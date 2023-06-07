移工受原雇主之託帶身障兒回印尼，如今逾期居留卻尋不著台灣家人
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曾經在台灣工作的印尼移工希蒂（Siti Aisyah），2013年受原雇主之託照顧患有唐氏症的兒子黃男，2019年因工作證到期，她與原雇主達成協議將黃男帶回印尼照顧，原雇主也提供一筆費用，並定期匯款到印尼。近期因希蒂接受印尼TikTok網紅採訪，這段經歷因而被披露，並引起印尼大眾關注。
曾經在台灣工作的印尼移工希蒂（Siti Aisyah），2013年受原雇主之託照顧患有唐氏症的兒子黃男，2019年因工作證到期，她與原雇主達成協議將黃男帶回印尼照顧，原雇主也提供一筆費用，並定期匯款到印尼。近期因希蒂接受印尼TikTok網紅採訪，這段經歷因而被披露，並引起印尼大眾關注。
希蒂日前在TikTok接受採訪，影片中表示當她告訴原雇主願意帶黃男回印尼繼續照顧，原雇主哭著說他別無選擇，因為黃的母親不想照顧兒子，黃男的母親甚至表示，她想結束兒子的生命或將他託付給社服機構。希蒂也說到，曾經有打電話聯絡黃男的母親，卻沒有獲得正面回應，她表示希望黃男的母親能給兒子多一點關心，讓孩子可以順利回到家鄉。目前該影片已被觀看超過180萬次。
《中央社》引印尼《羅盤報》（Kompas）報導，希蒂在受訪影片中表示，當她在台工作期滿要返回印尼時，她詢問黃男的父親是否願意讓她把黃男帶回印尼照顧，黃男的父親表示同意，並稱「不知道還有誰能照顧好他」。
目前駐印尼台北經濟貿易代表處向中《中央社》證實，今年24歲的黃姓男子是台灣人，並表示目前「已和印尼移民局聯繫，討論男子逾期居留問題，並設法聯絡男子的家屬」。代表處表示，目前得知黃的父親已去世，因此要先聯絡到這名男子的家屬才能把他送回台灣。
黃男的父親是一名保安，幾乎把所有賺來的錢都用來支付希蒂的工資，並在經濟上支持兒子的教育。根據印尼媒體《TribunNews》報導，在黃男的父親去世後就沒人再支付照顧費用，希蒂也無法與任何黃男的家人取得聯繫，而目前因黃男面臨居留到期，若無法聯繫到他的台灣家人，將面臨回台後的照護安排問題。
新聞來源：
- Caregiver seeks family of man with Down syndrome（Taipei Times）
- 印尼移工稱帶雇主身障兒返國照顧4年 代表處：已設法聯繫台灣家人（中央社）
- 移工攜雇主身障兒返印尼照顧4年 家屬2年來不付費且拒聯繫（公視新聞網）
延伸閱讀：
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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