TNL+ 2023/06/07,
美加

學貸減免、招生平權、選舉權爭議，保守派佔優勢的美國最高法院將公布哪些關鍵裁決？

學貸減免、招生平權、選舉權爭議，保守派佔優勢的美國最高法院將公布哪些關鍵裁決？
美國最高法院｜Photo Credit: GettyImages

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2022年的一連串裁定和釋憲是保守派大法官展現其「右傾」態度的第一年，各種近乎極端的裁決正快速改變美國，尤其在2022年6月，無論是翻轉羅訴韋德案還是詮釋《美國憲法》第二修正案，最高法院在短短3天內就終結美國討論數十年的社會政策。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

自去（2022）年6月開始，美國最高法院先是推翻與保障婦女墮胎權益直接相關的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），隨後針對《美國憲法》第二修正案（Second Amendment to the United States Constitution）進行釋憲，強調美國公民皆有於公共場合攜槍的權利，最高法院亦於2022年6月30日裁定美國國家環境保護局（EPA）無權限制溫室氣體排放量，嚴重衝擊美國總統拜登（Joe Biden）團隊在應對氣候變遷上的努力。

時至今（2023）年6月，保守派大法官依舊佔多數的美國最高法院恐就依照種族作為大學錄取考量的「積極平權措施」（Affirmative action）、1965年生效的《選舉權法》（Voting Rights Act）及宗教自由爭議案件做出關鍵性裁決。

美國紐約大學（NYC）法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）執行長沃德曼（Michael Waldman）表示，目前美國最高法院由6位保守派大法官及3名自由派大法官組成，2022年的一連串裁定和釋憲是保守派大法官展現其「右傾」態度的第一年，各種近乎極端的裁決正快速改變美國，尤其在2022年6月，無論是翻轉羅訴韋德案還是詮釋《美國憲法》第二修正案，最高法院在短短3天內就終結美國討論數十年的社會政策。

沃德曼亦指出，由於最高法院政治化的情形日趨嚴重，美國大眾對於最高法院的信任程度已跌至歷史新低，這不單使美國進步派、自由派或民主黨籍人士深感憤怒，對於眾多美國公民而言，屢次偏頗的裁決都讓人深感訝異，也使群眾開始懷疑這些大法官是否適合擔任最高法院仲裁者的角色。

在對最高法院的斥責愈演愈烈之際，美國《有線電視新聞網》（CNN）彙整出2023年6月美國最高法院可能執行的關鍵判決，而這些判決皆有可能對美國往後數年的社會政策產生重大影響，如同沃德曼所述：「我認為在這個保守派佔多數的最高法院，正在激起一種政治連鎖反應，而這種反應才剛開始醞釀，但它將會形塑未來幾年美國的發展。」

大學招生採「積極平權措施」是否違憲

最高法院當前正在審理美國大學在招生時，是否可將種族作為入學條件的考量選項，倘若該裁決案通過，等同終止美國教育體系中，長達數十年的積極平權措施，屆時美國非裔、拉美裔新生將不再擁有入學條件優勢。

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