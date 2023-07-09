美國商會：全球獨有的精緻奢華「月子中心」，台灣產後護理產業如何走向世界？

文：Carina Rother（Carina Rother是一位居住在台灣台北的記者。她原籍德國，擁有中文和性別研究的學位。Carina在台灣中央廣播電臺開始了職業生涯，後來在2020年轉為國際媒體自由撰稿）

譯：林致祐

一對年輕夫妻走進高樓大廈，門口招牌寫著「禾馨桃園婦幼診所」。這裡是台灣一家高級全方位產前、產中、產後的護理機構。畫面裡面的亮麗女性並沒有準媽媽身形，他們來到這裡是為了體驗精美設施，找一個完美的地方在孩子出生後短住。

這是一支廣告的開場，介紹了一個西方國家從未聽說過的服務：產後護理機構——或是俗稱的月子中心。

這些產後護理中心結合了豪華酒店和護理病房，新手父母和嬰兒可以在孩子出生後的幾天或數個月內在此度過。這些設施承諾提供輕鬆無憂的經驗，母親可以從分娩的磨難中恢復，並由一支合格的育嬰專業團隊照顧新生兒所有需求。

禾馨護理中心，牆壁上掛著愛馬仕絲巾裱框和擁有「北歐室內設計的舒緩明亮感」，媽媽可以享受美髮護理和私人烹飪課程，而她們的伴侶則可以使用客房咖啡機和加熱毯。

價格怎麼算？那取決於你需要的服務，而每晚費用至少要一萬元台幣。這個價格，把禾馨定位在台灣產後護理市場的尖端。根據業內人士李國寧（Gary Lee）的說法，月子中心每晚費用從5000元開始，最高可高達15000元或更多。

產後護理的平均住宿時間為22天，對新手父母來說是筆相當大的支出，但對於許多人來說，能夠在產後護理機構度過一段時間，已逐漸成為一種社會期待。李國寧說：「與其他國家在結婚之前買鑽戒的習俗相似，產後護理之家在台灣被視為表達愛意的表現。」

有三個小孩的李國寧，是台灣最大的孕期、產後和育兒平台「MamiGuide」的聯合創始人。台灣300家月子中心，有70%已經在MamiGuide的網站上供民眾預訂。

李國寧估計產後護理產業的年營收高達120億新台幣（約4億美元），包括月子中心、餐飲和專業產後保母。儘管台灣的年出生率僅略高於15萬人，台灣仍然是產後護理市場人均最大的國家。

這個蓬勃發展的產業源於中國數千年的「坐月子」習俗，但在實務上，「月子」的時間不一定是一個月。

李國寧說：「在中華文化，我們認為產婦的身體在分娩後非常虛弱和脆弱，因此需要吃得營養和多休息。過去，母親會幫助女兒在她們分娩後坐月子。她們會煮營養豐富的食物，例如加了芝麻油的雞湯或豬腳湯。當時人們整體經濟狀況比較不佳，所以只能在坐月子的這段時間吃這些食物。」

Taiwan Business TOPICS提供 MamiGuide的執行長李國寧表示，台灣產後產業每年創造4億美元收入

李國寧表示，時至今日，食物選擇在選擇月子中心時仍然起著重要作用，這一點由許多台灣部落客和Google評論就能看出。但相較過去，現在強調的是均衡、美味的飲食，而不只是補充失去的熱量。

除了飲食內容，網路上的評論還會提到照護技術、衛生流程、護理人員的可及性等等，提供的課程和SPA療程也是挑選產後護理中心的重要評選標準。現代的媽媽們可以享受從美髮護理到全身按摩，這在傳統坐月子規範下是難以想像的。當時的女性會被禁止洗澡一個月，以防「寒氣」進入她們虛弱的身體，造成長期的有害影響。

在現代台灣，不是所有的月子中心看起來都一樣。有些中心附屬於醫院的婦產單位，看起來更像是醫院病房，其他中心則由私人營運商經營。護理設施也可以透過其認證來區分。「月子中心」通常提供產後的住宿、餐飲和洗衣服務，而「產後護理之家」還會聘用專業醫師和護士，照顧母親和新生兒的醫療需求。

內部的高檔設施

洪珮菱（Kiki Hung）是台北「人之初產後護理之家」的護理長。該中心的中山分部一次可以容納19對夫妻和他們的嬰兒，每年超過200個家庭，平均住宿25天。洪珮菱 表示，媽媽可以在人之初接受醫療恢復身體，而父母雙方可以慢慢適應照顧新生兒的艱鉅任務。

洪珮菱這位經驗豐富的護士帶我走過一條長長的走廊，連接著兩旁的客房與護理之家提供的每項服務，包括護士站、SPA、休息區和嬰兒浴池。在這個「產後飯店大樓」的中央有一個大型嬰兒室，每一側都有移動嬰兒床。在這溫控的嬰兒室中，小小的嬰兒睡在嬰兒床裡面。

Taiwan Business TOPICS提供 人之初產後護理之家護理長洪珮菱表示，住客都會被要求進行輔導服務，好及早發現產後抑鬱症的狀況

透過寬大的壓克力窗戶，父母們可以看到身穿粉紅色護士服的護士，照顧躁動的新生兒、換尿布，或者將嬰兒床推到另一個房間餵奶。每個嬰兒床上方還裝有攝影機，將孩子的一舉一動傳送到家人的手機平板上。

產後中心的護士與嬰兒的比例為1:5，意味著在護士們照顧嬰兒下，媽媽可以在餵養之間放鬆。其他服務包括客製化的飲食計劃和按摩治療、中西醫每週會診、產後護士每天跟進、嬰兒護理課程，以及定期與骨盆醫學專家和心理師會面。人之初產後護理之家是第一家強制要求客戶參加每週小組輔導，以檢測產後抑鬱症跡象的產後中心。

洪珮菱護理長說：「一生下小孩後，整個角色和身體都變了。大多數媽媽會對這些變化感到恐懼和擔憂，所以小組輔導可以幫助我們及早發現這些問題。」

洪珮菱認為，在專業監督下度過產後期的醫療效益是明顯的。她說：「在家中坐月子的女性可能會忽略一些問題，例如子宮脫垂或尿失禁。」

批評這一做法的人認為，月子護理服務會人為創造新手媽媽的依賴，使別人成為照顧自己和寶寶的權威。月子中心的餵養時間表在對母子長期的母乳餵養關係是否有影響，也是個正在發展的研究領域。