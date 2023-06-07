台大教授揭開刀房內曾遭性騷擾；蔡總統3方向改革性平，陳建仁下令檢討法規建申訴機制
我們想讓你知道的是
疑似性騷案件再爆一起，台灣大學醫學系黃姓女教授近日在臉書發文，指自己在一次開刀房的工作中，遭到某教授以言語進行口頭的性騷擾霸凌，自己站在對方背後觀摩開刀實況時，某教授說出「今天怎麼這麼小」的評論（意指某教授無法從背後感知她的胸部大小）。
教授揭開刀房內曾遭性騷擾，台大：違反性平言行無法容忍
（中央社）台大醫學系黃姓女教授近日揭露當年在台大醫院擔任研修醫師時，曾在開刀房內遭遇性騷擾。台大校方今天表示，校園及職場違反性平的言行都無法被容忍。
台灣大學醫學系教授黃姓女教授近日在臉書發文，公開2022年8月22日寫給台大性平會的一封信，揭露自己2005年擔任台大醫院研修醫師時，曾遭到醫學院婦產科教授的性騷擾霸凌。
黃姓女教授提到，在一次開刀房的工作中，遭到某教授以言語進行口頭的性騷擾霸凌，自己站在對方背後觀摩開刀實況時，某教授說出「今天怎麼這麼小」的評論（意指某教授無法從背後感知她的胸部大小），她與夫婿便對醫學院婦產科某教授提出性騷擾申訴。
黃姓女教授認為，某教授以具有性意味之言詞，對她造成冒犯性之工作環境，干擾她的人格尊嚴，但因說話的聲音傳播侷限同在手術台上近距離的數人之間，當時舉證十分困難，委員會無法找到其他人證實她的申訴內容，最後以查無實證而結案。
黃姓女教授提到，她決定讓台大性平會知道這段過去，本意並不是希望重啟17年前的案例，自己選擇站出來，是要讓今天的受害人知道她們並不孤單，更希望以台大校友、台大教師的身分，懇切呼籲台灣大學與台大醫院，正視組織文化中的權勢霸凌侵犯現象。
台大校方昨（6）日回應，校園及職場內任何違反性別平等的言行都無法被容忍，如接獲性平案件通報或檢舉，將依性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法等規範進行調查與處置，基於法規保密規定，無法針對個案對外說明。
台大醫院透過文字回應，黃姓女教授當年的案子有經過正式受理，組成調查小組調查及舉行委員會審議，申訴評議決定書於會議後也有送交當事人，強調醫院並沒有不處理。
台大醫院表示，院方依據與時俱進法規，制定、改善通報及輔導流程，確實處理員工性平事件申訴案，給予暢通友善申訴管道，積極輔以申訴員工關懷及全體員工防治教育宣導。
台大醫院說，案件處理同時，會持續給予員工心理及情緒面支持及關懷，適時提供臨床心理中心資源，進行相關諮商及輔導，即時、持續給予申訴人心理支持，提供院內外諮商資源，協助員工心理復原。
台大醫院每年開辦各類性騷擾防治及性平教育訓練課程，宣導性平觀念，製作性騷擾防治宣導簡報，於重要及大型會議宣導；同時錄製防治宣導短片，列入新進員工訓練學程，並於職工座談及主治醫師座談會等重要場合播放。
防堵性平事件，陳建仁下令檢討法規建申訴機制
（中央社）近日各界性平事件頻傳，行政院長陳建仁昨天下令訂定性騷擾樣態指引、重新建立可信賴的申訴機制，以及總檢討性平相關法規，預計提出務實有效的修法，補強現行制度不足。
近期多起性平事件遭揭露，行政院發言人林子倫晚間透過媒體群組轉述，陳建仁除重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，也就精進現行既有機制做出3點指示。
第一，陳建仁要求，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育參考，提升性騷擾防治意識。
第二，陳建仁說，為保護被害者不受恐懼的申訴權利，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制的實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制。
第三，為儘速補強現行制度不足，陳建仁表示，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，提出務實可行、有效的修法，希望立法院能在下個會期將相關修法列為優先法案。
陳建仁說，這是希望能讓性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。
再為性騷案致歉，總統：3方向改革性平，塑造更安全社會
（中央社）總統蔡英文昨天說，針對性別平等議題，她已請行政院長陳建仁帶領行政團隊，就3個方向進行整體機制的改革方案，其中包括重新檢視現行性平申訴機制的實用性；跨部會進行性平法規總檢討，力求在立法院下個會期列為優先法案。
蔡總統晚間透過臉書發文說，近來，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。大家也看到，不只是在民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮。
她說，過去以來，雖然在性別平等議題上，做了很多的努力，但實際上，仍無法有效根除這類行為。性騷擾事件中，很多行為人在互動中，不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為嚴重性，當然也有明知故犯者。
蔡總統表示，受害者常因種種顧慮，沒有站出來指控，並在調查的程序中，還要忍受再一次的折磨，更害怕社會用異樣的眼光看待。
總統認為，整體社會必須再次自我教育，性騷擾事件中的人是受害者，不是做錯事的人；是要保護的人，不是要被有色眼光對待的人。也必須清楚知道，這些受害者需要幫助。更要認知到，在人與人的互動中，哪些行為是超過分際、要自我約束。
蔡總統說，這幾天，經過幾次討論，她已經請陳建仁帶領行政團隊，針對3個方向，進行整體機制的改革方案。
第一、要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，都要更進一步地互相自我教育。
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。