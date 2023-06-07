穀保家商強投林盛恩加盟美職紅人隊，合約總值3990萬，球探透露有機會投打二刀養成
我們想讓你知道的是
史托維克從林盛恩國中時期開始追蹤，林盛恩國中最快球速就可以投到147公里，也屢有全壘打表現。近年旅外球員中，旅美波士頓紅襪隊劉致榮業餘球員生涯也是投打二刀發展，但到美國後專職投球，林盛恩算是首名球團明確表明有機會培養成投打二刀流的台灣球員。
穀保家商強投林盛恩加盟美職紅人隊，合約總值3990萬
（中央社）穀保家商青棒隊火球男林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金，加盟記者會上林盛恩喊話「5年站上大聯盟」，紅人隊球探史托維克直言：「非常有可能」。
投打二刀、17歲的林盛恩從國中時期就是國內外球探追蹤的重點球員，國中時期最快球速就可投到147公里，當時忠孝國中棒球隊總教練倪國展就曾形容林盛恩是「投打全面的奇才」。
林盛恩升上高中後持續二刀發展，也屢有全壘打好表現，球速持續提升，投球方面目前實戰最快球速約155公里，練習賽最快球速被測到約158公里。
美職紅人隊亞太區球探史托維克（Jamey Storvick）從國中時期長期追蹤林盛恩，也與林盛恩的家人很早就取得共識，昨（6）日加盟記者會上透露林盛恩簽約條件，合約總值130萬美元（約新台幣3990萬元）。
加盟記者會上紅人隊國際球探部資深總監韓德瑞克斯（Trey Hendricks）也親自出席，他表示，很高興可以來到台灣參與今天的盛事，也感謝林盛恩母校穀保家商棒球隊教練蔡明堂、周宗志和球隊提供完善的棒球訓練計畫，讓林盛恩有很好的發展，「希望他未來可以幫助紅人隊拿下總冠軍。」
紅人隊亞太區球探史托維克分享一路追蹤林盛恩的過程，從2020年開始到今年正式簽下，他對於林盛恩的投打天分都很看好，聽到林盛恩喊話5年站上大聯盟，他也直言：「非常有可能」。
林盛恩加盟記者會上，家人、族人從各地聚集，身上揹著原住民傳統配飾情人袋，林盛恩感謝家人一路以來的支持，也感謝紅人球探長期追蹤，接下來需要做語言的準備，把身體顧好、健康的到美國去，目標「5年內上大聯盟，可以有穩定的出賽狀況」。
林盛恩旅美二刀有望成台灣首人，紅人球探有期待
（中央社）穀保家商好手林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，紅人隊亞太區球探史托維克透露林盛恩有機會二刀養成，第1年會加重野手訓練，「希望大家未來每場都能看到林盛恩在大聯盟出賽。」
穀保家商17歲好手林盛恩如願旅外，昨天舉行記者會加盟美國職棒辛辛那提紅人隊，紅人隊亞太區球探史托維克從國中時期開始追蹤林盛恩。
史托維克昨天會後受訪透露球隊的訓練規劃，提到林盛恩有機會投打二刀發展，過去擔任野手的機會比較少，但目前看來投球能力層級會比打擊高，球隊希望可以平衡林盛恩的投打能力，目前規劃旅美第1年會給予較多打擊出賽的機會，設定守備位置為二壘、游擊。
史托維克從林盛恩國中時期開始追蹤，林盛恩國中最快球速就可以投到147公里，也屢有全壘打表現，在國中時期以三壘守備為主。史托維克表示，林盛恩傳球臂力很好，雖然觀察林盛恩二壘、游擊守備的場次不多，「但以他的能力已經足夠勝任，他只差需要好的內野教練輔助他」。
史托維克也提到，林盛恩是很適合擔任開路先鋒第1棒的人選，腳程很快、盜壘動作非常漂亮，打擊爆發力很好，長打能力無庸置疑。很多人看好林盛恩可以用投手身分上大聯盟，但史托維克認為林盛恩守備很好。
史托維克直言，希望未來林盛恩上到大聯盟，是會成為球迷每天打開電視都會看到的球員，而不是要等投手固定先發輪值，如果走向二刀，林盛恩的投球定位可能會放在後援。
近年旅外球員中，旅美波士頓紅襪隊劉致榮業餘球員生涯也是投打二刀發展，但到美國後專職投球，林盛恩算是首名球團明確表明有機會培養成投打二刀流的台灣球員。
林盛恩家人大陣仗出席記者會，紅人球探分享趣事
（中央社）穀保家商17歲好手林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，加盟記者會上，紅人隊球探史托維克透露林盛恩家人對棒球的熱愛，林盛恩直言心情感動，旅美生涯還是希望投打二刀發展。
穀保家商青棒隊好手林盛恩今年畢業如願旅外，除了從國中時期長期追蹤林盛恩的辛辛那提紅人隊外，據了解，日職東京養樂多燕子隊也有開出不錯的合約條件，林盛恩最終以簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金，合約總值130萬美元（約新台幣3990萬元）加盟紅人隊。
林盛恩表示，感謝紅人隊長期關注，也提到紅人隊亞太區球探史托維克很用心，比完賽後有時也會傳比賽影片給自己參考，提點他需要注意的地方，「也謝謝日本球隊願意來台灣看我，但評估過後覺得美國的球風比較適合自己。」
昨天加盟記者會上，史托維克透露與林盛恩結緣的過程，2019年U18世界盃棒球賽，史托維克在韓國與紅人隊國際球探部資深總監韓德瑞克斯會合，當年以穀保家商為主體的台灣隊表現亮眼、拿下冠軍，因為年度預算受限，但知道台灣球員很有潛力，所以開始追蹤台灣國中球員，發掘當時還在高雄忠孝國中打球的林盛恩。
史托維克回憶，當時林盛恩的教練倪國展向球探推薦這個球員很不錯，投球最快球速可達140公里，史托維克看完林盛恩投球之後，開玩笑對教練說，「林盛恩沒有140公里、是超過140公里，你不要跟別人說。」
史托維克長期追蹤林盛恩，幾乎認識林盛恩的所有家人，他也分享看林盛恩比賽時，看到林盛恩的家人很投入比賽，還會跑出場找林盛恩全壘打球的趣事，感受到全家人對於棒球的熱情和對於林盛恩的支持。
林盛恩表示，感謝從小到大的教練對於自己的培養，「我以前滿皮的，謝謝他們容忍我」，也感謝家人背後的支持，「沒有他們就沒有現在的我」。
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。