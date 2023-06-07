英國官員：中國已應要求關閉祕密警察站，目前為止「查無不法」
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副大臣圖根哈特在聲明不諱言，輿論壓力可能「抑制」所謂的中國警察服務站活動。在中方不排除僅是暫時低調避風頭或調整作法的情況下，英方作出「查無不法」的結論，或許有待商榷，更何況中方本來就有許多方法可提高舉證難度。中國大使館宣稱已「永久關閉」服務站。考量北京信用不佳，這樣的說法可信度為何，令人存疑。
（中央社）維權組織揭露中國在海外經營祕密警察站，在英國至少有3處。英國內政部主責安全事務的副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）6日表示，中方已應英方要求關閉警察站，英國警方至今在相關地點「查無不法」。
人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月首次發布報告，揭露中國在海外設立「祕密警察站」，目前已知這些警察站至少有102個，遍及53個國家，其中在英國至少有3個，包括2個在倫敦、1個在蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow）。
在「保護衛士」去年12月再次發布正式報告後，英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）也傳出設有中國祕密警察站。
相關消息在英國國會引發關注，但除了數次表示外國政府「長臂管轄」令人無法接受、英國國家安全是重中之重，面對議員和媒體詢問相關調查進度，官員往往以維護調查工作安全、確保調查能順利進行等理由，迴避具體說明。
圖根哈特6日對國會發布書面聲明，就政府對媒體報導指稱的中國非正式「警察服務站」採取的回應措施作進度更新說明，以落實去年11月對國會作出的承諾。
根據聲明，英國警方已造訪「保護衛士」指認的每一個地點，就「保護衛士」指控的情況詳加調查，以確認是否存在違法情事以及是否有必要採取進一步行動。
圖根哈特表示，他確認警方至目前為止「未發現任何證據」，足以證明這些場所是代表中國政府從事非法活動。
他寫道，「我們評估，警方和公眾的監督已對相關場所可能曾發揮的任何行政功能造成抑制效果。」
儘管「查無不法」，圖根哈特提到，這些「警察服務站」是在未經英方允許的情況下設立。此外，對離開中國並在英國尋求安全和自由的人而言，無論相關場所從事的行政活動可能有多低階，它們的存在都足以引發憂慮和恐懼。這樣的情況令人無法接受。
圖根哈特指出，英國外交部已告知中國駐英大使館，在英國境內，任何與這類「警察服務站」有關的用途都令人無法接受、「警察服務站」不得以任何形式運作。
根據圖根哈特的說法，中國大使館回應英方，所有服務站「皆已永久關閉」。圖根哈特強調，未來若出現針對這類場所的進一步指控，將依英國法律迅速展開調查。
他提到，中國當局常態性地批評外界對中方的內部事務進行所謂的干涉，同時卻自認可以在未經與英國政府諮商的情況下，開設屬性不明的場所。他指出，中方這樣的行為模式據稱可見於全球各地。
英國政府3月發布可謂施政方針的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）。圖根哈特強調，IR明確指出，在符合國家利益的情況下，英方有意願就關鍵議題與中國進行互動和合作，但英國永遠會把國家安全擺第一；任何外國勢力以任何方式試圖恫嚇、騷擾或傷害在英國境內的個人或社群，將不會被容忍。
圖根哈特指出，他已要求他領導的「捍衛民主特別工作小組」（Defending Democracy Taskforce）檢視政府對跨國壓迫行為的應對策略，以確保英國政府跨部會單位和執法機關有能力作出強健、有效的聯合回應。
他也呼籲國會儘快通過「國家安全法案」（National Security Bill），以賦予官方較充分的司法工具，用於應對國家威脅、打擊外國干預和跨國壓迫行為。
圖根哈特曾任國會下議院外交委員會主席，去年夏天曾競選執政黨保守黨黨魁，後來在前首相特拉斯（Liz Truss）任內獲任命為內政副大臣，並在現任首相蘇納克（Rishi Sunak）上任後獲留任。去年首度進入政府任官前，他以具鮮明「對中鷹派」色彩著稱。
不過，他6日的聲明能否獲各「鷹派」和維權組織高度肯定，仍有待觀察。
圖根哈特在聲明不諱言，輿論壓力可能「抑制」所謂的中國警察服務站活動。在中方不排除僅是暫時低調避風頭或調整作法的情況下，英方作出「查無不法」的結論，或許有待商榷，更何況中方本來就有許多方法可提高舉證難度。
中國大使館宣稱已「永久關閉」服務站。考量北京信用不佳，這樣的說法可信度為何，令人存疑。
不過，從中方必須「關閉」服務站，以及圖根哈特明確指出相關場所具「行政」功能看來，中國官方確實曾在英國境內運作合法性及用途具爭議的場所。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
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紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
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水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。