美國商會：全球獨有的精緻奢華「月子中心」，台灣產後護理產業如何走向世界？
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國際市場是台灣產後產業擴張的下一個前沿陣地。憑藉著超過40年的經驗架構，台灣是產後護理產業的市場領袖，其行業顧問因而成為在海外建立產後護理基礎設施的理想合作夥伴。例如，中國的產後護理中心在過去五年從3000家增長到超過10000家，而馬來西亞現在有500家中心，其中許多都是由台灣專家擔任顧問所建立的。
文：Carina Rother（Carina Rother是一位居住在台灣台北的記者。她原籍德國，擁有中文和性別研究的學位。Carina在台灣中央廣播電臺開始了職業生涯，後來在2020年轉為國際媒體自由撰稿）
譯：林致祐
一對年輕夫妻走進高樓大廈，門口招牌寫著「禾馨桃園婦幼診所」。這裡是台灣一家高級全方位產前、產中、產後的護理機構。畫面裡面的亮麗女性並沒有準媽媽身形，他們來到這裡是為了體驗精美設施，找一個完美的地方在孩子出生後短住。
這是一支廣告的開場，介紹了一個西方國家從未聽說過的服務：產後護理機構——或是俗稱的月子中心。
這些產後護理中心結合了豪華酒店和護理病房，新手父母和嬰兒可以在孩子出生後的幾天或數個月內在此度過。這些設施承諾提供輕鬆無憂的經驗，母親可以從分娩的磨難中恢復，並由一支合格的育嬰專業團隊照顧新生兒所有需求。
禾馨護理中心，牆壁上掛著愛馬仕絲巾裱框和擁有「北歐室內設計的舒緩明亮感」，媽媽可以享受美髮護理和私人烹飪課程，而她們的伴侶則可以使用客房咖啡機和加熱毯。
價格怎麼算？那取決於你需要的服務，而每晚費用至少要一萬元台幣。這個價格，把禾馨定位在台灣產後護理市場的尖端。根據業內人士李國寧（Gary Lee）的說法，月子中心每晚費用從5000元開始，最高可高達15000元或更多。
產後護理的平均住宿時間為22天，對新手父母來說是筆相當大的支出，但對於許多人來說，能夠在產後護理機構度過一段時間，已逐漸成為一種社會期待。李國寧說：「與其他國家在結婚之前買鑽戒的習俗相似，產後護理之家在台灣被視為表達愛意的表現。」
有三個小孩的李國寧，是台灣最大的孕期、產後和育兒平台「MamiGuide」的聯合創始人。台灣300家月子中心，有70%已經在MamiGuide的網站上供民眾預訂。
李國寧估計產後護理產業的年營收高達120億新台幣（約4億美元），包括月子中心、餐飲和專業產後保母。儘管台灣的年出生率僅略高於15萬人，台灣仍然是產後護理市場人均最大的國家。
這個蓬勃發展的產業源於中國數千年的「坐月子」習俗，但在實務上，「月子」的時間不一定是一個月。
李國寧說：「在中華文化，我們認為產婦的身體在分娩後非常虛弱和脆弱，因此需要吃得營養和多休息。過去，母親會幫助女兒在她們分娩後坐月子。她們會煮營養豐富的食物，例如加了芝麻油的雞湯或豬腳湯。當時人們整體經濟狀況比較不佳，所以只能在坐月子的這段時間吃這些食物。」
李國寧表示，時至今日，食物選擇在選擇月子中心時仍然起著重要作用，這一點由許多台灣部落客和Google評論就能看出。但相較過去，現在強調的是均衡、美味的飲食，而不只是補充失去的熱量。
除了飲食內容，網路上的評論還會提到照護技術、衛生流程、護理人員的可及性等等，提供的課程和SPA療程也是挑選產後護理中心的重要評選標準。現代的媽媽們可以享受從美髮護理到全身按摩，這在傳統坐月子規範下是難以想像的。當時的女性會被禁止洗澡一個月，以防「寒氣」進入她們虛弱的身體，造成長期的有害影響。
在現代台灣，不是所有的月子中心看起來都一樣。有些中心附屬於醫院的婦產單位，看起來更像是醫院病房，其他中心則由私人營運商經營。護理設施也可以透過其認證來區分。「月子中心」通常提供產後的住宿、餐飲和洗衣服務，而「產後護理之家」還會聘用專業醫師和護士，照顧母親和新生兒的醫療需求。
內部的高檔設施
洪珮菱（Kiki Hung）是台北「人之初產後護理之家」的護理長。該中心的中山分部一次可以容納19對夫妻和他們的嬰兒，每年超過200個家庭，平均住宿25天。洪珮菱 表示，媽媽可以在人之初接受醫療恢復身體，而父母雙方可以慢慢適應照顧新生兒的艱鉅任務。
洪珮菱這位經驗豐富的護士帶我走過一條長長的走廊，連接著兩旁的客房與護理之家提供的每項服務，包括護士站、SPA、休息區和嬰兒浴池。在這個「產後飯店大樓」的中央有一個大型嬰兒室，每一側都有移動嬰兒床。在這溫控的嬰兒室中，小小的嬰兒睡在嬰兒床裡面。
透過寬大的壓克力窗戶，父母們可以看到身穿粉紅色護士服的護士，照顧躁動的新生兒、換尿布，或者將嬰兒床推到另一個房間餵奶。每個嬰兒床上方還裝有攝影機，將孩子的一舉一動傳送到家人的手機平板上。
產後中心的護士與嬰兒的比例為1:5，意味著在護士們照顧嬰兒下，媽媽可以在餵養之間放鬆。其他服務包括客製化的飲食計劃和按摩治療、中西醫每週會診、產後護士每天跟進、嬰兒護理課程，以及定期與骨盆醫學專家和心理師會面。人之初產後護理之家是第一家強制要求客戶參加每週小組輔導，以檢測產後抑鬱症跡象的產後中心。
洪珮菱護理長說：「一生下小孩後，整個角色和身體都變了。大多數媽媽會對這些變化感到恐懼和擔憂，所以小組輔導可以幫助我們及早發現這些問題。」
洪珮菱認為，在專業監督下度過產後期的醫療效益是明顯的。她說：「在家中坐月子的女性可能會忽略一些問題，例如子宮脫垂或尿失禁。」
批評這一做法的人認為，月子護理服務會人為創造新手媽媽的依賴，使別人成為照顧自己和寶寶的權威。月子中心的餵養時間表在對母子長期的母乳餵養關係是否有影響，也是個正在發展的研究領域。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。