台積電股東會重點一次看：蘋果AR裝置將增加先進製程需求、評估日本第2座廠仍在熊本
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劉德音表示，台積電在台灣，無法離開，也不需要抱怨，將專注提升股東價值，增進技術領先優勢，拉大製造領先差距，並透過海外產能供給讓客戶信任更穩定。劉德音說，台灣半導體業應努力提升，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮，在世界地緣政治緊張中，將具有穩定作用。
台積電：評估日本第2座廠，仍在熊本以成熟製程為主
（中央社）台積電在日本熊本設廠，預計2024年量產，董事長劉德音表示，目前正評估設第2座廠，建廠地點還會在熊本，以成熟製程為主，沒有導入先進製程的計畫。
台積電昨（6）日召開股東常會，劉德音會後受訪時針對海外布局進一步說明。他說，日本政府希望台積電繼續擴大在日本投資，台積電對於在日本設第2座廠還在評估中。
劉德音表示，目前台積電買的地只有第1座廠的用地，第2座廠的用地則還在徵收中，地點還是在熊本。由於很多客戶覺得台積電成熟製程產能不夠，日本第2座廠將朝成熟製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫。
德國設廠方面，劉德音指出，俄烏戰爭之後，歐洲出現很大變化，希望能有晶圓產能距離歐洲近一點，主要聚焦在汽車產業。
劉德音表示，德國廠原則上還是希望能夠獨資，不過，若客戶希望能擁有部分股分，將會讓其小額持股，台積電還是會持有大部分股權，希望能自由調配產能，避免以後產能遭控制。
對於歐洲工會的問題，劉德音說，台灣過去在歐洲投資有很多失敗的例子，台積電會與合作廠商解決相關問題，與艾司摩爾（ASML）等討論過，歐洲工會與企業管理階層有非常好的溝通，台積電將會建立相關機制。
至於美國廠的議價，劉德音表示，將與客戶緊密合作，台積電提供的價值會提高，客戶付出的價值也會增加，台積電對股東承諾的毛利率53％或以上的目標將會達成。
蘋果推AR裝置，劉德音：令人振奮將增加先進製程需求
（中央社）蘋果公司（Apple）昨天發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，台積電董事長劉德音表示，令人振奮，將有更多期許空間，而且AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。
劉德音昨天在股東會後受訪時針對AR的市場前景發表看法，他說，台積電在AR領域已經發展很久，但使用者應用部分遲遲沒有進展。
劉德音表示，今天蘋果發表AR頭戴裝置令人振奮，主要是蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。至於AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起的人工智慧（AI）熱潮持續延燒，台積電股東關心生成式AI帶來的機會。劉德音說，隨著AI革命開始，台積電營收年複合成長率有可能達到15％，現在AI又快速崛起，增加對台積電先進製程及先進封裝的需求。
劉德音表示，半導體應用賦能很多人類生活方式，生成式AI直接影響到人類，半導體對於人類的價值增加，因此即便半導體景氣反轉，客戶產品降價的情況並不多見。
劉德音說，台積電先進封裝業務終於突破成為具經濟規模事業，是一重要里程碑。台積電總裁魏哲家則表示，台積電正在擴充先進封裝產能，「越快越好」。
至於智慧手機市場，魏哲家說，今年智慧手機出貨數量恐將減少，不過，台積電的市占率可望提升，手機內使用的半導體數量及晶片尺寸也會增大，預期手機仍會是相當好的產業，會成長。
劉德音：台灣半導體在地緣政治緊張中有穩定作用
（中央社）台積電董事長劉德音昨天表示，美國與中國都不能沒有台積電，地緣政治問題遠大於半導體，不同層次也不互為因果。台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用，如果台灣半導體做得更好，美中兩國會有更多的考慮。
台積電昨天召開股東常會，股東關心地緣政治的緊張局勢。劉德音表示，台積電致力成為全世界信任的技術與產能供應商，並努力進步中，客戶對台積電信任增加，台積電的製造能力被客戶肯定。
劉德音說，在地緣政治複雜情況下，輝達執行長黃仁勳上週來台演講，表示在台積電生產完全安全，這是客戶的信任，不要聽信政治或軍事策略專家的說法。
劉德音表示，台積電在台灣，無法離開，也不需要抱怨，將專注提升股東價值，增進技術領先優勢，拉大製造領先差距，並透過海外產能供給讓客戶信任更穩定。
劉德音說，台灣半導體業應努力提升，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮，在世界地緣政治緊張中，將具有穩定作用。
針對股神巴菲特因台積電位於有危險疑慮的台灣，決定出清台積電美國存託憑證（ADR），劉德音於股東會後受訪時說，台灣半導體並不是造成地緣政治的原因，地緣政治的問題遠大於半導體，是不同層次的問題，也不互為因果，不是一家企業或國家能夠影響。
台積電今年恐負成長但前景光明，股東會重點一次看
（中央社）台積電股東常會昨天登場，估計約400名股東出席參加。董事長劉德音說，今年因面臨產業庫存調整期，台積電可能少許負成長，不過前景依然十分光明，已準備好迎接下一波成長。
輝達執行長黃仁勳上週來台演講，掀起人工智慧熱潮，台積電股東關心生成式AI帶來的機會；此外，還關心手機市場前景、台積電海外布局、股利政策、地緣政治及綠電等議題。對於股東踴躍發言，劉德音耐心回應，股東會歷時2個多小時結束，以下為相關重點內容。
- 魏哲家：上半年營收年減1成，跨過業績週期低點
台積電總裁魏哲家進行營業報告時表示，台積電上半年累計營收將比去年同期下降10％，相信將跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。
魏哲家預期，不含記憶體的半導體市場今年將年減中個位數百分比（約4％至6％），晶圓製造業將年減高個位數百分比（約7％至9％）；台積電得益於強大技術領先及差異化，今年業績表現將優於整個半導體市場及晶圓製造業。
- 劉德音：前景十分光明，準備好迎接下一波成長
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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