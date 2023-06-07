【未來大人物 特有種椅人1】全台最懶Youtuber化終結為突圍，何秉錡的逆轉人生術
我們想讓你知道的是
「全台大約每20個人就有1個人是身障者，而這20個人裡面，又有1個是帥哥，剛好就是我。」「Chairman椅人」Leo號稱自己是最懶惰YouTuber，他轉譯自己人生劣勢為優勢，要為輪椅族平權而努力與爭取，特有種椅人正呈現強大生命力中。
文：陳淑玲
那年Leo何秉錡20歲，老天在喧囂的耶誕節兩天後12/27給了他一份重重的印記。
那是一場大車禍，切換車道的汽車撞上騎機車要去打工的他，在距離家不遠處倒下。胸椎9、10節脊椎損傷，下半身失去知覺，「一開始醫生口中說出的那些話，我以為只是一陣子，如同感冒終究會好。後來才意識到，下半輩子，我要坐在輪椅上了。」
「其實整個車禍過程，媽媽說我一直都醒著，但那段記憶卻完全像被抹去一樣，是人在發生重大事件時的症狀，稱之為解離性失憶症。」但即使記憶可以被抹去，抽空了後的清醒是真正面對到自己自此無法再行走的現實。喜歡的籃球、與大學同學約好的旅行、想做的所有所有事，嘎然停止。
從小就是自由的靈魂，卻自此後必須囚禁在輪椅上了。
20歲正要開始的人生，卻一夕間跌到谷底。媽媽為了照顧他停止手邊工作，全天候貼身陪伴復健，爸爸更是天天白天上班、晚上再拼到醫院陪他。
Leo媽媽說：「事情發生後，他一次也沒在我們面前哭過。」但是在很後來的後來，爸爸媽媽才知道，眼淚與心痛，是臨睡閉眼前的闃黑反射。「深夜躺下時，眼淚自己就會流下來、沒有情緒、沒有呼吸急促、沒有啜泣，淚就是不斷地流下來。為什麼是我……」
輪椅轉出人生另一篇章
受傷後近9個月的住院期，醫生總是叮嚀要儘早回歸社會不要脫軌太久。當Leo再回到校園時，已成了校園中的異類，因中止上課而必須重讀，下一屆陌生同學、全校同儕異樣眼光更是一種挑戰。「剛回到學校的那天我翹課了，我實在沒有勇氣進去教室。到了晚上總是拉著朋友坐在附近的河堤，天天灌醉自己。」
直到結交了一群好朋友，一起讀書一起打鬧，甚至還帶著他搭著廉航直闖泰國畢業旅行，沒有輪椅通道就輪流背他上飛機，Ａ計畫不行就改Ｂ計畫，就這樣重拾回他對生活的信心與樂趣。
「其實我只是腳受了傷，並沒有跟其他人不一樣。朋友建議說我這麼愛聊天、何不把自己經驗在網路上分享出去。」Leo這樣自覺著。於是跟多年好友Harry拍起影片，借鏡電影《蟻人》(ANT-MAN)開設YouTube頻道「Chairman椅人」，成為了台灣首位身障系YouTuber。
沒有過多時間自怨自憐，Leo把劣勢變成優勢，就連媽媽爸爸都被他的強大意志嚇到，Leo媽媽說：「開始拍片之後，發現兒子不太一樣。小時候的羞澀與稚嫩感不見了，呈現出來的是自信心、面對鏡頭的邏輯力，甚至說出了很多對社會的觀察與金句，我發現我的兒子真的長大了。」
一場意外改變了一個人、一個家庭。在媽媽心中Leo成為了心理素質超強的人，可以強大到修復自己、甚至修復爸媽的心。「到後來反而是他勸我們不要再傷心。看他這樣後，也讓我們真的能放手，做自已想做的事，全家一起出國、一起吃飯。」Leo媽媽說。
化劣勢為優勢輪椅族也該有享受的權利
「全台大約每20個人就有1個人是身障者，而這20個人裡面，又有1個是帥哥，剛好就是我。」
這是Leo在影片裡帶著自信卻又不失幽默的陳述。沒有一般刻板印象身障者的衛教說明、也不主打悲情同情牌，由Harry掌鏡、鏡頭下的Leo雙手滑動輪椅把自己親身遇到的事情真實呈現。
他實際拍攝外出旅行遭遇到的不友善環境、無障礙廁所設施的問題、與身障者相處的方式、也拍攝《椅人的心路歷程》分享受傷後的自己、甚至是身障者能不能做愛等大膽議題……等這些大眾對身障者的疑問都透過鏡頭與椅人的陳述如實說出。
不僅是描述自我，情緒也如實表現，不開心就罵出來、挑戰很難就大吼：「好累喔！好難喔！」由自己實際去體驗呈現在鏡頭前的真實，甚至是開自己玩笑的地獄梗，都讓椅人YouTube頻道追蹤數極速增加。
拍片導演Harry是Leo高中同學，兩個愛聊天愛說話的人組成的團隊，除了背後倡議的友善環境檢視之外，也透過Harry的鏡後出聲增加了活潑、好玩的影片個性。Harry說：「吵架當然也是會有意見不合，例如我覺得影片應該要多一點可看性的綜藝感在裡頭，但Leo就會希望更多嚴肅的社會意義。」不斷磨合與嘗試，對兩人來說都是一種工作中的拉扯與成長。
影片中，除了體檢社會環境的友善度外，Leo更挑戰各種活動，登山、游泳、攀岩、衝浪、三鐵、網球、坐著輪椅去日本滑雪……，那些大家以為輪椅族不可能做到的事，Leo通通都去嘗試，他常說：「人生只有一次，沒有試過，你怎麼知道你不行？做就對了。」
甚至近期還參與另一組未來大人物「夫夫之道 FuFuKnows」的短片「夫夫劇場」拍攝擔任演員，將自己自身經驗與輪椅族會遇到的問題成為題材拍出《障礙者還能再愛嗎？》影片，「表演很有趣，更能藉由表演來倡議我內心想表達的事。」
現在的他也透過公共參與、各種演講來體檢社會現狀，面對願意將自己的劣勢轉成優勢。成大醫學系大六生黃湘涵聽完演講後反饋：「椅人在演講時分享說，真正會阻止自己想去做的事，只有自己的心而已，聽完後給我莫大的勇氣。」
另一場，一場高雄的演講時現場有人提問：「如果再來一次，你會選擇受傷嗎？」問出這題時現場的空氣都凝結了。在大家深覺這是不禮貌提問時，Leo卻給了出乎意料地回答：「我還是會選擇這樣的人生，因為受傷打開了我的眼界、讓我看到更廣大的世界、也讓我更懂事與成長。」
透過頻道裡一段段影片的催化，許多人行道被重視與改善，輪椅族被忽略的需求也逐漸被正視，這位台灣特有種、又帥又心志強大的「最懶惰Youtuber」，正用自身強大力量一步步轉化社會消弭對身障者落差的觀念，並努力輪轉前行著。
- 看更多：Chairman椅人相關倡議影片
如同椅人一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。