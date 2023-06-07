艾爾多安心腹費丹出任土耳其新外長，情報界第一把交椅神秘低調從不受訪

（中央社）土耳其情報界第一把交椅費丹7日將正式出任外長。他行事低調，從不受訪，2010年起出掌情報局，多次破獲境內間諜網絡。費丹受過軍事教育，對國際場域並不陌生，近年來進行秘密外交，穿梭敵友之間。

中東新聞網站《Al-Monitor》4日指出，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的心腹不多，55歲的費丹（Hakan Fidan）是其中之一。艾爾多安2003年擔任總理後，費丹陸續擔任各種職務，也成為土耳其政府與庫德工人黨（PKK）進行和平談判的特使。

庫德工人黨為爭取自治，自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。雙邊2008年起一路和談到2015年，最終以破局收場，而費丹參與這場受到高度關注的會談，引發外界好奇他的背景。

一如土耳其前任國家情報局局長塔納（Emre Taner）及其他情報官員，費丹的父親是庫德族。費丹初掌國家情報局時，西方及以色列媒體發表一系列抨擊文章，質疑他對美國及以色列等土耳其傳統盟友的忠誠度。

已故的以色列前國防部長巴瑞克（Ehud Barak）就曾公開反對這項人事任命，認為費丹與以色列宿敵伊朗走得太近。

然而，費丹擔任國家情報局局長的後期，情報局成為土耳其和以色列之間唯一的對話管道。對於其他與土耳其交惡的國家，情報局也扮演溝通橋樑。俄羅斯去年出面調解土耳其及敘利亞爭議前，費丹還多次會見敘利亞國家情報局局長。

低調的費丹是位謎樣人物。在他的公職生涯中，從未接受過任何採訪，即使他本人及國家情報局成為媒體頭條，他也不曾開金口。

艾爾多安與昔日盟友、流亡美國的教士葛蘭（Fethullah Gulen）鬧翻後，費丹也受到波及。

2012年是費丹職涯以及艾爾多安和葛蘭關係的轉折點。當時一名土耳其檢察官傳喚費丹及其他高階情報官員接受訊問，指控他們在與庫德工人黨會談中扮演的角色涉「恐怖主義」，這引發土耳其情報部門與司法官僚機構間的激烈對峙。

費丹和其他情報人員當時按照艾爾多安的指示，拒絕接受傳喚。僵局落幕後，艾爾多安所屬的執政黨通過法案，為國家情報局提供法律保護並擴大權力。

當時傳喚費丹及其同事的檢察官被指控涉入2016年未遂政變，而後被定罪。

費丹在職涯剛起步時就對葛蘭及葛蘭追隨者抱持謹慎態度，因此受到讚譽。此外，情報機構一向是葛蘭人馬相對無法滲透的少數機構之一，這或許解釋了費丹何以持續受到艾爾多安重用。

費丹也讓國家情報局的反間諜行動更加突出。過去幾年，國家情報局多次破獲以色列、伊朗及俄羅斯間諜網絡，成為國際及土耳其的頭條新聞。

此外，費丹還陪同艾爾多安和前外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）高調出訪，特別是前往華府及莫斯科兩地。

費丹接掌國家情報局時，對情報工作並不陌生。他受過軍事教育，1986年至2001年間擔任士官，曾在北大西洋公約組織（NATO）位於德國的快速反應部隊情報及行動司令部服役。

這位新科外長2003年受任命出掌土耳其合作暨協調機構（TIKA），這是他首度進入公職體系。2007年艾爾多安擔任總理期間，費丹成為他的左右手及特使。

艾爾多安5月底成功連任，最新內閣成員僅衛生部和文化部長留任，其餘全是新面孔。國家情報局長的缺將由艾爾多安的發言人兼外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）接任。

土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，新內閣將於6日召開首次會議，7日在國會宣誓就職。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀