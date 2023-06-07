TNL+ 2023/06/07,
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東映不提的邪典電影：假面五騎士到泰國打怪卻戰死，竟被神猴哈奴曼復活拯救世界

東映不提的邪典電影：假面五騎士到泰國打怪卻戰死，竟被神猴哈奴曼復活拯救世界
泰國電影《哈奴曼與假面五騎士》海報。Photo Credit:ไชโยภาพยนตร์

我們想讓你知道的是

最近《新．假面騎士》電影在泰國、台灣上映，那你知道其實泰國也很瘋假面騎士嗎？當地片商早在1975年就推出了融合日泰文化的電影《哈奴曼與假面五騎士》，不過因為沒獲得日方的授權，因此產生了版權爭議。值得一提的是，該片的劇情是延續自《猴王大戰七超人》（1974），神猴哈奴曼始終代表著邪不勝正的正義象徵。

今年5月，筆者去泰國觀選期間也趁機會去看了兩部電影《星際異攻隊3》以及《初戀 真難忘》（泰版《那些年，我们一起追的女孩》），而在電影開場前就一直看到《新．假面騎士》的預告，最印象深刻的就是這幾年看日劇常看到的濱邊美波竟然參與演出，而且沒有什麼違和感！而當下筆者就很疑惑，泰國人對假面騎士會有印象嗎？

畢竟這是1971年昭和時代的產物，因此筆者也特別去找了一下，竟意外發現原來1975年的泰國觀眾其實就有看過假面騎士了，而且還是之前《哈奴曼揪團打怪？許多泰國人難忘，圓谷公司不多談的電影《猴王大戰七超人》一文提到的《猴王大戰七超人》的續集，片名就是《哈奴曼與假面五騎士》！

不過這部由泰國萬歲製片公司製作的假面騎士電影並沒有獲得日本東映公司的授權，因此也產生許多版權上的爭議。《哈奴曼與假面五騎士》上映於1975年3月15日，如果以泰國邏輯來看，無論是第一部或第二部的主角都是哈奴曼，只是合作對象從第一部來自宇宙的假面超人，變成來自日本的假面騎士，但都是跟哈奴曼一起打敗邪惡勢力，而且哈奴曼都扮演著關鍵角色。

主要出場的角色包含：

正派角色：

哈奴曼（หนุมาน）

假面騎士一號（คาเมนไรเดอร์ หมายเลข 1）

假面騎士二號（คาเมนไรเดอร์ หมายเลข 2）

假面騎士V3（คาเมนไรเดอร์ V3）

騎士者（ไรเดอร์แมน）

假面騎士X（คาเมนไรเดอร์ X）

反派集團角色（G.O.D.）：

黑暗王（คิงดาร์ค）：G.O.D.集團的首領。

阿甘（กานต์）：第一集竊盜佛首的盜賊之一。

其他角色：

威素博士（ดร.วิสุทธิ์）：泰國頂尖科學家。

茱莉（จุรีย์）：威素博士的愛人。

閻羅王（พระยม）：地獄之主。

Hanuman_and_the_5_Kamen_Riders
Photo Credit:ไชโยภาพยนตร์
泰國電影《哈奴曼與假面五騎士》海報

《哈奴曼與假面五騎士》的故事主軸

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