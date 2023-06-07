台積電股東會重點一次看：蘋果AR裝置將增加先進製程需求、評估日本第2座廠仍在熊本

台積電：評估日本第2座廠，仍在熊本以成熟製程為主

（中央社）台積電在日本熊本設廠，預計2024年量產，董事長劉德音表示，目前正評估設第2座廠，建廠地點還會在熊本，以成熟製程為主，沒有導入先進製程的計畫。

台積電昨（6）日召開股東常會，劉德音會後受訪時針對海外布局進一步說明。他說，日本政府希望台積電繼續擴大在日本投資，台積電對於在日本設第2座廠還在評估中。

劉德音表示，目前台積電買的地只有第1座廠的用地，第2座廠的用地則還在徵收中，地點還是在熊本。由於很多客戶覺得台積電成熟製程產能不夠，日本第2座廠將朝成熟製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫。

德國設廠方面，劉德音指出，俄烏戰爭之後，歐洲出現很大變化，希望能有晶圓產能距離歐洲近一點，主要聚焦在汽車產業。

劉德音表示，德國廠原則上還是希望能夠獨資，不過，若客戶希望能擁有部分股分，將會讓其小額持股，台積電還是會持有大部分股權，希望能自由調配產能，避免以後產能遭控制。

對於歐洲工會的問題，劉德音說，台灣過去在歐洲投資有很多失敗的例子，台積電會與合作廠商解決相關問題，與艾司摩爾（ASML）等討論過，歐洲工會與企業管理階層有非常好的溝通，台積電將會建立相關機制。

至於美國廠的議價，劉德音表示，將與客戶緊密合作，台積電提供的價值會提高，客戶付出的價值也會增加，台積電對股東承諾的毛利率53％或以上的目標將會達成。

蘋果推AR裝置，劉德音：令人振奮將增加先進製程需求

（中央社）蘋果公司（Apple）昨天發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，台積電董事長劉德音表示，令人振奮，將有更多期許空間，而且AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。

劉德音昨天在股東會後受訪時針對AR的市場前景發表看法，他說，台積電在AR領域已經發展很久，但使用者應用部分遲遲沒有進展。

劉德音表示，今天蘋果發表AR頭戴裝置令人振奮，主要是蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。至於AR的顯示器及低功耗方面，會增加對台積電先進製程需求。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起的人工智慧（AI）熱潮持續延燒，台積電股東關心生成式AI帶來的機會。劉德音說，隨著AI革命開始，台積電營收年複合成長率有可能達到15％，現在AI又快速崛起，增加對台積電先進製程及先進封裝的需求。

劉德音表示，半導體應用賦能很多人類生活方式，生成式AI直接影響到人類，半導體對於人類的價值增加，因此即便半導體景氣反轉，客戶產品降價的情況並不多見。

劉德音說，台積電先進封裝業務終於突破成為具經濟規模事業，是一重要里程碑。台積電總裁魏哲家則表示，台積電正在擴充先進封裝產能，「越快越好」。

至於智慧手機市場，魏哲家說，今年智慧手機出貨數量恐將減少，不過，台積電的市占率可望提升，手機內使用的半導體數量及晶片尺寸也會增大，預期手機仍會是相當好的產業，會成長。

Photo Credit: 中央社 蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro。劉德音表示蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。

劉德音：台灣半導體在地緣政治緊張中有穩定作用

（中央社）台積電董事長劉德音昨天表示，美國與中國都不能沒有台積電，地緣政治問題遠大於半導體，不同層次也不互為因果。台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用，如果台灣半導體做得更好，美中兩國會有更多的考慮。

台積電昨天召開股東常會，股東關心地緣政治的緊張局勢。劉德音表示，台積電致力成為全世界信任的技術與產能供應商，並努力進步中，客戶對台積電信任增加，台積電的製造能力被客戶肯定。

劉德音說，在地緣政治複雜情況下，輝達執行長黃仁勳上週來台演講，表示在台積電生產完全安全，這是客戶的信任，不要聽信政治或軍事策略專家的說法。

劉德音表示，台積電在台灣，無法離開，也不需要抱怨，將專注提升股東價值，增進技術領先優勢，拉大製造領先差距，並透過海外產能供給讓客戶信任更穩定。

劉德音說，台灣半導體業應努力提升，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮，在世界地緣政治緊張中，將具有穩定作用。

針對股神巴菲特因台積電位於有危險疑慮的台灣，決定出清台積電美國存託憑證（ADR），劉德音於股東會後受訪時說，台灣半導體並不是造成地緣政治的原因，地緣政治的問題遠大於半導體，是不同層次的問題，也不互為因果，不是一家企業或國家能夠影響。

Photo Credit: 中央社 劉德音（圖）表示，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮。

台積電今年恐負成長但前景光明，股東會重點一次看

（中央社）台積電股東常會昨天登場，估計約400名股東出席參加。董事長劉德音說，今年因面臨產業庫存調整期，台積電可能少許負成長，不過前景依然十分光明，已準備好迎接下一波成長。

輝達執行長黃仁勳上週來台演講，掀起人工智慧熱潮，台積電股東關心生成式AI帶來的機會；此外，還關心手機市場前景、台積電海外布局、股利政策、地緣政治及綠電等議題。對於股東踴躍發言，劉德音耐心回應，股東會歷時2個多小時結束，以下為相關重點內容。

魏哲家：上半年營收年減1成，跨過業績週期低點

台積電總裁魏哲家進行營業報告時表示，台積電上半年累計營收將比去年同期下降10％，相信將跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。

魏哲家預期，不含記憶體的半導體市場今年將年減中個位數百分比（約4％至6％），晶圓製造業將年減高個位數百分比（約7％至9％）；台積電得益於強大技術領先及差異化，今年業績表現將優於整個半導體市場及晶圓製造業。