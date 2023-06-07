穀保家商強投林盛恩加盟美職紅人隊，合約總值3990萬，球探透露有機會投打二刀養成

穀保家商強投林盛恩加盟美職紅人隊，合約總值3990萬

（中央社）穀保家商青棒隊火球男林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金，加盟記者會上林盛恩喊話「5年站上大聯盟」，紅人隊球探史托維克直言：「非常有可能」。

投打二刀、17歲的林盛恩從國中時期就是國內外球探追蹤的重點球員，國中時期最快球速就可投到147公里，當時忠孝國中棒球隊總教練倪國展就曾形容林盛恩是「投打全面的奇才」。

林盛恩升上高中後持續二刀發展，也屢有全壘打好表現，球速持續提升，投球方面目前實戰最快球速約155公里，練習賽最快球速被測到約158公里。

美職紅人隊亞太區球探史托維克（Jamey Storvick）從國中時期長期追蹤林盛恩，也與林盛恩的家人很早就取得共識，昨（6）日加盟記者會上透露林盛恩簽約條件，合約總值130萬美元（約新台幣3990萬元）。

加盟記者會上紅人隊國際球探部資深總監韓德瑞克斯（Trey Hendricks）也親自出席，他表示，很高興可以來到台灣參與今天的盛事，也感謝林盛恩母校穀保家商棒球隊教練蔡明堂、周宗志和球隊提供完善的棒球訓練計畫，讓林盛恩有很好的發展，「希望他未來可以幫助紅人隊拿下總冠軍。」

紅人隊亞太區球探史托維克分享一路追蹤林盛恩的過程，從2020年開始到今年正式簽下，他對於林盛恩的投打天分都很看好，聽到林盛恩喊話5年站上大聯盟，他也直言：「非常有可能」。

林盛恩加盟記者會上，家人、族人從各地聚集，身上揹著原住民傳統配飾情人袋，林盛恩感謝家人一路以來的支持，也感謝紅人球探長期追蹤，接下來需要做語言的準備，把身體顧好、健康的到美國去，目標「5年內上大聯盟，可以有穩定的出賽狀況」。

Photo Credit: 中央社 穀保家商青棒隊火球男林盛恩（圖）加盟美職辛辛那 提紅人隊，他6日在台北出席加盟記者會，身上背著原住民傳統配飾情人袋，感謝家人一路以來的支持， 也感謝紅人球探長期追蹤，接下來需要做語言的準 備，把身體顧好、健康的到美國去，目標「5年內上 大聯盟，可以有穩定的出賽狀況」。

林盛恩旅美二刀有望成台灣首人，紅人球探有期待

（中央社）穀保家商好手林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，紅人隊亞太區球探史托維克透露林盛恩有機會二刀養成，第1年會加重野手訓練，「希望大家未來每場都能看到林盛恩在大聯盟出賽。」

穀保家商17歲好手林盛恩如願旅外，昨天舉行記者會加盟美國職棒辛辛那提紅人隊，紅人隊亞太區球探史托維克從國中時期開始追蹤林盛恩。

史托維克昨天會後受訪透露球隊的訓練規劃，提到林盛恩有機會投打二刀發展，過去擔任野手的機會比較少，但目前看來投球能力層級會比打擊高，球隊希望可以平衡林盛恩的投打能力，目前規劃旅美第1年會給予較多打擊出賽的機會，設定守備位置為二壘、游擊。

史托維克從林盛恩國中時期開始追蹤，林盛恩國中最快球速就可以投到147公里，也屢有全壘打表現，在國中時期以三壘守備為主。史托維克表示，林盛恩傳球臂力很好，雖然觀察林盛恩二壘、游擊守備的場次不多，「但以他的能力已經足夠勝任，他只差需要好的內野教練輔助他」。

史托維克也提到，林盛恩是很適合擔任開路先鋒第1棒的人選，腳程很快、盜壘動作非常漂亮，打擊爆發力很好，長打能力無庸置疑。很多人看好林盛恩可以用投手身分上大聯盟，但史托維克認為林盛恩守備很好。

史托維克直言，希望未來林盛恩上到大聯盟，是會成為球迷每天打開電視都會看到的球員，而不是要等投手固定先發輪值，如果走向二刀，林盛恩的投球定位可能會放在後援。

近年旅外球員中，旅美波士頓紅襪隊劉致榮業餘球員生涯也是投打二刀發展，但到美國後專職投球，林盛恩算是首名球團明確表明有機會培養成投打二刀流的台灣球員。

Photo Credit: 中央社 台灣棒球好手林盛恩（左）確定加盟美國職棒辛辛那提紅人隊，6日在台北舉行加盟記者會，紅人隊國際球探部資深總監韓德瑞克斯（Trey Hendricks）（右） 替林盛恩穿上91號球衣。

林盛恩家人大陣仗出席記者會，紅人球探分享趣事

（中央社）穀保家商17歲好手林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊，加盟記者會上，紅人隊球探史托維克透露林盛恩家人對棒球的熱愛，林盛恩直言心情感動，旅美生涯還是希望投打二刀發展。

穀保家商青棒隊好手林盛恩今年畢業如願旅外，除了從國中時期長期追蹤林盛恩的辛辛那提紅人隊外，據了解，日職東京養樂多燕子隊也有開出不錯的合約條件，林盛恩最終以簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金，合約總值130萬美元（約新台幣3990萬元）加盟紅人隊。

林盛恩表示，感謝紅人隊長期關注，也提到紅人隊亞太區球探史托維克很用心，比完賽後有時也會傳比賽影片給自己參考，提點他需要注意的地方，「也謝謝日本球隊願意來台灣看我，但評估過後覺得美國的球風比較適合自己。」

昨天加盟記者會上，史托維克透露與林盛恩結緣的過程，2019年U18世界盃棒球賽，史托維克在韓國與紅人隊國際球探部資深總監韓德瑞克斯會合，當年以穀保家商為主體的台灣隊表現亮眼、拿下冠軍，因為年度預算受限，但知道台灣球員很有潛力，所以開始追蹤台灣國中球員，發掘當時還在高雄忠孝國中打球的林盛恩。

史托維克回憶，當時林盛恩的教練倪國展向球探推薦這個球員很不錯，投球最快球速可達140公里，史托維克看完林盛恩投球之後，開玩笑對教練說，「林盛恩沒有140公里、是超過140公里，你不要跟別人說。」

史托維克長期追蹤林盛恩，幾乎認識林盛恩的所有家人，他也分享看林盛恩比賽時，看到林盛恩的家人很投入比賽，還會跑出場找林盛恩全壘打球的趣事，感受到全家人對於棒球的熱情和對於林盛恩的支持。

林盛恩表示，感謝從小到大的教練對於自己的培養，「我以前滿皮的，謝謝他們容忍我」，也感謝家人背後的支持，「沒有他們就沒有現在的我」。