短評：鑽石山斬人案，媒體又發生了甚麼事？
我們想讓你知道的是
兩名死者既不是公眾人物，亦顯然沒有同意公開其私隱；而且，儘管在朋友眼中是公認的情侶關係，但我們無法得知二人在家庭、職場等其他方面的出櫃程度。更重要的是，在截至現時的所有報導中，我亦看不到有傳媒提及死者的背景與案件有何關係，當然也未有嘗試將故事連結到社會議題的層面。
撰文：郭可芹（Mo）｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：郭可芹（Mo）｜製圖：Mo
6月2日鑽石山荷里活廣場發生斬人案，兩名女子身亡。案發翌日，多間傳媒相繼報導兩名死者為同性情侶，案發當晚正前往與長輩慶祝生日……其他背景恕我不再複述，也希望大家按捺著不要搜尋和轉發，因為這些揭露死者私隱而沒有帶出半點社會議題的報導，本來就不應存在，增加相關報導的流量只會助長媒體日後繼續這種操作。事實上，我自己在案發後也掙扎了兩天應否撰文，然而，這刻似乎也阻止不了報導發酵，那就試試為已帶來的傷害補上一點社會意義，也希望能稍稍改善傳媒日後的處理手法吧。
老是常出現的「同性密友」和「破碎家庭」
整體來說，大部分傳媒描述兩名死者背景時的取態尚算正面；然而，在用詞方面仍有老是常出現的陋習。例如儘管多間傳媒引述消息指兩名死者「關係穩定／甜蜜」、「情投意合」，部分傳媒卻以「密友」來形容二人，未有肯定她們的情侶關係，彷彿在暗示同性伴侶關係不是「正常的」情侶，實在令人難受。另外，強調二人背景相近，均來自「破碎家庭」，也容易鞏固「同性戀的成因是家庭不健全」的偏見，極不可取。
揭露死者私隱：是消費還是公眾利益？
不過，其實在探討用詞之前，這系列的跟進報導本來就不應出現。兩名死者既不是公眾人物，亦顯然沒有同意公開其私隱；而且，儘管在朋友眼中是公認的情侶關係，但我們無法得知二人在家庭、職場等其他方面的出櫃程度。更重要的是，在截至現時的所有報導中，我亦看不到有傳媒提及死者的背景與案件有何關係，當然也未有嘗試將故事連結到社會議題的層面。
在4月發生的跨性別急症室殘廁倒斃事件中，我已撰文建議過媒體工作者該如何判斷自己是在消費事主私隱，還是在保障公眾利益。當時我提出，披露愈多的私隱，記者就有責任帶出愈多或愈重要的社會議題；「揭露」無助呈現社會現象的個人私隱，無可避免會被認為在消費小眾社群。
誤報死者與行兇者關係：是污名化雙性戀嗎？
在案發後不久，傳媒一度發佈錯誤資訊，指其中一名死者與行兇者為夫妻關係，因出軌而招致情殺，這與後續報導的版本出入非常大；不禁會想，空穴來風，未必無因——到底真的只是傳媒憑空創作，還是有人發佈假消息，刻意抹黑死者呢？
然而，兩名死者都不是公眾人物，我實在想不到為什麼要透過媒體去抹黑她們。那目的會是針對同志社群，特別是雙性戀嗎？事實上，即時新聞發佈後，不乏看到「原來係出軌 幫唔落」、「原來係TB」、「TB攪人老婆嘅代價」等留言，雖然未至於支持行兇者，但將被害原因歸究於感情瓜葛及性傾向，從而讓行兇動機變得較合理，也顯然是偏見。無論發佈假消息的人本意如何，似乎也已達到污名化雙性戀的效果。
是個別事件，還是偏見誘發？
警方在案發當晚凌晨時份的記者會中，表示兩名死者為「朋友」，初步調查未發現與行兇者互相認識，特首李家超也將事件定性為個別事件。不過，留意到不少網民也指出，行兇者對短髮死者的攻擊行為在影片中看似有針對性；若行兇者與死者互不認識、在案發前亦未有接觸，難免令人聯想會否是死者的外貌特徵觸發其犯案動機，才引發如此針對性的攻擊。如果調查後發現有此端倪，那就未必是個別事件，而是社會偏見引發的案件，有關當局需要正視，避免悲劇重演。
每次發生大型事故，我們都渴望盡快總結出事發原因，試圖透過合理化事件，減少焦慮和不安。然而，大型事故的出現大多不是單一成因；過早定性事件，不但無助避免悲劇重演，亦容易助長偏見。傳媒在後續報導上，宜發掘更多與事件相關的社會問題，引發讀者反思，甚至促使有關當局正視議題。至於揭露與案件無關的死者私隱，絕對是最不可取的報導方向。
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文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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