俄烏戰爭：兩支從烏克蘭潛入俄羅斯的武裝部隊來龍去脈
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倫敦國王學院的防務研究員表示，俄羅斯的極端民族主義組織為什麼會向俄羅斯開戰，這一點令人費解。「RDK應該是由烏克蘭建立起來的，」她說，「它在戰前的俄羅斯境內是一個小型的鬆散組織，當時也沒有武裝分支。」
BBC國際媒體監察部（BBC Monitoring）報導
俄羅斯聲稱在一次「反恐怖主義行動」中擊退了從烏克蘭越過邊境進襲別爾哥羅德（Belgorod）地區的武裝者。
俄方表示，涉事的叛軍是烏克蘭的「破壞分子」，但是烏克蘭官員稱，他們是俄羅斯公民，來自兩個凖軍事組織俄羅斯志願軍團（Russian Volunteer Corps）和俄羅斯自由軍團（Freedom of Russian Legion）。
軍事分析家指，兩個團體的行動可能得到烏克蘭武裝部隊和情報部門的大力協助。
俄羅斯志願軍團是什麼？
俄羅斯志願軍團（RDK）最初在今年3月嶄露頭角，參與了對靠近烏克蘭邊境的俄羅斯中部布良斯克州（Bryansk）的跨境襲擊。該軍團稱行動有45人參與。
該組織稱，實施襲擊是為了鼓勵俄羅斯人反抗他們的政府。
未經確認的俄方報導指，事件涉及槍擊、人員傷亡和人質綁架。RDK則稱，未有俘獲任何人質，並且已經安全撤回至烏克蘭境內。
RDK的領導人自稱叫丹尼斯・卡普斯汀（Denis Kapustin），或叫丹尼斯・尼基汀（Denis Nikitin）。
他是一名俄羅斯民族主義者，該組織也公開支持只有俄羅斯民族的俄政權。
2020年，一個烏克蘭調查網站指控，他與新納粹主義組織有關聯。卡普斯汀過去曾說過，自己是一個足球流氓運動組織的成員。
RDK指責普亭政府是「布爾什維克」（即共產主義），並指俄羅斯的主流反對勢力在烏克蘭戰爭中充當騎牆派。
但是，倫敦國王學院的防務研究員馬里娜・米朗博士（Dr Marina Miron）表示，俄羅斯的極端民族主義組織為什麼會向俄羅斯開戰，這一點令人費解。
「RDK應該是由烏克蘭建立起來的，」她說，「它在戰前的俄羅斯境內是一個小型的鬆散組織，當時也沒有武裝分支。」
一名代號為「福爾圖娜」（Fortuna）的RDK成員在去年11月向烏克蘭媒體表示，該組織人員數目有120人。
「我們是一個志願組織，我們不像那種通過招募或者合約召集的烏克蘭國民服役人員。」他說。
俄羅斯自由軍團是什麼？
俄羅斯自由軍團（FRL）又被稱為自由俄羅斯軍團（Liberty of Russia Legion），是一個非常不一樣的組織，與烏克蘭軍隊一起對俄羅斯部隊作戰。
它使用「白－藍－白」的旗幟，在俄羅斯反對派內部被一些人認為是「自由俄羅斯」的旗幟。
它在政治上被認為不像RDK那樣極端。
5月22日，該軍團宣布已將俄羅斯村莊科津卡「解放」，該地區在烏克蘭邊境旁邊，位於別爾哥羅德西南邊。
「軍團和RDK繼續解放別爾哥羅德地區，」該軍團稱。
該組織還表示：「俄羅斯國民很安全以及俄羅斯聯邦很強大的神話又一次被粉碎。」
之後它發布影片，顯示掛著該組織旗幟的氣球在莫斯科上空飄過。
俄羅斯前議員伊利亞・波諾馬廖夫（Ilya Ponamarev）現在是一名烏克蘭公民，他於2022年8月在臉書（Facebook）上說，他們和另一個叫國民共和軍（National Republican Army）的組織一起簽署了宣言，一致同意將把俄羅斯從普亭統治下解放出來作為共同目標。
一名被稱為凱薩（Caesar）、組織內最有名氣的士兵說：「軍團內沒有人是被迫加入的。」
他說，少數成員是投降加入烏克蘭部隊的俄羅斯士兵，他們選擇倒戈。
這些俄羅斯武裝者是否得到烏克蘭支持
基輔情報總局的安德烈・尤索夫（Andriy Yusov）說，兩個組織都是「在俄羅斯領土獨立運作」，烏克蘭人沒有介入。
烏克蘭電視台說，他們是民兵，並且是「俄羅斯志願兵」。
不過，倫敦國王學院的馬里娜・米朗博士質疑，沒有烏克蘭部隊的支持，這些組織是否有能力穿越俄羅斯邊境發動襲擊。
她還質疑，這些組織為什麼在照片裡有使用西方的裝備，比如悍馬軍用車等。
「他們肯定是依賴外部的支援，還有烏克蘭情報部門的信息，」米朗博士說。
「但是，穿越俄羅斯邊境發動襲擊，是符合烏克蘭需求的，可以分散對方在烏克蘭境內戰事的注意力，而且說這些組織為襲擊負責，令它有說得過去的推諉理由。」
烏克蘭政治分析員弗拉基米爾・費申科（Volodymyr Fesenko）說，有好幾個不同的凖軍事組織正在與烏克蘭合作，但是他們似乎更多是公關性質，不是實際行動。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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