李男赴北檢正式提告「強制性交未遂」，王丹返台：坦誠面對司法檢視

一名李姓男子日前指控中國六四民運人士王丹在美國對他性騷擾，要求王限期道歉，否則將提告。王丹對此否認，並稱與自己記憶有巨大落差。李男日前在台北市議員林亮君陪同下召開記者會提出相關對話截圖證據，今（7）日則赴台北地檢署提告王丹涉違反《刑法》第221條的強制性交未遂罪，他也喊話盼其他受害者可站出來向清華大學性平會申訴，爭取自己應有的權利。

而王丹證實稍早已經返回台灣，他表示接下來將面對司法調查，希望能還他清白。他也說明，自己原本向清華大學爭取繼續授課的機會，目前已經撤回申請，將專心面對司法訴訟。

李姓男子成首位提告者：呼籲其他受害者一起向清大申訴

李男在本月2日在臉書上揭露，2014年6月在美國紐約法拉盛地區某家飯店，中國六四學運領導、民運人士王丹曾對其強吻且強暴未遂。李援軍表示當時在美國的那一週，他持續面臨王丹時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及明、暗示兩人一起睡的訊息。並呼籲王丹公開向他道歉。

不過由於王丹否認此事，李男今天到北檢正式對王丹提出告訴，他表示，一切靜待司法調查。由於李男為這波metoo風暴後首位站出來提告的人，李男強調，每位受害者願意站出來都非常需要勇氣，希望大家願意的話，爭取自己應有的權利與管道，為自己發聲。

而在李男指控王丹後，陸續也有男子提及曾遭王丹性騷擾經驗，媒體關注是否有與其他被害者聯繫？李男說，有一些過去的受害者有私下與他聯繫，目前清大性平會正在啟動調查，只要當時曾被侵犯，無論有無清大學籍，都可以進行申訴，他也呼籲其他受害者願意的話可以一起申訴。

除了李男之外，清大碩士徐豪謙3日也曾爆料，王丹從很早以前就是個性騷擾慣犯，13年前王丹曾在KTV內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

對於王丹於臉書發文自述提早返台，坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理等言論，李男表示，進入司法程序，希望王丹能誠實面對自己做過的事。

王丹返台：盼司法秉公處理，已撤回在清大授課的申請

王稍早透露已返回台灣，接下來將坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。未來會針對外界的一些說詞，尋找合適的時機和方式做出完整的說明。

王丹今日上午在臉書表示，這次的性騷擾風暴爆發前，他正在美國過著繁忙的生活，近期因六四紀念館開幕，因此完全無暇全面細緻處理指控一事；今事情告一段落，他終於有時間來做完整的說明。王丹也提到，原有計畫向清大爭取續聘繼續授課，但因為將花費大量時間與精力面對司法，因此已向清大撤回申請。

清大今天也透過聲明，表示會依《性平法》展開全面擴大調查，將了解王丹於清大歷年的開課紀錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，瞭解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

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核稿編輯：翁世航