關鍵評論網媒體集團合併日本最大原生數位媒體集團Mediagene，改名TNL Mediagene，預計將於美國納斯達克上市
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作為領先的亞洲數位媒體公司，TNL Mediagene與特殊目的收購公司（SPAC）Blue Ocean Acquisition Corp（納斯達克代碼：BOCN）於本月6日宣布達成最終協議，預計將使TNL Mediagene成為在美國公開上市的公司。
- TNL Mediagene經營中文、日文和英文的媒體品牌，觸及超過5000萬不重複訪客。
- TNL Mediagene由台灣的關鍵評論網媒體集團和日本的Mediagene Inc.合併成立。
- TNL Mediagene提供獨立的新聞和評論，以及關於商業、科技、科學、運動、飲食和生活風格的原創與授權內容。
- TNL Mediagene擁有先進的人工智慧和大數據廣告技術，讓跨國品牌具有針對亞洲千禧世代和Z世代顧客的接觸能力。
- Blue Ocean將深厚的媒體經驗和背景帶入此次合併。
作為領先的亞洲數位媒體公司，TNL Mediagene與特殊目的收購公司（SPAC）Blue Ocean Acquisition Corp（納斯達克代碼：BOCN）於本月6日宣布達成最終協議，預計將使TNL Mediagene成為在美國公開上市的公司。
這項合併案將讓TNL Mediagene得以跨越日本、台灣和東南亞，提供高品質與獨立的新聞、商業、科技、科學、運動、飲食和生活風格內容。擴大其在千禧世代與Z世代中，中英日文數位產品的版圖，並擴大其AI、廣告和行銷科技產品的覆蓋範圍。
「我們有完整的團隊與產品為全球最具活力區域內的年輕讀者量身服務。我們獨立於現有的媒體集團，堅持保持我們的獨立性，並專注於使用科技能力，在正確的時間以他們想要的格式，提供給我們的讀者和客戶所需的內容。」TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）表示：「包括前彭博社、路透社、道瓊、NBC環球和the Trade Desk高階主管作為董事與顧問的Blue Ocean，集結全球對於媒體、數位科技數一數二擅長的投資經驗與資源，它也將是帶領集團到下一階段最強的組合與選擇。」
TNL Mediagene於2023年5月由台北的關鍵評論網（TNL）和東京的Mediagene Inc.（MG）合併而成。經過過去十年的快速成長和策略性收購，TNL已成為領先且獨立的泛亞洲數位媒體集團；而25年前成立的MG為日本具領導地位的數位媒體公司，現有多個原創和授權的日文品牌，包括Business Insider Japan、GIZMODO JAPAN、Lifehacker Japan、DIGIDAY JAPAN、ROOMIE和MASHING UP等媒體品牌。根據Google Analytics資料，TNL Mediagene旗下品牌每月平均有超過5000萬不重複訪客造訪。
Mediagene執行長與共同創辦人今田 素子（Motoko Imada）表示：「TNL和Mediagene的結合，創造了一個一流的泛亞洲數位媒體集團。我們希望透過在美國公開上市，讓國際投資者支持我們繼續成長，成為一個提供關於亞洲（包括日本）的可靠訊息，並連結全世界的媒體公司。」
Blue Ocean的執行長Richard Leggett表示：「這個交易匯集了TNL和Mediagene快速成長的故事，不僅在該區域提供最好內容，更擁有強大的由AI驅動的MarTech和AdTech技術，這成為此集團在世界成長最快的地區之一成功打下良好的基礎。」
Blue Ocean本身由擁有深厚媒體、營運、投資和國際經驗的投資者創立營運，並且部分由全球媒體專注的創投公司North Base Media所投資。
交易詳情
根據此次交易的業務結合協議，Blue Ocean將與TNL Mediagene的一個全資子公司合併，Blue Ocean將在合併後作為TNL Mediagene的全資子公司存續（以下簡稱「合併」），而TNL Mediagene將在納斯達克公開上市。由於這次合併，Blue Ocean的已發行股票和認股權證將被取消並轉換為獲得相等的TNL Mediagene股票和認股權證的權利。這項交易使得TNL Mediagene的交易前估值達到約2.75億美元。
在進行合併的過程中，開曼群島有限責任公司Blue Ocean Sponsor LLC，以及持有Blue Ocean B類普通股的某些內部人士和其他股東已經同意延遲收取他們將根據合併獲得的TNL Mediagene股份，最多可延遲36個月。
TNL Mediagene和Blue Ocean的董事會已分別批准此項交易。此交易將需要Blue Ocean和TNL Mediagene的股東批准，並且需要符合常見的交易完成條件，包括獲得相關監管機關的批准。預計此交易將於2024年第一季完成。
顧問
Sidley Austin LLP和Lee and Li擔任Blue Ocean的法律顧問，Needham & Company, LLC擔任其金融和資本市場顧問。Morrison & Foerster LLP擔任TNL Mediagene的法律顧問。
關於TNL Mediagene
註冊於開曼群島的TNL Mediagene，是於2023年5月由台灣的關鍵評論網股份有限公司和日本的Mediagene Inc.兩間具領導地位的獨立數位媒體集團所合併成立。主要業務為中文、日文和英文的原創和授權媒體品牌，涵蓋新聞、商業、科技、科學、飲食、運動和生活風格等各種主題、提供AI驅動的廣告和行銷科技平台，以及電子商務和創新解決方案。它以其獨立、受年輕族群喜愛以及高品質內容為榮。該公司在亞洲有550名員工，並在日本、台灣和香港設有六個辦公室。
關於Blue Ocean
Blue Ocean Acquisition Corp，為註冊於開曼群島的豁免公司，是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司，其成立的目的是進行與一個或多個業務或實體的合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合。該公司由專注於媒體的全球創投公司North Base Media（NBM）的關聯公司所創立。NBM是TNL Mediagene的一個小型、少數股東，並且只有在Blue Ocean董事會的一個特別獨立委員會委託並收到一份獨立公平意見後，才同意TNL Mediagene的合併。
Blue Ocean董事長Marcus Brauchli為前華盛頓郵報的總編輯和前華爾街日報的副總編輯；其執行長Richard Leggett為Fiscal Note的高級主管和商業智慧平台Frontier View執行長；前Slalom的策略總監和Frontier Strategy Group的全球諮詢和分析主管Matt Lasov為Blue Ocean財務長。Blue Ocean的董事和顧問中包括前彭博社、路透社、道瓊、NBC環球和the Trade Desk、高盛銀行、時代雜誌、J.P.Morgan的高階主管。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。