金磚國家有意擴大，專家：恐改變巴西地位、有利於俄羅斯
我們想讓你知道的是
金磚國家在世界地緣政治中的重要性日益增加，主要是由於美國的經濟形勢和俄烏戰爭，但它也遭受到挫折，主要是俄羅斯入侵烏克蘭問題使金磚國家的處境比以前困難得多。曼東薩指出，俄羅斯正在通過獲得中國、南非、巴西和印度對俄烏戰爭的間接支援，從金磚國家實力的增加中受益；金磚國家已然成為俄羅斯不被完全排除在國際社會之外的重要工具。
（中央社）由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的「金磚國家」（BRICS）有意擴大，納入新成員，專家評估此舉可能改變巴西在集團中的地位，讓西方制裁的俄羅斯更有利。
巴西利亞瑪肯西（Mackenzie）長老會學院機構和政府關係研究所主任孔布拉（Márcio Coimbra）分析指出，雖然金磚國家希望成長並將更多國家納入集團，但必須看它將以哪種方式成長，並且這種成長是否會導致巴西在一個擁有中國和俄羅斯兩個強國集團中的重要性降低。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上週與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會晤後表示，有意加入金磚國家集團，因為該集團代表新世界地緣政治的建設，吸引其他尋求世界和平和合作的國家。
魯拉表示，將在金磚國家會議上提出討論，而他個人會支持委內瑞拉及其他國家加入金磚國家集團。
巴西IBMEC學院國際關係教授曼東薩（Christopher Mendonça）認為，合作參與國家越廣泛，其成員就越重要，因為它們具有對話能力，這將使巴西有更多機會。
根據曼東薩意見，一旦金磚國家集團納入委內瑞拉，阿根廷、墨西哥、智利、哥倫比亞以及非洲和亞洲其他中型經濟體也可能加入，在各自地區之外的空間發展新的夥伴關係。曼東薩相信，擴大金磚國家只是一個新階段的開始。
巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）自4月起擔任金磚國家新開發銀行（NBD）行長，她在5月30日銀行年會開幕式上表示，成員數量擴大將加強銀行的資本基礎。
巴西政府正在為未來嘗試將阿根廷納入金磚國家銀行做準備，以便鄰國能夠獲得新開發銀行提供的融資。
金磚國家銀行新開發銀行總部設在上海，初始認繳資本為500億美元，由5個創始成員平均出資，2014年創建，2021年新開發銀行擴大，批准吸收阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉、埃及為新成員。
孔布拉表示，儘管由巴西前總統出任新開發銀行行長，巴西不是金磚國家集團的主角，該集團的主角顯然是中國和俄羅斯，是這兩個國家在政治和經濟上控制著金磚國家；巴西仍然是一個次要的夥伴，但在地緣政治上也很重要，不可忽視。
孔布拉指出，金磚國家在世界地緣政治中的重要性日益增加，主要是由於美國的經濟形勢和俄烏戰爭，但它也遭受到挫折，主要是俄羅斯入侵烏克蘭問題使金磚國家的處境比以前困難得多。
曼東薩指出，俄羅斯正在通過獲得中國、南非、巴西和印度對俄烏戰爭的間接支援，從金磚國家實力的增加中受益；金磚國家已然成為俄羅斯不被完全排除在國際社會之外的重要工具。
例如印度一直從俄羅斯購買更便宜的石油，提煉後轉售給歐盟；中國也一直在從俄羅斯購買更便宜的石油；巴西購買俄羅斯化肥；而南非可能在8月接待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）參加金磚國家峰會。
曼東薩說，許多西方國家因俄烏戰爭緣故制裁俄羅斯，隨著金磚國家集團成員的增加，俄羅斯也將擴大談判範圍，與新合作夥伴進行貿易的可能性也更大，所以金磚國家集團的擴張非常有利於俄羅斯。
新聞來源
延伸閱讀
- 巴西總統魯拉訪中：批評美元在世界經濟角色過重，要與中國一起「平衡世界地緣政治」
- 俄烏戰爭改變國際能源格局，阿爾及利亞為何有意加入金磚國家，又要加強英語教學？
- 阿根廷得到中國「正式支持」加入金磚國家集團，誰支持、誰反對？
- 印太戰略新軸線：參與四方對話與美聯合軍演，印度低調不刺激中國
- 若伊朗、阿根廷，沙烏地都成為BRICS Plus，那麼G7將被形塑成西方霸權領導集團
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。