台大教授揭開刀房內曾遭性騷擾；蔡總統3方向改革性平，陳建仁下令檢討法規建申訴機制

教授揭開刀房內曾遭性騷擾，台大：違反性平言行無法容忍

（中央社）台大醫學系黃姓女教授近日揭露當年在台大醫院擔任研修醫師時，曾在開刀房內遭遇性騷擾。台大校方今天表示，校園及職場違反性平的言行都無法被容忍。

台灣大學醫學系教授黃姓女教授近日在臉書發文，公開2022年8月22日寫給台大性平會的一封信，揭露自己2005年擔任台大醫院研修醫師時，曾遭到醫學院婦產科教授的性騷擾霸凌。

黃姓女教授提到，在一次開刀房的工作中，遭到某教授以言語進行口頭的性騷擾霸凌，自己站在對方背後觀摩開刀實況時，某教授說出「今天怎麼這麼小」的評論（意指某教授無法從背後感知她的胸部大小），她與夫婿便對醫學院婦產科某教授提出性騷擾申訴。

黃姓女教授認為，某教授以具有性意味之言詞，對她造成冒犯性之工作環境，干擾她的人格尊嚴，但因說話的聲音傳播侷限同在手術台上近距離的數人之間，當時舉證十分困難，委員會無法找到其他人證實她的申訴內容，最後以查無實證而結案。

黃姓女教授提到，她決定讓台大性平會知道這段過去，本意並不是希望重啟17年前的案例，自己選擇站出來，是要讓今天的受害人知道她們並不孤單，更希望以台大校友、台大教師的身分，懇切呼籲台灣大學與台大醫院，正視組織文化中的權勢霸凌侵犯現象。

台大校方昨（6）日回應，校園及職場內任何違反性別平等的言行都無法被容忍，如接獲性平案件通報或檢舉，將依性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法等規範進行調查與處置，基於法規保密規定，無法針對個案對外說明。

台大醫院透過文字回應，黃姓女教授當年的案子有經過正式受理，組成調查小組調查及舉行委員會審議，申訴評議決定書於會議後也有送交當事人，強調醫院並沒有不處理。

台大醫院表示，院方依據與時俱進法規，制定、改善通報及輔導流程，確實處理員工性平事件申訴案，給予暢通友善申訴管道，積極輔以申訴員工關懷及全體員工防治教育宣導。

台大醫院說，案件處理同時，會持續給予員工心理及情緒面支持及關懷，適時提供臨床心理中心資源，進行相關諮商及輔導，即時、持續給予申訴人心理支持，提供院內外諮商資源，協助員工心理復原。

台大醫院每年開辦各類性騷擾防治及性平教育訓練課程，宣導性平觀念，製作性騷擾防治宣導簡報，於重要及大型會議宣導；同時錄製防治宣導短片，列入新進員工訓練學程，並於職工座談及主治醫師座談會等重要場合播放。

Photo Credit: 中央社 行政院長陳建仁

防堵性平事件，陳建仁下令檢討法規建申訴機制

（中央社）近日各界性平事件頻傳，行政院長陳建仁昨天下令訂定性騷擾樣態指引、重新建立可信賴的申訴機制，以及總檢討性平相關法規，預計提出務實有效的修法，補強現行制度不足。

近期多起性平事件遭揭露，行政院發言人林子倫晚間透過媒體群組轉述，陳建仁除重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，也就精進現行既有機制做出3點指示。

第一，陳建仁要求，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育參考，提升性騷擾防治意識。

第二，陳建仁說，為保護被害者不受恐懼的申訴權利，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制的實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制。

第三，為儘速補強現行制度不足，陳建仁表示，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，提出務實可行、有效的修法，希望立法院能在下個會期將相關修法列為優先法案。

陳建仁說，這是希望能讓性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。

再為性騷案致歉，總統：3方向改革性平，塑造更安全社會

（中央社）總統蔡英文昨天說，針對性別平等議題，她已請行政院長陳建仁帶領行政團隊，就3個方向進行整體機制的改革方案，其中包括重新檢視現行性平申訴機制的實用性；跨部會進行性平法規總檢討，力求在立法院下個會期列為優先法案。

蔡總統晚間透過臉書發文說，近來，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。大家也看到，不只是在民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮。

她說，過去以來，雖然在性別平等議題上，做了很多的努力，但實際上，仍無法有效根除這類行為。性騷擾事件中，很多行為人在互動中，不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為嚴重性，當然也有明知故犯者。

蔡總統表示，受害者常因種種顧慮，沒有站出來指控，並在調查的程序中，還要忍受再一次的折磨，更害怕社會用異樣的眼光看待。

總統認為，整體社會必須再次自我教育，性騷擾事件中的人是受害者，不是做錯事的人；是要保護的人，不是要被有色眼光對待的人。也必須清楚知道，這些受害者需要幫助。更要認知到，在人與人的互動中，哪些行為是超過分際、要自我約束。

蔡總統說，這幾天，經過幾次討論，她已經請陳建仁帶領行政團隊，針對3個方向，進行整體機制的改革方案。

第一、要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，都要更進一步地互相自我教育。