泓德能源百分百持股Beseye雲守護安控，３次轉型目標智慧電力公司

泓德能源百分百持股雲守護安控股份有限公司（以下簡稱Beseye），透過Beseye的AI技術完備「智慧綠電系統TITAN」，提供最佳用電模型預測，解決綠電供需不穩的問題。Beseye更協助泓德能源打造創新的「碳管理平台」，即時監控能源使用和碳排放狀況，簡化企業達成RE100的流程。泓德能源與Beseye的合作，將為未來電力生活圈提供完整綠能解決方案，在發電、儲電、售電上導入AI技術，共同開創綠能市場的全新世代。

泓德能源結合Beseye AI技術 完備智慧綠電系統TITAN

Beseye是一家專精於AI與物聯網平台技術研發的軟體公司，憑藉其創新的軟體開發能力，由獨創的AI骨幹影像分析進一步延伸到AI數據分析平台，目前已在全球市場建立廣泛的合作夥伴，包括日本第二大鋼鐵工廠 JFE、新加坡公營事業及台灣多家大型企業和政府機構。近年Beseye也成為國際晶片大廠Intel®官方的解決方案合作夥伴(Intel® IoT Market Ready Solutions)，及Amazon Web Services (AWS)的年度智慧製造合作夥伴，同時獲選2022下半年「台灣AI 生態系地圖」AI人工智慧應用亮點企業。

Photo Credit : 泓德能源 左起泓德能源總經理周仕昌、雲守護安控共同創辦人暨首席技術架構師鄭永宏與泓德能源董事長謝源一

泓德能源董事長謝源一表示：「隨著全球對綠能議題的重視，泓德能源與Beseye攜手合作朝智慧電力公司的目標邁進，導入AI技術完備『智慧綠電系統TITAN』的建置，透過TITAN預測最佳用電模型，確保光儲充放用整合系統的供需平衡，讓企業客戶可以更快速且方便地購入綠電。」除此之外，Beseye也將協助泓德能源打造創新的「碳管理平台」，該平台結合AI和物聯網技術，輔助企業簡化達成RE100淨零碳排的流程。同時，也與泓德能源共同打造次世代電動車智慧超充軟體平台，讓電動車主隨時隨地享受快速充電的服務。目前，Beseye已協助泓德能源實現中央化管理AI數據，企業客戶能透過戰情室了解能源使用情況，並即時做出調整和優化。

泓德能源目標智慧電力公司 成立七年經歷3次轉型

泓德能源董事長謝源一與總經理周仕昌分享其在日本投資電站的經驗，過程中他們看到也學習到電站開發與運營的能力，回到台灣後從開發商做起，憑藉著海外的經驗與獨到的眼光，很快地擁有一定面積的開發量。有了開發量後，發現掌握工程可以掌握營收，因此併購一家工程公司正式以泓德能源的名字進入市場，這是泓德的第一次轉型。後來看到持有電站才能擁有長期而穩定的收入，而電站的開發是非常重資本的支出，因此邀請壽險公司成立綠能平台投資光電案場，打造經營權跟所有權分類的模式，這是泓德的第二次轉型。這兩年，泓德看到電網平衡與電力交易會是台灣電力未來的主要需求，因此網羅了許多資通訊人才，加上百分百持股Beseye後，泓德能源正式成為技術領先的科技公司。現階段的主要獲利來源雖然還是在開發與工程，但智慧電力服務的收入在未來兩年內將會大幅提升。

在三次轉型的過程中，泓德能源從早期的只能售電給政府（B2G），到歐盟的「碳邊境調整機制」提高了民間企業直接跟再生能源業者購買綠電的誘因，因此開始售電給企業（B2B），接著因應電動車普及，開始發展充電樁事業，售電給一般消費者（B2C）。這一連串的服務，都需要高度技術，才能有效率地提供智慧電力服務。泓德能源總經理周仕昌說：「泓德能源堅持打造品牌，目標成為可靠、安全、穩定的智慧電力公司。為了智慧電力公司的目標，泓德能源投資了大量的資通訊人才，公司過去的獲利來源從投資到技術，未來則從技術到流量(使用量)，進而透過流量創造業績。一般公司七年內要經歷三次轉型並不容易，泓德能源能夠做到有兩個主要原因，一是公司年輕沒有包袱，能夠有彈性地面對調整；二是目標明確，我們現在的每一步，都是以打造一個智慧電力公司的品牌為目標。」

