總統大選前捲起Me too風暴，首當其衝的民進黨如何回應年輕世代質疑？
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性騷擾議題在2024年台灣總統大選正式開跑時，成為意外的政治風暴。台灣輿論現在的關注焦點，首當其衝是在民進黨方面——該黨曾推動多起婦女參政及婚姻平權法案——現在將如何徹底改革回應外界，特別是年輕世代的質疑。
「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉！」這是上個月在台灣爆紅的電視影集《人選之人—造浪者》中的經典台詞，出自一位反對黨女主管告訴女性基層黨工，願意與後者一起在黨內向上申訴遭遇性騷擾。
這部影片在國際串流平台上播出後風靡台灣，彼時被影射的各大政黨幕僚，包括台灣總統蔡英文及民進黨總統候選人賴清德都發文提到這部影片製作的成功。
但當時沒有人想到，這套由前民進黨政治幕僚擔任編劇的熱門影集，預言了台灣政壇（包含各黨）「性騷擾」指控海嘯的來襲。
相關實名指控先在民進黨內部開始出現，之後有資深媒體人控訴國民黨民代性騷擾等，性騷擾議題成為台灣總統大選開跑後不久的意外風暴。
但爭議也延燒到學術界及藝文界，這幾天被指控者眾，包括在台灣清華大學任客座助理教授的的中國「六四」民運人士王丹，曾在台灣訪問的流亡作家貝嶺。但兩人都已否認相關指控。
其他案例尚有台灣中正大學副教授，台大醫院教授，民眾黨主席柯文哲前文膽，國民黨智庫學者，紀錄片導演及當地前報社高層等等，台灣的性騷擾議題繼續延燒。
這些受指控者多數否認相關指控，並稱願意循司法途徑釐清。《BBC中文》無法獨立核實相關指控。
「性騷擾」指控風暴
上周，一位曾任職台灣民進黨的基層黨工陳汘瑈在「臉書」實名指控，去（2022）年在黨內工作打選戰時，遭遇到職場性騷擾。她表示，雖然立即通報黨內婦女部（現改為性別平等部），但她稱遭到婦女運動出身的資深女性主管不當對待及二次傷害。她說，看了有關電視劇，她情緒再次崩潰，但因此將此事公諸於世，希望該黨仍據此改革。
陳姓女子發文迅速在台灣政壇引發激烈討論。隔日，民進黨另一位陳姓前黨工，再指曾經在黨內遭遇同事職場性騷擾。該女發文自稱，向主管呈報後卻遭遇後者輕視，並聯手加害者對其排擠之後，精神健康出現問題，然後離職。陳姓女子同時控訴指，當時現場目擊者眾，卻鮮少有人伸出援手。
兩篇文章發出後，引起台灣社會輿論嘩然，民進黨面對黨內風暴，台灣總統蔡英文發文致歉，涉事主管離職，現任黨主席，也是下屆總統候選人賴清德在這幾天除了數次致歉外，又稱民進黨將徹底改革。
賴清德在周一（6月5日）提出三點革新方案，包括建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則以及立即修改黨內規章。民進黨性別平等部主任李晏榕則成立一個申訴信箱稱，該信箱只有她一人能讀到，鼓勵受害者提出申訴。
性騷擾議題在2024年台灣總統大選正式開跑時，成為意外的政治風暴。台灣輿論現在的關注焦點，首當其衝是在民進黨方面——該黨曾推動多起婦女參政及婚姻平權法案——現在將如何徹底改革回應外界，特別是年輕世代的質疑。
觀察民進黨涉及的性騷擾指控危機，台灣清華大學社會學研究所退休教授李丁讚在臉書發文稱，「民進黨以重視弱勢與少數起家，是該黨重要核心價值」。但最近幾年來，蔡英文總統特別偏重國安與經濟，邊緣化了核心價值，許多社會、文化和教育問題，「幾乎都不在執政者的腦中。這次性別平等事件，只反映出冰山的一角。出現在婦女部與青年部，更是天大的諷刺，也凸顯了執政黨近年來的改變。」
李丁讚認為，民進黨要回到建黨的初衷，「並從這裏出發，借著這個事件進行全面的反省，積極照顧弱勢與少數，並提出具體的政策方案，才能慢慢把失去的人心找回來。」
台灣政壇性騷擾案件頻傳
事實上，在台灣政治圈，無論立場如何，有關性騷擾甚至性侵害的案件頻傳，一直令人詬病。
星期二（6月6日），台北法院判決國民黨立委陳雪生對民進黨立委范雲性騷擾成立，判賠范雲8萬元新台幣全案定讞。國民黨回應稱，尊重司法判決但不會撤銷陳雪生提名參選下屆立委的資格。
根據台灣媒體《中央社》，2021年底，現任台北市副市長林奕華過去擔任立委時期，辦公室主任林男亦涉嫌性侵一名女子，台灣最高法院判決林男性侵罪成，入獄服刑，台北地院一審亦判決林奕華與林男連帶民事賠償200萬餘元新台幣。
曾經在民眾黨內指控遭遇職場性騷擾的鐘姓女子則在臉書發文，質疑民眾黨批評民進黨性騷爭議時，對她的指控冷處理的態度，鐘女稱：「有想過我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就義不容辭相挺？」
台灣政治評論者、英國諾丁漢大學台灣研究學程（Taiwan Studies Programme）研究員丘琦欣告訴《BBC中文》說，民進黨很可能會試圖揭露國民黨內的相似案件，以扭轉好像只有民進黨黨內有「性霸凌案件」這種說法。
他說，國民黨也可能不願在這個問題上攻擊民進黨過猛，因為該黨過去也有類似的案件傳出，不願意披露的案件可能也有。丘琦欣表示：「同樣，民眾黨主席、總統候選人柯文哲長期以來頻繁發出厭女的言論一直備受批評，這也可能被泛綠陣營抓住把柄。」
性騷擾事件難以成案？
根據台灣衛生福利部去年的統計資料顯示，近5年來，有關台灣性騷擾申訴件數逐年上升。而性騷擾被害人當中96%是女性，且年齡為30歲以下者超過60%。
台灣婦權團體周一（6月5日）也召開了一場「讓性騷擾被害人不再沉默」記者會。她們援引台灣行政院勞動部2017年至2021年「工作場所就業平等調查」數據稱，在職場遭遇性騷擾的當事人中，有70-80％的人選擇不申訴，成了「沉默黑數」（指被低估的數字）。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。