美國Z世代「少年清教徒」訴求「取消色情」，重新點燃女性主義者兩派論戰
我們想讓你知道的是
女性因色情而受到傷害的同時，色情產業也為一些人提供了生計，有時也被視為一種藝術和滿足人們慾望的方式。這樣的矛盾某種程度與80年代女性主義者所面臨的問題相似。我們是否認為色情根本上已腐敗不堪、難以消除？抑或色情產業根深蒂固，既然無法禁止便嘗試改革，追求該產業的解放和救贖？面對這個棘手的問題，或許40年後，我們仍會繼續為其爭辯不休。
文：黃皓筠
近幾年，美國開始出現青少年不再進行隨意性行為（casual sex），厭惡色情片的趨勢。這群年輕人如今被稱為「少年清教徒（puriteens）」，作為第一代能在網路世界裡無限制、隨時免費觀看色情內容的人，他們與提倡性積極的自由主義女性主義者不同，以「取消色情」（#CancelPorn）作為訴求。他們批判，色情作品本質上是邪惡的，除了讓強姦、亂倫、戀童癖及厭女症正常化，更藉此獲利。
社會學家伯克（Kelsy Burke）在今（2023）年出版的《色情戰爭》（The Pornography Wars）一書中寫道，如今許多美國人第一次接觸色情作品的年紀是在10至15歲間。根據色情網站PornHub的流量分析，網站多數造訪者的年齡則是落在18到24歲之間。對於許多在年紀尚小就接觸到色情片的年輕人來說，這些內容造成了負面影響。
例如，2021年美國知名歌星怪奇比莉（Billie Eilish）就因為將色情稱為恥辱，而登上各大頭條。她表示自己從11歲開始接觸色情片，即便它們會讓自己做惡夢。「我認為這真的摧毀了我的大腦，暴露於這麼多色情片讓我面臨前所未有的崩潰。」她說道。
情色產業到底該不該被管制、色情該怎麼被定位，本質上是否為厭女的、色情之於社會的影響為何、女性主義是否該接納色情，將其視為性自由的一部份，在多年的爭辯下始終沒有解答，就連女性主義者間也存在著巨大分歧。
多年前，反色情女性主義者未能在國會通過任何法案，色情論戰一度結束。然而網路的出現改變了一切。色情作品變得無處不在，而各流派的女性主義者最好接受這項事實。隨著美國年輕人對色情開始出現反抗浪潮，論戰的星火又重新燃起。
英國牛津大學政治學家斯里尼凡桑（Amia Srinivasan），著有《性的權利》（The Right to Sex）一系列研究色情論戰的文章。當被問及色情作品是否描繪女性的從屬地位，並使其成為現實，她表示：「色情是否會讓女性沉默，讓她們更難反抗不希望發生的性行為，讓男性更難聽到這些抗議？他們（反色情者）說是。色情是否對物化女性、邊緣化女性、針對女性的暴力負有責任？他們說沒錯。」
分裂的根源
Tags：
企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維
我們想讓你知道的是
AWS 於 2023 年 6 月 30 日 （五）在華南銀行國際會議中心舉辦「AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。
2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
活動內容亮點搶先看
當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。
活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？
除此之外，這場免費活動還能讓你：
- 與 AWS 現代開發技術專家面對面交流，獲得實用的技巧和建議。
- 參與多場精彩的技術演講和實戰工作坊，探索無伺服器和容器應用的最佳實踐和案例分享。
- 與來自不同領域和背景的開發者交流，擴展人脈和視野。
有出席有機會！三重好禮免費送
#早鳥禮 : AWS 遮風擋雨自動傘
早鳥報名並出席活動，當天前 100 名至現場報到者即可獲得 AWS 遮風擋雨自動傘 (數量有限，贈完為止)
#問卷禮 : AWS 品牌手提袋
現場參與活動並填寫會後問卷即可獲得 AWS 品牌手提袋 (圖片僅供參考，以實物為準 ; 數量有限，贈完為止)
#現場深度參與禮：AWS 精品咖啡
現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)
AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊
活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名