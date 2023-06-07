2023/06/07,
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金磚國家有意擴大，專家：恐改變巴西地位、有利於俄羅斯

金磚國家有意擴大，專家：恐改變巴西地位、有利於俄羅斯
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金磚國家在世界地緣政治中的重要性日益增加，主要是由於美國的經濟形勢和俄烏戰爭，但它也遭受到挫折，主要是俄羅斯入侵烏克蘭問題使金磚國家的處境比以前困難得多。曼東薩指出，俄羅斯正在通過獲得中國、南非、巴西和印度對俄烏戰爭的間接支援，從金磚國家實力的增加中受益；金磚國家已然成為俄羅斯不被完全排除在國際社會之外的重要工具。

（中央社）由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的「金磚國家」（BRICS）有意擴大，納入新成員，專家評估此舉可能改變巴西在集團中的地位，讓西方制裁的俄羅斯更有利。

巴西利亞瑪肯西（Mackenzie）長老會學院機構和政府關係研究所主任孔布拉（Márcio Coimbra）分析指出，雖然金磚國家希望成長並將更多國家納入集團，但必須看它將以哪種方式成長，並且這種成長是否會導致巴西在一個擁有中國和俄羅斯兩個強國集團中的重要性降低。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上週與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會晤後表示，有意加入金磚國家集團，因為該集團代表新世界地緣政治的建設，吸引其他尋求世界和平和合作的國家。

魯拉表示，將在金磚國家會議上提出討論，而他個人會支持委內瑞拉及其他國家加入金磚國家集團。

巴西IBMEC學院國際關係教授曼東薩（Christopher Mendonça）認為，合作參與國家越廣泛，其成員就越重要，因為它們具有對話能力，這將使巴西有更多機會。

根據曼東薩意見，一旦金磚國家集團納入委內瑞拉，阿根廷、墨西哥、智利、哥倫比亞以及非洲和亞洲其他中型經濟體也可能加入，在各自地區之外的空間發展新的夥伴關係。曼東薩相信，擴大金磚國家只是一個新階段的開始。

巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）自4月起擔任金磚國家新開發銀行（NBD）行長，她在5月30日銀行年會開幕式上表示，成員數量擴大將加強銀行的資本基礎。

巴西政府正在為未來嘗試將阿根廷納入金磚國家銀行做準備，以便鄰國能夠獲得新開發銀行提供的融資。

金磚國家銀行新開發銀行總部設在上海，初始認繳資本為500億美元，由5個創始成員平均出資，2014年創建，2021年新開發銀行擴大，批准吸收阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉、埃及為新成員。

孔布拉表示，儘管由巴西前總統出任新開發銀行行長，巴西不是金磚國家集團的主角，該集團的主角顯然是中國和俄羅斯，是這兩個國家在政治和經濟上控制著金磚國家；巴西仍然是一個次要的夥伴，但在地緣政治上也很重要，不可忽視。

孔布拉指出，金磚國家在世界地緣政治中的重要性日益增加，主要是由於美國的經濟形勢和俄烏戰爭，但它也遭受到挫折，主要是俄羅斯入侵烏克蘭問題使金磚國家的處境比以前困難得多。

曼東薩指出，俄羅斯正在通過獲得中國、南非、巴西和印度對俄烏戰爭的間接支援，從金磚國家實力的增加中受益；金磚國家已然成為俄羅斯不被完全排除在國際社會之外的重要工具。

例如印度一直從俄羅斯購買更便宜的石油，提煉後轉售給歐盟；中國也一直在從俄羅斯購買更便宜的石油；巴西購買俄羅斯化肥；而南非可能在8月接待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）參加金磚國家峰會。

曼東薩說，許多西方國家因俄烏戰爭緣故制裁俄羅斯，隨著金磚國家集團成員的增加，俄羅斯也將擴大談判範圍，與新合作夥伴進行貿易的可能性也更大，所以金磚國家集團的擴張非常有利於俄羅斯。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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