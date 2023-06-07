2023/06/07,
印太

移工受原雇主之託帶身障兒回印尼，如今逾期居留卻尋不著台灣家人

移工受原雇主之託帶身障兒回印尼，如今逾期居留卻尋不著台灣家人
圖片來源：Tribunnews Bogor

我們想讓你知道的是

曾經在台灣工作的印尼移工希蒂（Siti Aisyah），2013年受原雇主之託照顧患有唐氏症的兒子黃男，2019年因工作證到期，她與原雇主達成協議將黃男帶回印尼照顧，原雇主也提供一筆費用，並定期匯款到印尼。近期因希蒂接受印尼TikTok網紅採訪，這段經歷因而被披露，並引起印尼大眾關注。

曾經在台灣工作的印尼移工希蒂（Siti Aisyah），2013年受原雇主之託照顧患有唐氏症的兒子黃男，2019年因工作證到期，她與原雇主達成協議將黃男帶回印尼照顧，原雇主也提供一筆費用，並定期匯款到印尼。近期因希蒂接受印尼TikTok網紅採訪，這段經歷因而被披露，並引起印尼大眾關注

希蒂日前在TikTok接受採訪，影片中表示當她告訴原雇主願意帶黃男回印尼繼續照顧，原雇主哭著說他別無選擇，因為黃的母親不想照顧兒子，黃男的母親甚至表示，她想結束兒子的生命或將他託付給社服機構。希蒂也說到，曾經有打電話聯絡黃男的母親，卻沒有獲得正面回應，她表示希望黃男的母親能給兒子多一點關心，讓孩子可以順利回到家鄉。目前該影片已被觀看超過180萬次。

《中央社》引印尼《羅盤報》（Kompas）報導，希蒂在受訪影片中表示，當她在台工作期滿要返回印尼時，她詢問黃男的父親是否願意讓她把黃男帶回印尼照顧，黃男的父親表示同意，並稱「不知道還有誰能照顧好他」。

目前駐印尼台北經濟貿易代表處向中《中央社》證實，今年24歲的黃姓男子是台灣人，並表示目前「已和印尼移民局聯繫，討論男子逾期居留問題，並設法聯絡男子的家屬」。代表處表示，目前得知黃的父親已去世，因此要先聯絡到這名男子的家屬才能把他送回台灣。

黃男的父親是一名保安，幾乎把所有賺來的錢都用來支付希蒂的工資，並在經濟上支持兒子的教育。根據印尼媒體《TribunNews》報導，在黃男的父親去世後就沒人再支付照顧費用，希蒂也無法與任何黃男的家人取得聯繫，而目前因黃男面臨居留到期，若無法聯繫到他的台灣家人，將面臨回台後的照護安排問題。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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