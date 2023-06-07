【未來大人物 特有種椅人1】全台最懶Youtuber化終結為突圍，何秉錡的逆轉人生術

文：陳淑玲

那年Leo何秉錡20歲，老天在喧囂的耶誕節兩天後12/27給了他一份重重的印記。

那是一場大車禍，切換車道的汽車撞上騎機車要去打工的他，在距離家不遠處倒下。胸椎9、10節脊椎損傷，下半身失去知覺，「一開始醫生口中說出的那些話，我以為只是一陣子，如同感冒終究會好。後來才意識到，下半輩子，我要坐在輪椅上了。」

「其實整個車禍過程，媽媽說我一直都醒著，但那段記憶卻完全像被抹去一樣，是人在發生重大事件時的症狀，稱之為解離性失憶症。」但即使記憶可以被抹去，抽空了後的清醒是真正面對到自己自此無法再行走的現實。喜歡的籃球、與大學同學約好的旅行、想做的所有所有事，嘎然停止。

從小就是自由的靈魂，卻自此後必須囚禁在輪椅上了。

20歲正要開始的人生，卻一夕間跌到谷底。媽媽為了照顧他停止手邊工作，全天候貼身陪伴復健，爸爸更是天天白天上班、晚上再拼到醫院陪他。

Leo媽媽說：「事情發生後，他一次也沒在我們面前哭過。」但是在很後來的後來，爸爸媽媽才知道，眼淚與心痛，是臨睡閉眼前的闃黑反射。「深夜躺下時，眼淚自己就會流下來、沒有情緒、沒有呼吸急促、沒有啜泣，淚就是不斷地流下來。為什麼是我……」

輪椅轉出人生另一篇章

受傷後近9個月的住院期，醫生總是叮嚀要儘早回歸社會不要脫軌太久。當Leo再回到校園時，已成了校園中的異類，因中止上課而必須重讀，下一屆陌生同學、全校同儕異樣眼光更是一種挑戰。「剛回到學校的那天我翹課了，我實在沒有勇氣進去教室。到了晚上總是拉著朋友坐在附近的河堤，天天灌醉自己。」

直到結交了一群好朋友，一起讀書一起打鬧，甚至還帶著他搭著廉航直闖泰國畢業旅行，沒有輪椅通道就輪流背他上飛機，Ａ計畫不行就改Ｂ計畫，就這樣重拾回他對生活的信心與樂趣。

「其實我只是腳受了傷，並沒有跟其他人不一樣。朋友建議說我這麼愛聊天、何不把自己經驗在網路上分享出去。」Leo這樣自覺著。於是跟多年好友Harry拍起影片，借鏡電影《蟻人》(ANT-MAN)開設YouTube頻道「Chairman椅人」，成為了台灣首位身障系YouTuber。

沒有過多時間自怨自憐，Leo把劣勢變成優勢，就連媽媽爸爸都被他的強大意志嚇到，Leo媽媽說：「開始拍片之後，發現兒子不太一樣。小時候的羞澀與稚嫩感不見了，呈現出來的是自信心、面對鏡頭的邏輯力，甚至說出了很多對社會的觀察與金句，我發現我的兒子真的長大了。」

一場意外改變了一個人、一個家庭。在媽媽心中Leo成為了心理素質超強的人，可以強大到修復自己、甚至修復爸媽的心。「到後來反而是他勸我們不要再傷心。看他這樣後，也讓我們真的能放手，做自已想做的事，全家一起出國、一起吃飯。」Leo媽媽說。

化劣勢為優勢輪椅族也該有享受的權利

「全台大約每20個人就有1個人是身障者，而這20個人裡面，又有1個是帥哥，剛好就是我。」

這是Leo在影片裡帶著自信卻又不失幽默的陳述。沒有一般刻板印象身障者的衛教說明、也不主打悲情同情牌，由Harry掌鏡、鏡頭下的Leo雙手滑動輪椅把自己親身遇到的事情真實呈現。

他實際拍攝外出旅行遭遇到的不友善環境、無障礙廁所設施的問題、與身障者相處的方式、也拍攝《椅人的心路歷程》分享受傷後的自己、甚至是身障者能不能做愛等大膽議題……等這些大眾對身障者的疑問都透過鏡頭與椅人的陳述如實說出。

不僅是描述自我，情緒也如實表現，不開心就罵出來、挑戰很難就大吼：「好累喔！好難喔！」由自己實際去體驗呈現在鏡頭前的真實，甚至是開自己玩笑的地獄梗，都讓椅人YouTube頻道追蹤數極速增加。

拍片導演Harry是Leo高中同學，兩個愛聊天愛說話的人組成的團隊，除了背後倡議的友善環境檢視之外，也透過Harry的鏡後出聲增加了活潑、好玩的影片個性。Harry說：「吵架當然也是會有意見不合，例如我覺得影片應該要多一點可看性的綜藝感在裡頭，但Leo就會希望更多嚴肅的社會意義。」不斷磨合與嘗試，對兩人來說都是一種工作中的拉扯與成長。

Photo Credit - 何秉錡 坐著輪椅到日本去，竟然還能挑戰滑雪與泡湯。

影片中，除了體檢社會環境的友善度外，Leo更挑戰各種活動，登山、游泳、攀岩、衝浪、三鐵、網球、坐著輪椅去日本滑雪……，那些大家以為輪椅族不可能做到的事，Leo通通都去嘗試，他常說：「人生只有一次，沒有試過，你怎麼知道你不行？做就對了。」

甚至近期還參與另一組未來大人物「夫夫之道 FuFuKnows」的短片「夫夫劇場」拍攝擔任演員，將自己自身經驗與輪椅族會遇到的問題成為題材拍出《障礙者還能再愛嗎？》影片，「表演很有趣，更能藉由表演來倡議我內心想表達的事。」

現在的他也透過公共參與、各種演講來體檢社會現狀，面對願意將自己的劣勢轉成優勢。成大醫學系大六生黃湘涵聽完演講後反饋：「椅人在演講時分享說，真正會阻止自己想去做的事，只有自己的心而已，聽完後給我莫大的勇氣。」

另一場，一場高雄的演講時現場有人提問：「如果再來一次，你會選擇受傷嗎？」問出這題時現場的空氣都凝結了。在大家深覺這是不禮貌提問時，Leo卻給了出乎意料地回答：「我還是會選擇這樣的人生，因為受傷打開了我的眼界、讓我看到更廣大的世界、也讓我更懂事與成長。」

透過頻道裡一段段影片的催化，許多人行道被重視與改善，輪椅族被忽略的需求也逐漸被正視，這位台灣特有種、又帥又心志強大的「最懶惰Youtuber」，正用自身強大力量一步步轉化社會消弭對身障者落差的觀念，並努力輪轉前行著。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範