烏克蘭水壩遭炸毀急撤上萬人，德總理指俄是幕後黑手；烏國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例
我們想讓你知道的是
奧地利陸軍上校賴斯納（Markus Reisner）分析，卡科夫卡水壩被破壞只有3種可能情境，分別是俄軍蓄意炸毀、烏軍攻擊或長期破損後潰決，目前看來俄軍炸毀的可能性最高；從這兩天烏軍兩棲部隊成功登陸的消息研判，俄軍顯然藉此阻撓烏軍的反攻行動。
烏克蘭水壩遭炸毀淹沒24定居點，150公噸機油流入第聶伯河
（中央社）烏克蘭今天（當地時間6日）表示，俄羅斯占領地區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，還有150公噸機油洩漏到第聶伯河（Dnipro River）中，勢將對環境造成負面影響。
《法新社》、《衛報》報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）透過聲明表示，「截至目前，已有24個烏克蘭定居點被洪水淹沒。」他還說烏國內政部已緊急疏散約1萬人。
烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）指稱，當局正從洪災地區疏散逾1萬7000人，超過4萬人面臨被淹沒的危險。
烏克蘭總統顧問薩里夫納（Daria Zarivna）也在社群媒體發文宣布，「爆炸導致150公噸機油流入了第聶伯河」。
烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，還有「超過300噸（的機油）恐會進一步洩漏」。
這座被炸毀的水壩位於第聶伯河上，於1956年竣工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量相當美國猶他州（Utah）的大鹽湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）水力發電廠的一部分。
烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo今天也證實，與卡科夫卡水壩相連的1座發電站已被「完全摧毀」。
Ukrhydroenergo負責人西羅塔（Igor Syrota）說，「該站無法修復，它已被完全摧毀……這個水力建築正被沖走。」
此外，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，洪水可能對地區生態系統造成「長期且無法逆轉的傷害」。
「新卡科夫卡動物園的動物已遭不斷上漲的洪水滅頂。我們正目睹區域性生態滅絕，而非僅在烏克蘭境內。」
水壩遭到破壞後，基輔今天也呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議。
庫列巴在聲明中說，「烏克蘭呼籲召集聯合國安理會緊急會議，並將俄羅斯恐怖主義行為的問題提交給國際原子能總署（IAEA）理事會。」
烏克蘭國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例
烏克蘭今天在聯合國最高法院「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）稱俄羅斯是「恐怖主義國家」，並指控莫斯科今天將烏南一座水壩炸毀，是其多年來試圖消滅較小鄰國烏克蘭的行動之一。
另一方面，歐洲人權法院（European Court of Human Rights，ECHR）今天裁定，莫斯科未能適當調查俄羅斯反對派重要人物納瓦尼（Alexei Navalny）2020年遭到下毒事件，違反了歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）。西方稱下毒案是為了暗殺納瓦尼。
《法新社》報導，烏俄兩國對簿公堂，源自基輔向聯合國「國際法院」提出告訴，指控莫斯科自2014年起不斷支持烏東的反叛勢力。
根據基輔的說法，俄羅斯去（2022）年2月對烏克蘭發動全面侵略，是莫斯科支持烏東分離主義分子之下「不幸但合乎邏輯的結果」，這也顯示出不應放任侵略者違反國際法。
烏克蘭的委任律師柯尼夫契（Anton Korynevych）在法庭上表示：「就在今天，俄羅斯炸開位在新卡科夫卡的一座重要水壩，造成大量民眾撤離及嚴重生態破壞，並威脅到札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠的安全。」
他說：「俄羅斯的行動，是一個恐怖主義國家和一名侵略者的行為。」
但柯尼夫契指出，「這樣的行為並非突如其來，而是我方早在2017年向國際法院所提出情況的不幸但合乎邏輯結果。」當時是烏克蘭最早提出本案告訴。
烏克蘭控告俄羅斯違反聯合國公約，涉及資助恐怖主義及種族歧視，並要求俄國賠償2014年以來烏東親俄叛軍攻擊造成的損害。
從2014年到去年俄烏戰爭爆發的8年間，烏東衝突一共奪走約1萬3000條人命，包括2014年一架馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機飛越烏克蘭時遭到擊落，造成298人死亡。
烏克蘭也已向聯合國國際法院提出有關俄羅斯去年發動全面侵略的另一起訴訟，理由是莫斯科計劃實行種族滅絕。國際法院已判決俄國應停止侵略。
不過，柯尼夫契表示：「俄羅斯藐視國際法，不是從2022年才開始，而是早在2014年起就非法占領克里米亞（Crimea），及之後不斷推動文化抹殺，鎖定烏克蘭族和克里米亞韃靼人。」
「在頓巴斯（Donbas）、在哈爾科夫（Kharkiv）……我們都遭受到俄羅斯支持的各種威嚇和恐怖行動。」
柯尼夫契說：「本案帶來的教訓很清楚：過去情況只是序曲。如果世界不起身對抗國際法遭到嚴重違反，違法者就會更膽大妄為。」
今天是安排烏克蘭的委任律師向聯合國國際法院的法官提出訴訟陳述，並排定俄羅斯8日提出答辯；接著烏克蘭將在12日就俄方說法提出答辯，俄國則在14日再做出回應。
與國際法院同樣設在荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）已在今年3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，理由是他將莫斯科占領的烏克蘭地區內兒童違法遷移到俄國，犯下戰爭罪。但俄國並非國際刑事法院成立依據的《羅馬規約》（Rome Statute）簽約國。
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-06-07 烏克蘭水壩遭炸毀急撤上萬人，德總理指俄是幕後黑手；烏國際法院控俄行恐怖主義，炸水壩是最新例
- 2023-06-06 反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊，瓦格納首腦指基輔收復部分失土
- 2023-06-05 《烏克蘭戰場》：我曾經前往無數戰場採訪，但這次布查的慘狀讓我完全說不出話
Tags：
南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。