台積電股東會：今年可能負成長、全年表現勝同業，專家：半導體復甦恐不同調
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台積電昨天在新竹國賓大飯店召開股東常會，由劉德音主持。劉德音說，去年是台積電大大成長的一年，今年將度過產業中庫存過多的調整時期，不過客戶庫存逐漸降低，並看到某些市場終端需求回溫現象，台積電今年可能少許負成長，但已準備好迎接下一波成長。
劉德音：台積電今年可能負成長，準備好迎接下波成長
（中央社）台積電董事長劉德音昨（6）日表示，台積電仍在穩定道路上持續快速發展，前景十分光明，雖然今（2023）年可能少許負成長，不過已準備好迎接下一波成長。
台積電昨天在新竹國賓大飯店召開股東常會，由劉德音主持。他說，隨著疫情放緩，股東們終於可以比較輕鬆聚在一起參加股東會，不過，仍要注意以度過疫情。
劉德音表示，台積電過去幾年經歷許多挑戰，包括美中貿易衝突、百年疫情、俄烏戰爭、氣候變遷，不過在穩定道路上持續快速發展，前景十分光明。
劉德音說，去年是台積電大大成長的一年，今年將度過產業中庫存過多的調整時期，不過客戶庫存逐漸降低，並看到某些市場終端需求回溫現象，台積電今年可能少許負成長，但已準備好迎接下一波成長。
他表示，台積電積極發展製程、製造技術、人才發展及海外布局，各項努力的目標就是為股東創造最大價值。
台積電：下半年將優於上半年，全年表現勝半導體同業
（中央社）台積電總裁魏哲家昨天表示，台積電將於上半年跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，2023年下半年表現將優於上半年，全年美元營收將年減中個位數百分比，表現將優於半導體與晶圓製造業。
台積電昨天在新竹國賓大飯店召開股東常會，魏哲家向股東報告今年第1季財務表現、第2季和2023年展望。第1季營收新台幣5086億元，歸屬母公司淨利2069億元，每股純益7.98元。
台積電第2季美元營收將約152億至160億美元，毛利率約52％至54％。上半年累計營收將比去年同期下降10％，魏哲家表示，相信將跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。
魏哲家說，不含記憶體的半導體市場今年將年減中個位數百分比（約4％至6％），晶圓製造業將年減高個位數百分比（約7％至9％）。台積電得益於強大技術領先及差異化，今年業績表現將優於整個半導體市場及晶圓製造業。
台積電今年資本支出偏向320億美元，未來股息增加可期
（中央社）台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，董事長劉德音表示，今年支出將偏向320億美元。此外，股東關注股利政策，財務長黃仁昭說，股東1年每股獲配息新台幣12元，隨著業績持續成長，未來股息增加可期。
台積電昨日召開股東常會，股東關心未來股利政策。黃仁昭表示，台積電的股利政策是可持續、穩定且逐漸增加；當資本支出金額很大時，著重於可持續性與穩定，後續隨著業績成長，股利將可逐漸增加。
黃仁昭說，台積電董事會今年5月核准增加股息，每季現金股利自新台幣2.75元，調升為3元，股東1年每股可獲得12元現金股利。
他表示，台積電近幾年資本支出增加很多，主要是看到成長機會，為了明、後年營運成長準備，預期未來每股純益增長加速，股利也會隨著增加。
劉德音於股東會後受訪時說，企業的成長性不只是單靠產業成長，靠著技術領先，也會使得未來業務增加，這機會一定要抓住。
劉德音表示，台積電資本支出增長幅度不會再像過去幾年那麼陡峭，今年原訂資本支出金額320億至360億美元，預期將會偏向320億美元。比起現在就降低資本支出，股東未來得到的將會多得多。
台積電下半年營運回升，專家：半導體復甦恐不同調
（中央社）台積電股東會昨天登場，經營團隊釋出訊息，上半年營運可望落底，下半年表現將優於上半年，人工智慧帶動先進封裝需求強勁。產業專家認為，台積電下半年營運回升並無意外，半導體產業下半年景氣復甦將呈強弱不同態勢。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電經營團隊昨天釋出的產業景氣看法，與4月法人說明會差異不大，下半年營運表現將比上半年強。
台積電釋出營運復甦訊號，是否意味半導體產業即將走出不景氣陰霾，劉佩真說，第3季半導體庫存才可望回歸健康水位，下半年復甦力道還具變數，要觀察國際經濟景氣，及個別終端市場需求和庫存調整情況而定，將出現強弱不同的態勢。
劉佩真表示，台積電高效能運算（HPC）營收比重高，比較能夠受惠近期的人工智慧（AI）浪潮，並在半導體產業中營運率先復甦。
台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，董事長劉德音說，今年資本支出將偏向320億元。劉佩真指出，先前外資分析師普遍預期台積電可能下修資本支出，台積電並無調降資本支出，處於計畫區間的下緣，還算不錯，但仍顯示擴產態度比較謹慎。
長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明說，台積電經營團隊昨天釋出的訊息與市場認知差異不大，下半年營運可望回升，不過復甦力道有待進一步觀察。
陳慧明表示，輝達（NVIDIA）與蘋果（Apple）的訂單需求，可望貢獻台積電先進封裝業務的業績，不過台積電先進封裝營收比重不高，營運表現需視整體產業景氣情況而定。
他指出，依據台積電上半年與全年營運展望推估，台積電下半年營收應較上半年成長逾2成水準，要達成這一目標，具有挑戰。可喜的是AI需求旺盛。
對於劉德音認為台灣半導體應努力提升，劉佩真表示，台灣半導體若能擴大與對手差距，並借力使力，運用國外資源，進一步強化優勢，將能掌握更多談判籌碼，緩解國際弱化台灣半導體供應比重的風險。只是能否有助於穩定地緣政治緊張情勢，有待觀察。
新聞來源
- 台積電今年資本支出偏向320億美元 未來股息增加可期（中央社）
- 台積電下半年營運回升 專家：半導體復甦恐不同調（中央社）
- 台積電：下半年將優於上半年 全年表現勝半導體同業（中央社）
- 劉德音：台積電今年可能負成長 準備好迎接下波成長（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。