2023/06/07,
歐洲

烏克蘭水壩遭炸毀急撤上萬人，德總理指俄是幕後黑手；烏國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例

烏克蘭水壩遭炸毀急撤上萬人，德總理指俄是幕後黑手；烏國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例
卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）｜Photo Credit: GettyImages

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奧地利陸軍上校賴斯納（Markus Reisner）分析，卡科夫卡水壩被破壞只有3種可能情境，分別是俄軍蓄意炸毀、烏軍攻擊或長期破損後潰決，目前看來俄軍炸毀的可能性最高；從這兩天烏軍兩棲部隊成功登陸的消息研判，俄軍顯然藉此阻撓烏軍的反攻行動。

烏克蘭水壩遭炸毀淹沒24定居點，150公噸機油流入第聶伯河

（中央社）烏克蘭今天（當地時間6日）表示，俄羅斯占領地區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，還有150公噸機油洩漏到第聶伯河（Dnipro River）中，勢將對環境造成負面影響。

《法新社》、《衛報》報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）透過聲明表示，「截至目前，已有24個烏克蘭定居點被洪水淹沒。」他還說烏國內政部已緊急疏散約1萬人。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）指稱，當局正從洪災地區疏散逾1萬7000人，超過4萬人面臨被淹沒的危險。

烏克蘭總統顧問薩里夫納（Daria Zarivna）也在社群媒體發文宣布，「爆炸導致150公噸機油流入了第聶伯河」。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，還有「超過300噸（的機油）恐會進一步洩漏」。

這座被炸毀的水壩位於第聶伯河上，於1956年竣工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量相當美國猶他州（Utah）的大鹽湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）水力發電廠的一部分。

烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo今天也證實，與卡科夫卡水壩相連的1座發電站已被「完全摧毀」。

Ukrhydroenergo負責人西羅塔（Igor Syrota）說，「該站無法修復，它已被完全摧毀……這個水力建築正被沖走。」

此外，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，洪水可能對地區生態系統造成「長期且無法逆轉的傷害」。

「新卡科夫卡動物園的動物已遭不斷上漲的洪水滅頂。我們正目睹區域性生態滅絕，而非僅在烏克蘭境內。」

水壩遭到破壞後，基輔今天也呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議。

庫列巴在聲明中說，「烏克蘭呼籲召集聯合國安理會緊急會議，並將俄羅斯恐怖主義行為的問題提交給國際原子能總署（IAEA）理事會。」

烏克蘭國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例

烏克蘭今天在聯合國最高法院「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）稱俄羅斯是「恐怖主義國家」，並指控莫斯科今天將烏南一座水壩炸毀，是其多年來試圖消滅較小鄰國烏克蘭的行動之一。

另一方面，歐洲人權法院（European Court of Human Rights，ECHR）今天裁定，莫斯科未能適當調查俄羅斯反對派重要人物納瓦尼（Alexei Navalny）2020年遭到下毒事件，違反了歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）。西方稱下毒案是為了暗殺納瓦尼。

《法新社》報導，烏俄兩國對簿公堂，源自基輔向聯合國「國際法院」提出告訴，指控莫斯科自2014年起不斷支持烏東的反叛勢力。

根據基輔的說法，俄羅斯去（2022）年2月對烏克蘭發動全面侵略，是莫斯科支持烏東分離主義分子之下「不幸但合乎邏輯的結果」，這也顯示出不應放任侵略者違反國際法。

烏克蘭的委任律師柯尼夫契（Anton Korynevych）在法庭上表示：「就在今天，俄羅斯炸開位在新卡科夫卡的一座重要水壩，造成大量民眾撤離及嚴重生態破壞，並威脅到札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠的安全。」

他說：「俄羅斯的行動，是一個恐怖主義國家和一名侵略者的行為。」

但柯尼夫契指出，「這樣的行為並非突如其來，而是我方早在2017年向國際法院所提出情況的不幸但合乎邏輯結果。」當時是烏克蘭最早提出本案告訴。

烏克蘭控告俄羅斯違反聯合國公約，涉及資助恐怖主義及種族歧視，並要求俄國賠償2014年以來烏東親俄叛軍攻擊造成的損害。

從2014年到去年俄烏戰爭爆發的8年間，烏東衝突一共奪走約1萬3000條人命，包括2014年一架馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機飛越烏克蘭時遭到擊落，造成298人死亡。

烏克蘭也已向聯合國國際法院提出有關俄羅斯去年發動全面侵略的另一起訴訟，理由是莫斯科計劃實行種族滅絕。國際法院已判決俄國應停止侵略。

不過，柯尼夫契表示：「俄羅斯藐視國際法，不是從2022年才開始，而是早在2014年起就非法占領克里米亞（Crimea），及之後不斷推動文化抹殺，鎖定烏克蘭族和克里米亞韃靼人。」

「在頓巴斯（Donbas）、在哈爾科夫（Kharkiv）……我們都遭受到俄羅斯支持的各種威嚇和恐怖行動。」

柯尼夫契說：「本案帶來的教訓很清楚：過去情況只是序曲。如果世界不起身對抗國際法遭到嚴重違反，違法者就會更膽大妄為。」

今天是安排烏克蘭的委任律師向聯合國國際法院的法官提出訴訟陳述，並排定俄羅斯8日提出答辯；接著烏克蘭將在12日就俄方說法提出答辯，俄國則在14日再做出回應。

與國際法院同樣設在荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）已在今年3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，理由是他將莫斯科占領的烏克蘭地區內兒童違法遷移到俄國，犯下戰爭罪。但俄國並非國際刑事法院成立依據的《羅馬規約》（Rome Statute）簽約國。


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