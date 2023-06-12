TNL+ 2023/06/12,
社會

美國Z世代「少年清教徒」訴求「取消色情」，重新點燃女性主義者兩派論戰

美國Z世代「少年清教徒」訴求「取消色情」，重新點燃女性主義者兩派論戰
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

女性因色情而受到傷害的同時，色情產業也為一些人提供了生計，有時也被視為一種藝術和滿足人們慾望的方式。這樣的矛盾某種程度與80年代女性主義者所面臨的問題相似。我們是否認為色情根本上已腐敗不堪、難以消除？抑或色情產業根深蒂固，既然無法禁止便嘗試改革，追求該產業的解放和救贖？面對這個棘手的問題，或許40年後，我們仍會繼續為其爭辯不休。

文：黃皓筠

近幾年，美國開始出現青少年不再進行隨意性行為（casual sex），厭惡色情片的趨勢。這群年輕人如今被稱為「少年清教徒（puriteens）」，作為第一代能在網路世界裡無限制、隨時免費觀看色情內容的人，他們與提倡性積極的自由主義女性主義者不同，以「取消色情」（#CancelPorn）作為訴求。他們批判，色情作品本質上是邪惡的，除了讓強姦、亂倫、戀童癖及厭女症正常化，更藉此獲利。

社會學家伯克（Kelsy Burke）在今（2023）年出版的《色情戰爭》（The Pornography Wars）一書中寫道，如今許多美國人第一次接觸色情作品的年紀是在10至15歲間。根據色情網站PornHub的流量分析，網站多數造訪者的年齡則是落在18到24歲之間。對於許多在年紀尚小就接觸到色情片的年輕人來說，這些內容造成了負面影響。

例如，2021年美國知名歌星怪奇比莉（Billie Eilish）就因為將色情稱為恥辱，而登上各大頭條。她表示自己從11歲開始接觸色情片，即便它們會讓自己做惡夢。「我認為這真的摧毀了我的大腦，暴露於這麼多色情片讓我面臨前所未有的崩潰。」她說道。

情色產業到底該不該被管制、色情該怎麼被定位，本質上是否為厭女的、色情之於社會的影響為何、女性主義是否該接納色情，將其視為性自由的一部份，在多年的爭辯下始終沒有解答，就連女性主義者間也存在著巨大分歧。

多年前，反色情女性主義者未能在國會通過任何法案，色情論戰一度結束。然而網路的出現改變了一切。色情作品變得無處不在，而各流派的女性主義者最好接受這項事實。隨著美國年輕人對色情開始出現反抗浪潮，論戰的星火又重新燃起。

英國牛津大學政治學家斯里尼凡桑（Amia Srinivasan），著有《性的權利》（The Right to Sex）一系列研究色情論戰的文章。當被問及色情作品是否描繪女性的從屬地位，並使其成為現實，她表示：「色情是否會讓女性沉默，讓她們更難反抗不希望發生的性行為，讓男性更難聽到這些抗議？他們（反色情者）說是。色情是否對物化女性、邊緣化女性、針對女性的暴力負有責任？他們說沒錯。」

分裂的根源

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