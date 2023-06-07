台積電股東會：今年可能負成長、全年表現勝同業，專家：半導體復甦恐不同調

劉德音：台積電今年可能負成長，準備好迎接下波成長

（中央社）台積電董事長劉德音昨（6）日表示，台積電仍在穩定道路上持續快速發展，前景十分光明，雖然今（2023）年可能少許負成長，不過已準備好迎接下一波成長。

台積電昨天在新竹國賓大飯店召開股東常會，由劉德音主持。他說，隨著疫情放緩，股東們終於可以比較輕鬆聚在一起參加股東會，不過，仍要注意以度過疫情。

劉德音表示，台積電過去幾年經歷許多挑戰，包括美中貿易衝突、百年疫情、俄烏戰爭、氣候變遷，不過在穩定道路上持續快速發展，前景十分光明。

劉德音說，去年是台積電大大成長的一年，今年將度過產業中庫存過多的調整時期，不過客戶庫存逐漸降低，並看到某些市場終端需求回溫現象，台積電今年可能少許負成長，但已準備好迎接下一波成長。

他表示，台積電積極發展製程、製造技術、人才發展及海外布局，各項努力的目標就是為股東創造最大價值。

台積電：下半年將優於上半年，全年表現勝半導體同業

（中央社）台積電總裁魏哲家昨天表示，台積電將於上半年跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，2023年下半年表現將優於上半年，全年美元營收將年減中個位數百分比，表現將優於半導體與晶圓製造業。

台積電昨天在新竹國賓大飯店召開股東常會，魏哲家向股東報告今年第1季財務表現、第2季和2023年展望。第1季營收新台幣5086億元，歸屬母公司淨利2069億元，每股純益7.98元。

台積電第2季美元營收將約152億至160億美元，毛利率約52％至54％。上半年累計營收將比去年同期下降10％，魏哲家表示，相信將跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。

魏哲家說，不含記憶體的半導體市場今年將年減中個位數百分比（約4％至6％），晶圓製造業將年減高個位數百分比（約7％至9％）。台積電得益於強大技術領先及差異化，今年業績表現將優於整個半導體市場及晶圓製造業。

Photo Credit: 中央社 台積電6日召開股東常會，董事長劉德音（右2）表 示，台積電在穩定道路上持續快速發展，前景十分光 明，雖然今年可能少許負成長，不過已準備好迎接下 一波成長。

台積電今年資本支出偏向320億美元，未來股息增加可期

（中央社）台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，董事長劉德音表示，今年支出將偏向320億美元。此外，股東關注股利政策，財務長黃仁昭說，股東1年每股獲配息新台幣12元，隨著業績持續成長，未來股息增加可期。

台積電昨日召開股東常會，股東關心未來股利政策。黃仁昭表示，台積電的股利政策是可持續、穩定且逐漸增加；當資本支出金額很大時，著重於可持續性與穩定，後續隨著業績成長，股利將可逐漸增加。

黃仁昭說，台積電董事會今年5月核准增加股息，每季現金股利自新台幣2.75元，調升為3元，股東1年每股可獲得12元現金股利。

他表示，台積電近幾年資本支出增加很多，主要是看到成長機會，為了明、後年營運成長準備，預期未來每股純益增長加速，股利也會隨著增加。

劉德音於股東會後受訪時說，企業的成長性不只是單靠產業成長，靠著技術領先，也會使得未來業務增加，這機會一定要抓住。

劉德音表示，台積電資本支出增長幅度不會再像過去幾年那麼陡峭，今年原訂資本支出金額320億至360億美元，預期將會偏向320億美元。比起現在就降低資本支出，股東未來得到的將會多得多。

台積電下半年營運回升，專家：半導體復甦恐不同調

（中央社）台積電股東會昨天登場，經營團隊釋出訊息，上半年營運可望落底，下半年表現將優於上半年，人工智慧帶動先進封裝需求強勁。產業專家認為，台積電下半年營運回升並無意外，半導體產業下半年景氣復甦將呈強弱不同態勢。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電經營團隊昨天釋出的產業景氣看法，與4月法人說明會差異不大，下半年營運表現將比上半年強。

台積電釋出營運復甦訊號，是否意味半導體產業即將走出不景氣陰霾，劉佩真說，第3季半導體庫存才可望回歸健康水位，下半年復甦力道還具變數，要觀察國際經濟景氣，及個別終端市場需求和庫存調整情況而定，將出現強弱不同的態勢。

劉佩真表示，台積電高效能運算（HPC）營收比重高，比較能夠受惠近期的人工智慧（AI）浪潮，並在半導體產業中營運率先復甦。

台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，董事長劉德音說，今年資本支出將偏向320億元。劉佩真指出，先前外資分析師普遍預期台積電可能下修資本支出，台積電並無調降資本支出，處於計畫區間的下緣，還算不錯，但仍顯示擴產態度比較謹慎。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明說，台積電經營團隊昨天釋出的訊息與市場認知差異不大，下半年營運可望回升，不過復甦力道有待進一步觀察。

陳慧明表示，輝達（NVIDIA）與蘋果（Apple）的訂單需求，可望貢獻台積電先進封裝業務的業績，不過台積電先進封裝營收比重不高，營運表現需視整體產業景氣情況而定。

他指出，依據台積電上半年與全年營運展望推估，台積電下半年營收應較上半年成長逾2成水準，要達成這一目標，具有挑戰。可喜的是AI需求旺盛。

對於劉德音認為台灣半導體應努力提升，劉佩真表示，台灣半導體若能擴大與對手差距，並借力使力，運用國外資源，進一步強化優勢，將能掌握更多談判籌碼，緩解國際弱化台灣半導體供應比重的風險。只是能否有助於穩定地緣政治緊張情勢，有待觀察。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航