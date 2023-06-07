艾爾多安心腹費丹出任土耳其新外長，情報界第一把交椅神秘低調從不受訪
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低調的費丹是位謎樣人物。在他的公職生涯中，從未接受過任何採訪，即使他本人及國家情報局成為媒體頭條，他也不曾開金口。過去幾年，國家情報局多次破獲以色列、伊朗及俄羅斯間諜網絡，成為國際及土耳其的頭條新聞。
（中央社）土耳其情報界第一把交椅費丹7日將正式出任外長。他行事低調，從不受訪，2010年起出掌情報局，多次破獲境內間諜網絡。費丹受過軍事教育，對國際場域並不陌生，近年來進行秘密外交，穿梭敵友之間。
中東新聞網站《Al-Monitor》4日指出，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的心腹不多，55歲的費丹（Hakan Fidan）是其中之一。艾爾多安2003年擔任總理後，費丹陸續擔任各種職務，也成為土耳其政府與庫德工人黨（PKK）進行和平談判的特使。
庫德工人黨為爭取自治，自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。雙邊2008年起一路和談到2015年，最終以破局收場，而費丹參與這場受到高度關注的會談，引發外界好奇他的背景。
一如土耳其前任國家情報局局長塔納（Emre Taner）及其他情報官員，費丹的父親是庫德族。費丹初掌國家情報局時，西方及以色列媒體發表一系列抨擊文章，質疑他對美國及以色列等土耳其傳統盟友的忠誠度。
已故的以色列前國防部長巴瑞克（Ehud Barak）就曾公開反對這項人事任命，認為費丹與以色列宿敵伊朗走得太近。
然而，費丹擔任國家情報局局長的後期，情報局成為土耳其和以色列之間唯一的對話管道。對於其他與土耳其交惡的國家，情報局也扮演溝通橋樑。俄羅斯去年出面調解土耳其及敘利亞爭議前，費丹還多次會見敘利亞國家情報局局長。
低調的費丹是位謎樣人物。在他的公職生涯中，從未接受過任何採訪，即使他本人及國家情報局成為媒體頭條，他也不曾開金口。
艾爾多安與昔日盟友、流亡美國的教士葛蘭（Fethullah Gulen）鬧翻後，費丹也受到波及。
2012年是費丹職涯以及艾爾多安和葛蘭關係的轉折點。當時一名土耳其檢察官傳喚費丹及其他高階情報官員接受訊問，指控他們在與庫德工人黨會談中扮演的角色涉「恐怖主義」，這引發土耳其情報部門與司法官僚機構間的激烈對峙。
費丹和其他情報人員當時按照艾爾多安的指示，拒絕接受傳喚。僵局落幕後，艾爾多安所屬的執政黨通過法案，為國家情報局提供法律保護並擴大權力。
當時傳喚費丹及其同事的檢察官被指控涉入2016年未遂政變，而後被定罪。
費丹在職涯剛起步時就對葛蘭及葛蘭追隨者抱持謹慎態度，因此受到讚譽。此外，情報機構一向是葛蘭人馬相對無法滲透的少數機構之一，這或許解釋了費丹何以持續受到艾爾多安重用。
費丹也讓國家情報局的反間諜行動更加突出。過去幾年，國家情報局多次破獲以色列、伊朗及俄羅斯間諜網絡，成為國際及土耳其的頭條新聞。
此外，費丹還陪同艾爾多安和前外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）高調出訪，特別是前往華府及莫斯科兩地。
費丹接掌國家情報局時，對情報工作並不陌生。他受過軍事教育，1986年至2001年間擔任士官，曾在北大西洋公約組織（NATO）位於德國的快速反應部隊情報及行動司令部服役。
這位新科外長2003年受任命出掌土耳其合作暨協調機構（TIKA），這是他首度進入公職體系。2007年艾爾多安擔任總理期間，費丹成為他的左右手及特使。
艾爾多安5月底成功連任，最新內閣成員僅衛生部和文化部長留任，其餘全是新面孔。國家情報局長的缺將由艾爾多安的發言人兼外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）接任。
土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，新內閣將於6日召開首次會議，7日在國會宣誓就職。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
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「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
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7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
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◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
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8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
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◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。